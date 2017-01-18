Самые актуальные и интересные события с 18 по 24 января

Кино

Концерт

Приглашение

Скоро

Театр

Премьера

Выставка

Музей

По 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссер: Константин Феоктистов.По 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссер: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.По 25 января: «2+1» (12+) Комедия, драма. Режиссер: Хьюго Желен. В ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Эшли Уолтерс, Глория Колстон, Клементин Селарье, Анна Коттис.По 25 января: «Почему он?» (16+) Комедия. Режиссер: Джон Гамбург («Знакомство с родителями», «Знакомство с Факерами 1,2»). В ролях: Зои Дойч, Брайан Крэнстон, Джеймс Франко, Адам Дивайн, Меган Маллалли, Кигэн-Майкл Ки, Кейси Уилсон, Зак Перлман, Эндрю Рэннеллс.По 25 января: «Не стучи дважды» (16+) Мистический триллер, ужасы. Режиссер: Карадог В. Джеймс. В ролях: Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Хавьер Ботет, Ник Моран, Джордан Болджер, Ричард Милан, Пунех Хаджимохаммади, Селин Эванс, Гэбриел Тримбл, Каллум Гриффитс.С 26 января по 15 февраля: «Притяжение» (12+) Фантастика. Режиссер: Федор Бондарчук. В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Евгений Сангаджиев, Алексей Маслодудов, Никита Кукушкин, Евгений Михеев.25 января, в 19.00 - Александр Серов (12+). Легендарные хиты, такие как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь…», и множество других душевных и неизменно романтичных шлягеров прозвучат в этот вечер в концерте Александра Серова.26 января, в 14.00 - Абонемент № 2. Симфонический оркестр для детей и юношества. «Большая музыка для маленьких» (0+). Это концерт музыки для детей и о детях. Главный дирижер – Эдуард Банько.По 19 января - Праздничная программа «Новогоднее волшебство в библиотеке». В программе: познавательные истории, презентации книг, мастер-классы.По 21 января - Художественная выставка «Сказочный карнавал». Выставка работ сказочной тематики студентов Псковского политехнического колледжа к Новому году и Рождеству.18 февраля, в 17.00 - Диана Арбенина и «Ночные снайперы» (12+). Презентация альбома «Выживут только влюбленные».20 января, в 19.00, Малая сцена - «Ионыч» (12+). Антон Чехов. Жизнь человека в замкнутом маленьком обществе одновременно и удобна, и опасна. Опасна именно своей «удобностью». Человек начинает забывать о том, что за пределами этого круга существует целый мир, полный возможностей, взлетов и падений. И пытаясь выжить, человек мимикрирует и забывает о том, что удобная жизнь – это всего лишь результат компромисса с самим собой.22 января, в 18.00, Большая сцена - «Человек, обреченный на счастье» (16+). Лирическая комедия на грани абсурда в 2-х действиях. Этот ироничный спектакль, названный словами автора: «Человек, обреченный на счастье», вмещает массу людей, событий и мест. Режиссер постановки Борис Бирман (из Петербурга) задает динамичный ритм, виртуозные актеры мгновенно перевоплощаются в персонажей С. Довлатова.26 января, в 19.00, Большая сцена - Отчетный концерт Школы танцев «Dance Family» – «Нам 3 года!» (16+).28 января, в 12.00, Большая сцена - «Приключения Чиполлино» (6+). Музыкальный спектакльДж. Родари.29 января, в 18.00, Большая сцена - «Фантазии Фарятьева» (16+). Драматическая комедия в двух действиях. Вполне человечная, мелодраматичная история, жизненная: он любит ее, а она – другого, если бы не странный герой...Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представит спектакль «Пиковая дама». (12+). В рамках фестиваля пройдут два показа на малой сцене: 4 и 6 февраля. Начало в 19.00.До конца января - «Новогодняя открытка» (6+) от Псковского музея-заповедника. В постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась новогодняя мини-выставка. В отдельной витрине представлены новогодние открытки и елочные игрушки военной поры. На новой мини-выставке, прежде всего, собраны новогодние открытки военных лет, а точнее, увеличенные копии этих открыток – трогательные, юмористические, искренние. Размещены подлинные новогодние игрушки из блокадного Ленинграда и фотографии, подтверждающие, что осажденные ленинградцы и в блокаду праздновали Новый год.«Добрые друзья детства» (6+). Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.До 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник) «XPLACE 60 минут будущего» (6+). Выставка, переворачивающая мир с ног на голову.С 20 января - «Сказочные художники. Книжная графика Юрия и Елизаветы Васнецовых» (6+). Выставка из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».По 22 января - «...Если ангел объектива под крыло твой мир берет...» (6+). Название новой фотовыставки – цитата из стихотворения Арсения Тарковского. Экспозиция составлена из новых работ Светланы Гавриловой.По 31 января - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» (6+). Представлены традиционные псковские ремесла: ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла.Постоянно действующая выставка - «Мастера народного творчества Псковской области» (6+). На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.Музейные экспозиции: «Русские и сето: одна земля – общая история». На экспозиции представлена этнографическая коллекция музея-заповедника. Это уникальное собрание полотенец, прялок, самоваров, характерных предметов быта, традиционного национального костюма русских и сето.«Изборская палата русской словесности и православной веры». Авторская экспозиция росписей народного художника СССР, академика живописи, почетного гражданина г. Пскова Петра Павловича Оссовского.«Изборская земля – святые места для русской культуры». Экспозиция посвящена истории Изборска с конца XIX века до наших дней. В начале XX века Изборск и Печорский район стали одним из центров русской культуры и духовности для русской эмиграции. Старинная мебель и предметы купеческого быта помогут вам перенестись в атмосферу XIX – начала XX веков.Выставки: «Александр Невский. Спаситель русской земли». Посвящена святому благоверному князю Александру Невскому, личная храбрость и мужество которого соединились с талантом полководца и дальновидностью государственного деятеля. (Изборская крепость). Выставка художественных работА.П. Калашниковой-Роот (дом купца Белянина)Режим работы музея-заповедника «Изборск»: экспозиции – с 10.00 до 18.00. Изборская крепость – с 9.00 до 18.00. Музейное кафе «Блинная» – с 10.00 до 18.00. Справки по тел. 8 (81148) 96-602.! Внимание! В связи с наступлением зимы и окончанием туристического сезона администрация Государственного музея-заповедника «Изборск» доводит до сведения, что обслуживание территории объекта культурного наследия «Труворово городище» временно приостановлено.Для посетителей музея-заповедника: экскурсии по Изборску и по экспозициям музея-заповедника; конные прогулки по Изборско-Мальской долине (по предварительной заявке); интерактивные игровые программы для школьников (по предварительной заявке): «Путешествие из Изборска в Царьград», «Летопись древнего города Изборска», «Лист открытий», «Изборский дом и все, что в нем», «Именины сердца»; музейное кафе «Блинная» приглашает вкусно пообедать и отведать изборских блинов с разнообразными начинками.По 14 января – «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!Экспозиции музея рассказывают об истории старинного русского города-крепости, о роли Печор в Ливонской и Северной войне, Отечественной войне 1812 г., Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., культуре и традициях малого народа сето. Выставки: Выставка фотографий сето 1950 гг. Б.С. Скобельцына. Выставка графических работ П.П. Зубченкова.Режим работы музея истории города Печоры: с 10.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Справки по тел. 8 (81148) 2-30-77.Научно-культурный центр (поселок Пушкинские Горы). Пушкинская капелла академика живописи, народного художника СССР Петра Оссовского: живопись, графика. Выставки: «Зима, что делать нам в деревне…» – выставка-путешествие в мир зимних забав пушкинского времени (из фондов Пушкинского Заповедника); «Первая встреча» (из новых поступлений в фонды Пушкинского Заповедника); «Божий дар» – эскизы к анимационному фильму (художник Игорь Шаймарданов); «Занятиям деревня учит…» – выставка графики Натальи Ковнир и предметов этнографической коллекции музея.Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина. Кухня. Домик няни. Выставка: «Пером рисуя Пушкина…» – графика Вячеслава Михайлова (из фондов Псковского музея-заповедника); «Хранители Михайловского» (из фондов музея).Тригорское. Дом-музей Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей Пушкина. Выставка: «Пушкинский Заповедник в графике В.М. Васильева».Петровское. Дом-музей А.П. Ганнибала, дом-музей П.А. Ганнибала. Выставка: «Угощение усадьбой» – из фондов Пушкинского Заповедника и частных коллекций.Бугрово. Музей крестьянского быта пушкинской поры. Крестьянское подворье. Музейная почта. Выставка: «Носил он русскую рубашку…» – из собрания Пушкинского Заповедника.