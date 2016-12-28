Мероприятия для взрослых и детей

Кино

Пушкинский заповедник приглашает

Выставка

Медиа-холл ТКД

По 4 января: «Изгой-один: ЗвЕздные войны. Истории» 3D (16+) Фантастика, боевик, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Женевьев О’Рейли, Диего Луна, Джеймс Эрл Джонс, Алан Тьюдик, Донни Йен, Форест Уитакер.По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.С 1 по 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.С 5 по 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссёр: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.Новогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике (6+)28 и 29 декабря в 12.00, 16.00 6 и 7 января в 12.00 - «Чудный остров». Новогоднее представление для детей по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина в традициях русского рождественского вертепа (вход до 40 человек). Малый зал и анфилада выставочных залов НКЦ.30 декабря в 17.00 - Праздничный новогодний концерт. Фортепианная музыка в исполнении лауреата конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука. В программе: Франц Шуберт. Два музыкальных момента. Соната До мажор. Фредерик Шопен. 24 прелюдии. Большой зал НКЦ.«Зимний вечер в Пушкинском Заповеднике». Музейные занятия в выставочных залах Научно-культурного центра (принимаются группы от 5 до 20 человек). В выставочных залах Научно-культурного центра.2 и 8 января, 18.00 - «Ювелирная графика – гравюра» (для семейной аудитории, дети не младше 6 лет). Собственноручное изготовление на офортном станке гравюр с видами пушкинских мест.2 января, 18.00 - «Милые сердцу вещицы» (для семейной аудитории). Изготовление бонбоньерки за неспешным разговором о сладостях.3 и 4 января, 18.00 - «В гостиной истинно дворянской...» (для семейной аудитории). Знакомство со светскими развлечениями уездных помещиков в усадебных интерьерах ХIХ века: «языком цветов», игрой «фанты» и шарадами.5 и 8 января, 18.00 - «Воспитание в дворянской семье» (для семейной аудитории). Виртуальное путешествие в мир детства пушкинской эпохи: традиции дворянского воспитания, старинные игрушки, детская одежда, детская мода.6 и 7 января, 18.00 - «Прелестные мелочи» (для разновозрастной аудитории). Знакомство с «языком веера», написание рождественского поздравления близким людям с использованием образцов эпистолярного жанра ХIХ века, с помощью чернил и перьев.2-5 января - Индивидуальные посетители в 15.00, группы от 10 до 40 человек по предварительным заявкам – в 11.00, 13.00. Музей-мельница в деревне Бугрово.Фольклорная программа «...Рады мы проказам матушки-зимы». Старинные игры, забавы, ледяные горки, снежные городки, песни, пляски, гадания.2-8 января в 14.00 - «Настали святки. То-то радость...». Тематическая экскурсия из цикла «Народные праздники «Пушкинской деревни». Вход до 20 человек. Музей «Пушкинская деревня».2-8 января с 10.00 до 17.00 - «Морозные узоры». Выставка детских самодельных открыток. Класс русской письменности и словесности. В музейном комплексе в Бугрово.2-8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Новогодние маски». «Изготовление рождественской и новогодней открытки». Класс русской письменности и словесности в музейном комплексе в Бугрово.2-8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Ёлочные игрушки своими руками». Центр творческих музейных программ в музейном комплексе в Бугрово.2-8 января с 10.00 до 17.00 - «Рождество у Ганнибала». Интерактивная программа (вход до 20 человек). Музей-усадьба «Петровское».6, 7 января в 17.00 - «Рождественские вечера в русской усадьбе». Литературно-музыкальная гостиная пушкинского времени: стихи, романсы, танцы, игры, шарады (вход до 40 человек). Музей-усадьба «Тригорское», Дом-музей Осиповых и Вульфов.«... Если ангел объектива Под крыло твой мир берёт...» (строки из стихотворения Арсения Тарковского).Фотовыставка Светланы Гавриловой. (6+). Совершенно рождественское настроение царит на новой выставке фотохудожника Светланы Гавриловой. Зрителя встречают и окружают портреты, пейзажи и натюрморты, но главное в каждом из них – очень сильное чувство автора, её отношение к миру. И чаще всего это – любовь. Фотохудожника Светлану Гаврилову Псков знает прекрасно. Но выставки её столь не часты, что не стоит упускать эту, новую.«XPLACE 60 минут будущего» (6+) - Выставка, переворачивающая мир с ног на голову. Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию. Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе. В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом.29 декабря - Новогодний сказочный спектакль «Месть Снежной королевы». Спектакль представляет театральная студия «Сапфир» (г. Псков). Художественный руководитель Елена Корчевая. Вход свободный. Начало в 16.00.20 декабря - 15 января - Выставка «Под Вифлеемской звездой. «Символы христианства». На выставке представлены книги об азах православия, о символике и устройстве православного храма, о толкованиях символов веры, рождественские сказания, притчи, а также предметы церковного быта из фондов музея и библиотеки воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского.15 декабря – 19 января - Праздничная программа «Новогоднее волшебство в библиотеке». В программе: познавательные истории, презентации книг, мастер-классы.25 декабря – 21 января - Художественная выставка «Сказочный карнавал». Выставка работ сказочной тематики студентов Псковского политехнического колледжа к Новому году и Рождеству.20 декабря – 15 января - «Вместе с книгой в новый год». На выставке представлены книжки-игрушки, книжки-картинки, художественная литература: стихи и проза новогодней тематики.29 декабря - Ансамбль русской музыки «ПСКОВ». Новогодний концерт. Начало в 19.00.3 января - Шоу под дождем «Признание в любви». Санкт-Петербургский театр танца «Искучшение». Начало в 17.00.4 января - Романтическая комедия «Неоконченный роман». Герои полюбившегося сериала «Всегда говори всегда» впервые вместе предстанут на одной сцене. Известные российские актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина на время станут героями занимательной любовной истории «Неоконченный роман». Начало в 17.00.5 января - Оперетта «Цыганской счастье». Петербургская оперетта. Жил да был цыган... Весел был, красив и одарен талантом щедро. Решил пройтись по жизни, а встретил старость... Была молодость, была слава, поклонниц множество, и была одна, с которой свела его изменчивая судьба и разбросала безжалостно. Всю жизнь хранил он глубоко в сердце то единственное имя, уже и не мечтая о встрече…Начало в 17.00.8 января - Маша Распутина. Программа «Лучшее». Почитателям таланта певицы будут представлены любимые ими хиты и новые песни в живом исполнении. В концерте принимает участие инструментальная группа и балет. Начало в 17.00.С 23 по 7 января - Спектакль «Золушка». Это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом! Спектакль для семейного просмотра.С 23 по 7 января - Новогодняя елка. У нарядной, сверкающей ёлки детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные персонажи.5 января - Спектакль «Клинический случай». Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни. Постановка Александра Кладько. Начало в 18.00.6 января - Спектакль «Операция развод». Авантюрная комедия, созданная в лучших традициях таких знаменитых фильмов, как «Блеф», «Ва-Банк» и «11 Оушенов». Начало в 18.00.2 – 10 января - Мультканикулы. Дети и взрослые смогут посмотреть свои любимые картины «Союзмультфильма» и самые свежие новинки студии, которых еще не было в широком прокате.Начало в 13.00.Вот был бы большим (Веселая карусель 35) 2013Военная инструкция для мальчишек (Веселая карусель 36) 2014Р-Р-Р (Веселая карусель 36) 2014Тайна старика Тимофея (Веселая карусель 36) 2014Советчики (Веселая карусель 37) 2014Снежные зайчики (Веселая карусель 37) 2014Ямка с водой (Веселая карусель 38) 2014Сын капитана (Веселая карусель 38) 2014Ушла в Париж (Веселая карусель 38) 2014Почему исчезли динозавры (Веселая карусель 39) 2015Коровка (Веселая карусель 39) 2015Бегемот и компот (Веселая карусель 39) 2015ПЫК-ПЫК-ПЫК (Веселая карусель 39) 2015Муравей и муравьед (Веселая карусель 39) 2015Дед Мазай и другие 2007Знакомые нашей ёлки 2004С 26 по 31 декабря - Новый год с Волшебником Гудвином. Новогоднее представление для детей от 3 лет. Зрителей ждёт удивительная сказка, полная приключений, неожиданных чудес и праздничного волшебства. После спектакля новогодний хоровод вокруг ёлки, игры и конкурсы со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Общая продолжительность новогоднего представления 1 час.С 24 по 31 декабря - Новогодний хоровод. Новогоднее представление для детей от 1,5 до 3 лет. Новогоднее представление с простым сюжетом и спокойной музыкой отлично подойдет для первого знакомства с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Продолжительность 35 минут.С 26 декабря - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима». Традиционная ежегодная предновогодняя и предрождественская выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Псковской области. В выставке участвуют мастера из 10 районов области. Представлены традиционные псковские ремесла: ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла.Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области». На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.28.12.2016 в 14.00 - Открытие выставки «Добрые друзья детства». Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.3 – 5 января - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (Сборные экскурсии состоятся при условии набора группы более 7 человек). Начало в 11.00.2 – 6, 8 января. Начало в 13.00, 15.00. 7 января - Сборная экскурсия по экспозициям Поганкиных палат. Начало в 15.00.2-5 января и 7-8 января - Сборная обзорная экскурсия по фондам «Золотая кладовая», «Хрупкая коллекция», «Знаки доблести и славы». Начало в 12.00.2.01 – «Хрупкая коллекция» (коллекция изделий из фарфора и стекла XVIII –XX веков)3.01 – «Из мира сказок и детства» (коллекция деревянной и глиняной игрушки XIX– XX веков)4.01 – «Золотая кладовая» (коллекция драгоценных металлов и камней (светские украшения, предметы быта, ордена и медали, мемориальные вещи)5.01 – «Золотая кладовая»6.01 – «Золотая кладовая»6.01 – «Оружие Победы» (коллекция советского и трофейного оружия периода Второй мировой войны)6.01 – «Друг семьи – самовар» (коллекция самоваров и металлической посуды XVIII-XX веков)7.01 – «И любо нам святое дело» (выставка икон и лицевого шитья XV-XVII веков)8.01 – «Друг семьи – самовар»Начало в 14.302 января - Интерактивная программа «Что растёт на ёлке» с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки (из цикла «Бабушкины сказки»). Начало в 11.15, 13.00.8 января - Музейная акция «Рождество – семейный праздник». Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира. Начало в 12.00, 14.00.3 января - «Новогодний лист открытий». Игра-путешествие по Изборской крепости. Начало в 13.00. Дом купца Шведова4 января - «Изборский дом и все, что в нем». Интерактивная программа для всей семьи. Мастер-класс по набойке. Начало в 13.00«Рождественская шкатулка». Мастер-класс по изготовлению символов праздника Рождества Христова. Начало в 10.00.5 января - «Зима рассказывает сказку». Новогодние киносеансы. Начало в 12.00, 15.00.Музейное кафе «Блинная»6 января - «Рождественский сочельник». Блюда Рождественского сочельника. Начало в 10.00.7 января - Рождество Христово. Праздничное Рождественское богослужение. Никольский собор с 00.00 до 03.00.24 декабря – 14 января - «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!28-30 декабря - Новогодняя ярмарка. С 10.00 до 20.00.31 декабря - Новогодняя ярмарка. С 10.00 до 14.00.1 января - Новогодняя ночь с участием «Малиновской банды» (г. В. Новгород). Начало в 01.00.Фейерверк. Начало в 03.00.7 января - «В светлый праздник Рождества!». Театрализованный праздник для всей семьи и рождественский Фестиваль светошариков (Санкт-Петербург). Начало в 16.30.12 января - «Свет рождественской звезды». Гала-концерт V общегородского молодежного Рождественского фестиваля. Начало в 18.00.