Праздничная афиша Пскова: Куда пойти в новогодние каникулы?
Мероприятия для взрослых и детей
КиноКинотеатр «Победа» (Псков, Октябрьский пр., 17, тел. (8112) 75-77-07).
По 4 января: «Изгой-один: ЗвЕздные войны. Истории» 3D (16+) Фантастика, боевик, приключения. Режиссер: Гарет Эдвардс. В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Риз Ахмед, Женевьев О’Рейли, Диего Луна, Джеймс Эрл Джонс, Алан Тьюдик, Донни Йен, Форест Уитакер.
По 11 января: «Елки 5» (6+) Семейная комедия. Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман. В ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнев.
По 11 января: «Дед Мороз. Битва Магов» (6+) Семейное фэнтези. Режиссер: Александр Войтинский («Призрак», «Елки»). В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк.
С 1 по 25 января: «Три богатыря и Морской царь» (6+) Семейная анимация. Режиссёр: Константин Феоктистов.
С 5 по 25 января: «Кредо убийцы» 3D (16+)Фантастика, фэнтези, боевик, приключения. Режиссёр: Джастин Курзель. В ролях: Марион Котийяр, Майкл Фассбендер, Эсси Дэвис, Джереми Айронс, Брендан Глисон, Шарлотта Рэмплинг, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед, Дени Меноше, Каллум Тернер.
Пушкинский заповедник приглашаетНовогодние и рождественские праздники в Пушкинском заповеднике (6+)
28 и 29 декабря в 12.00, 16.00 6 и 7 января в 12.00 - «Чудный остров». Новогоднее представление для детей по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина в традициях русского рождественского вертепа (вход до 40 человек). Малый зал и анфилада выставочных залов НКЦ.
30 декабря в 17.00 - Праздничный новогодний концерт. Фортепианная музыка в исполнении лауреата конкурса имени П.И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука. В программе: Франц Шуберт. Два музыкальных момента. Соната До мажор. Фредерик Шопен. 24 прелюдии. Большой зал НКЦ.
«Зимний вечер в Пушкинском Заповеднике». Музейные занятия в выставочных залах Научно-культурного центра (принимаются группы от 5 до 20 человек). В выставочных залах Научно-культурного центра.
2 и 8 января, 18.00 - «Ювелирная графика – гравюра» (для семейной аудитории, дети не младше 6 лет). Собственноручное изготовление на офортном станке гравюр с видами пушкинских мест.
2 января, 18.00 - «Милые сердцу вещицы» (для семейной аудитории). Изготовление бонбоньерки за неспешным разговором о сладостях.
3 и 4 января, 18.00 - «В гостиной истинно дворянской...» (для семейной аудитории). Знакомство со светскими развлечениями уездных помещиков в усадебных интерьерах ХIХ века: «языком цветов», игрой «фанты» и шарадами.
5 и 8 января, 18.00 - «Воспитание в дворянской семье» (для семейной аудитории). Виртуальное путешествие в мир детства пушкинской эпохи: традиции дворянского воспитания, старинные игрушки, детская одежда, детская мода.
6 и 7 января, 18.00 - «Прелестные мелочи» (для разновозрастной аудитории). Знакомство с «языком веера», написание рождественского поздравления близким людям с использованием образцов эпистолярного жанра ХIХ века, с помощью чернил и перьев.
2-5 января - Индивидуальные посетители в 15.00, группы от 10 до 40 человек по предварительным заявкам – в 11.00, 13.00. Музей-мельница в деревне Бугрово.
Фольклорная программа «...Рады мы проказам матушки-зимы». Старинные игры, забавы, ледяные горки, снежные городки, песни, пляски, гадания.
2-8 января в 14.00 - «Настали святки. То-то радость...». Тематическая экскурсия из цикла «Народные праздники «Пушкинской деревни». Вход до 20 человек. Музей «Пушкинская деревня».
2-8 января с 10.00 до 17.00 - «Морозные узоры». Выставка детских самодельных открыток. Класс русской письменности и словесности. В музейном комплексе в Бугрово.
2-8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Новогодние маски». «Изготовление рождественской и новогодней открытки». Класс русской письменности и словесности в музейном комплексе в Бугрово.
2-8 января с 10.00 до 17.00 - Новогодние мастер-классы. «Ёлочные игрушки своими руками». Центр творческих музейных программ в музейном комплексе в Бугрово.
2-8 января с 10.00 до 17.00 - «Рождество у Ганнибала». Интерактивная программа (вход до 20 человек). Музей-усадьба «Петровское».
6, 7 января в 17.00 - «Рождественские вечера в русской усадьбе». Литературно-музыкальная гостиная пушкинского времени: стихи, романсы, танцы, игры, шарады (вход до 40 человек). Музей-усадьба «Тригорское», Дом-музей Осиповых и Вульфов.
ВыставкаГалерея «ДАР» (Псков, ул. Советская, 111; тел. (8112) 61-00-36).
«... Если ангел объектива Под крыло твой мир берёт...» (строки из стихотворения Арсения Тарковского).
Фотовыставка Светланы Гавриловой. (6+). Совершенно рождественское настроение царит на новой выставке фотохудожника Светланы Гавриловой. Зрителя встречают и окружают портреты, пейзажи и натюрморты, но главное в каждом из них – очень сильное чувство автора, её отношение к миру. И чаще всего это – любовь. Фотохудожника Светлану Гаврилову Псков знает прекрасно. Но выставки её столь не часты, что не стоит упускать эту, новую.
Псковский музей-заповедник до 29 января, с 11.00 до 18.00 (выходные дни: каждый понедельник).
«XPLACE 60 минут будущего» (6+) - Выставка, переворачивающая мир с ног на голову. Сотрудники музея встречают посетителей на входе и сразу же надевают на каждого очки-инвертоскоп, которые мигом выбивают из привычной колеи, потому что переворачивают всё вокруг с ног на голову. Надо ухитриться пройти в этих очках по узкому коридору, нарисовать треугольник или хотя бы провести на доске ровную линию. Оживающие картины, летающая доска (хаверборд), как из фильма «Назад в будущее», удивительный прибор нейроконтроллер, позволяющий выяснить, как быстро вы умеете сосредотачиваться, чтобы справиться с трудной задачкой (в данном случае необходимо поднять в воздух игрушечный вертолёт и, уж поверьте, для этого приходится попыхтеть), аттракционы дополненной реальности (наведёшь планшет на картинку – и она начинает двигаться)… Впервые в одном пространстве Псковского музея-заповедника собраны самые интересные технологические новинки, позволяющие не только развлечься, но и задуматься о пройденном в школе. В отличие от обычных компьютерных игр эти цифровые аттракционы заставляют двигаться, взаимодействовать с товарищами, испытывают на прочность ваши силу духа и воли, учат управлять своим телом.
Псковская областная универсальная научная библиотека (ПОУНБ) (г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 2, тел. +7 8112 72-84-01, +7 8112 62-14-62).
29 декабря - Новогодний сказочный спектакль «Месть Снежной королевы». Спектакль представляет театральная студия «Сапфир» (г. Псков). Художественный руководитель Елена Корчевая. Вход свободный. Начало в 16.00.
20 декабря - 15 января - Выставка «Под Вифлеемской звездой. «Символы христианства». На выставке представлены книги об азах православия, о символике и устройстве православного храма, о толкованиях символов веры, рождественские сказания, притчи, а также предметы церковного быта из фондов музея и библиотеки воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского.
О.С.П. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина», (Сиреневый б-р, д. 3).
15 декабря – 19 января - Праздничная программа «Новогоднее волшебство в библиотеке». В программе: познавательные истории, презентации книг, мастер-классы.
25 декабря – 21 января - Художественная выставка «Сказочный карнавал». Выставка работ сказочной тематики студентов Псковского политехнического колледжа к Новому году и Рождеству.
20 декабря – 15 января - «Вместе с книгой в новый год». На выставке представлены книжки-игрушки, книжки-картинки, художественная литература: стихи и проза новогодней тематики.
Псковская областная филармония (Псков, ул. Некрасова, 24,тел. (8112) 66-89-20).
29 декабря - Ансамбль русской музыки «ПСКОВ». Новогодний концерт. Начало в 19.00.
3 января - Шоу под дождем «Признание в любви». Санкт-Петербургский театр танца «Искучшение». Начало в 17.00.
4 января - Романтическая комедия «Неоконченный роман». Герои полюбившегося сериала «Всегда говори всегда» впервые вместе предстанут на одной сцене. Известные российские актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина на время станут героями занимательной любовной истории «Неоконченный роман». Начало в 17.00.
5 января - Оперетта «Цыганской счастье». Петербургская оперетта. Жил да был цыган... Весел был, красив и одарен талантом щедро. Решил пройтись по жизни, а встретил старость... Была молодость, была слава, поклонниц множество, и была одна, с которой свела его изменчивая судьба и разбросала безжалостно. Всю жизнь хранил он глубоко в сердце то единственное имя, уже и не мечтая о встрече…
Начало в 17.00.
8 января - Маша Распутина. Программа «Лучшее». Почитателям таланта певицы будут представлены любимые ими хиты и новые песни в живом исполнении. В концерте принимает участие инструментальная группа и балет. Начало в 17.00.
Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков, ул. Пушкина, 3/13; тел. (8112) 66-40-39, 72-74-02, 72-80-22 (касса), 72-83-42).
С 23 по 7 января - Спектакль «Золушка». Это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом! Спектакль для семейного просмотра.
С 23 по 7 января - Новогодняя елка. У нарядной, сверкающей ёлки детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные персонажи.
5 января - Спектакль «Клинический случай». Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни. Постановка Александра Кладько. Начало в 18.00.
6 января - Спектакль «Операция развод». Авантюрная комедия, созданная в лучших традициях таких знаменитых фильмов, как «Блеф», «Ва-Банк» и «11 Оушенов». Начало в 18.00.
Медиа-холл ТКД2 – 10 января - Мультканикулы. Дети и взрослые смогут посмотреть свои любимые картины «Союзмультфильма» и самые свежие новинки студии, которых еще не было в широком прокате.
Начало в 13.00.
«Красная программа»
Вот был бы большим (Веселая карусель 35) 2013
Военная инструкция для мальчишек (Веселая карусель 36) 2014
Р-Р-Р (Веселая карусель 36) 2014
Тайна старика Тимофея (Веселая карусель 36) 2014
Советчики (Веселая карусель 37) 2014
Снежные зайчики (Веселая карусель 37) 2014
Ямка с водой (Веселая карусель 38) 2014
Сын капитана (Веселая карусель 38) 2014
Ушла в Париж (Веселая карусель 38) 2014
Почему исчезли динозавры (Веселая карусель 39) 2015
Коровка (Веселая карусель 39) 2015
Бегемот и компот (Веселая карусель 39) 2015
ПЫК-ПЫК-ПЫК (Веселая карусель 39) 2015
Муравей и муравьед (Веселая карусель 39) 2015
Дед Мазай и другие 2007
Знакомые нашей ёлки 2004
Псковский театр кукол (Псков, ул. Конная, 3; тел.: 57-13-79, 56-33-13, касса – 8-921-212-65-54).
С 26 по 31 декабря - Новый год с Волшебником Гудвином. Новогоднее представление для детей от 3 лет. Зрителей ждёт удивительная сказка, полная приключений, неожиданных чудес и праздничного волшебства. После спектакля новогодний хоровод вокруг ёлки, игры и конкурсы со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Общая продолжительность новогоднего представления 1 час.
С 24 по 31 декабря - Новогодний хоровод. Новогоднее представление для детей от 1,5 до 3 лет. Новогоднее представление с простым сюжетом и спокойной музыкой отлично подойдет для первого знакомства с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Продолжительность 35 минут.
Выставочный зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10).
С 26 декабря - Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима». Традиционная ежегодная предновогодняя и предрождественская выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Псковской области. В выставке участвуют мастера из 10 районов области. Представлены традиционные псковские ремесла: ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла.
Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел)
Постоянно действующая выставка «Мастера народного творчества Псковской области». На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов – изделия современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.
Псковский музей-заповедник (г. Псков, ул. Некарсова, тел.: 7 8112 66‑25-17, 7 8112 66‑44-95)
28.12.2016 в 14.00 - Открытие выставки «Добрые друзья детства». Выставка посвящена истории игрушки, прежде всего – русской. На выставке можно будет познакомиться с игрушками, в которые играли дети много веков назад, увидеть прекрасные образцы народной художественной игрушки России, в том числе и псковской.
Отдел Псковский кремль, информационный центр (Кремль,4), 8(8112) 72-45-74.
3 – 5 января - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (Сборные экскурсии состоятся при условии набора группы более 7 человек). Начало в 11.00.
Поганкины палаты (ул. Некрасова, 7), 8(8112) 66 33 11.
2 – 6, 8 января. Начало в 13.00, 15.00. 7 января - Сборная экскурсия по экспозициям Поганкиных палат. Начало в 15.00.
Фондохранилище (Дом Массона), Комсомольский пер., 6, тел. 8(8112)72 70 97, 8(8112) 66 33 11
2-5 января и 7-8 января - Сборная обзорная экскурсия по фондам «Золотая кладовая», «Хрупкая коллекция», «Знаки доблести и славы». Начало в 12.00.
2.01 – «Хрупкая коллекция» (коллекция изделий из фарфора и стекла XVIII –XX веков)
3.01 – «Из мира сказок и детства» (коллекция деревянной и глиняной игрушки XIX– XX веков)
4.01 – «Золотая кладовая» (коллекция драгоценных металлов и камней (светские украшения, предметы быта, ордена и медали, мемориальные вещи)
5.01 – «Золотая кладовая»
6.01 – «Золотая кладовая»
6.01 – «Оружие Победы» (коллекция советского и трофейного оружия периода Второй мировой войны)
6.01 – «Друг семьи – самовар» (коллекция самоваров и металлической посуды XVIII-XX веков)
7.01 – «И любо нам святое дело» (выставка икон и лицевого шитья XV-XVII веков)
8.01 – «Друг семьи – самовар»
Начало в 14.30
Поганкины палаты. Музейный образовательный центр 8(8112) 66-18-29
2 января - Интерактивная программа «Что растёт на ёлке» с мастер-классом по изготовлению ёлочной игрушки (из цикла «Бабушкины сказки»). Начало в 11.15, 13.00.
8 января - Музейная акция «Рождество – семейный праздник». Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира. Начало в 12.00, 14.00.
Музей-заповедник «Изборск», Печорский район, д. Изборск, ул. Печорская, 39, (7 81148 9‑66-96, +7 81148 9‑66-12).
3 января - «Новогодний лист открытий». Игра-путешествие по Изборской крепости. Начало в 13.00. Дом купца Шведова
4 января - «Изборский дом и все, что в нем». Интерактивная программа для всей семьи. Мастер-класс по набойке. Начало в 13.00
«Рождественская шкатулка». Мастер-класс по изготовлению символов праздника Рождества Христова. Начало в 10.00.
Музей истории города Печоры
5 января - «Зима рассказывает сказку». Новогодние киносеансы. Начало в 12.00, 15.00.
Музейное кафе «Блинная»
6 января - «Рождественский сочельник». Блюда Рождественского сочельника. Начало в 10.00.
7 января - Рождество Христово. Праздничное Рождественское богослужение. Никольский собор с 00.00 до 03.00.
Музей-усадьба народа сето в д. Сигово
24 декабря – 14 января - «Зима в королевстве сетомаа». Интерактивная новогодняя программа.
В программе: экскурсия по музею-усадьбе; домашнее представление по мотивам национальной сказки сето; традиционные игры и танцы народа сето; старинные загадки; мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни (на выбор по желанию); национальное угощение и, конечно же, подарки!
Псков, ул. Пушкина
28-30 декабря - Новогодняя ярмарка. С 10.00 до 20.00.
31 декабря - Новогодняя ярмарка. С 10.00 до 14.00.
Псков, Октябрьская площадь
1 января - Новогодняя ночь с участием «Малиновской банды» (г. В. Новгород). Начало в 01.00.
Фейерверк. Начало в 03.00.
Псков, Детский парк
7 января - «В светлый праздник Рождества!». Театрализованный праздник для всей семьи и рождественский Фестиваль светошариков (Санкт-Петербург). Начало в 16.30.
Городской культурный центр, Псков, пл. Победы,1
12 января - «Свет рождественской звезды». Гала-концерт V общегородского молодежного Рождественского фестиваля. Начало в 18.00.
В расписании мероприятий возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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