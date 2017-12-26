ART-ёлочка, зажгись, подарки — раскупись!
26 Декабря 2017 - 10:05Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
В Пскове есть волшебное место, где живут подарки на любой вкус и кошелек
В минувшие выходные, 23 и 24 декабря, в спортивно-развлекательном парке «Простория» редакция «Псковской правды» провела ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Пастила ручной работы, пряники вкуснее тульских, натуральное мыло, ароматный мед, текстильные сумочки, броши, кожаные кошельки, оригинальные ювелирные украшения, милейшие куклы и мишки, новогодние игрушки из ваты и папье-маше на елку и многое-многое другое с прилавков псковских мастеров перекочевало под новогодние елочки псковичей.
Модные серьги с кисточкой — примерить и купить!
Проверить судьбу можно было прямо на ярмарке.
Взрослый ты или ребенок — перед праздником все равны в тяге к прекрасному.
С сумками от Татьяны Васильевой можно быть уверенной — вторую такую на улице не встретишь.
Снежной псковской зимой выпить чая, собранного в летних полях.
«Наши пряники ел сам патриарх. Ездим по всей России, а в Туле нас терпеть не могут. Когда с самоваром приезжаем — глаз дергается», — шутит мастер Наталья Ельцова.
Узнаваемая на любой ярмарке авторская керамика Галины Драчёвой.
Изделия из фаянса, глины или дерева, расписанные вручную, — традиционно популярный сувенир.
Посетители стенда мастерицы Екатерины Заборщиковой не могли отвести глаз от броши с переливающимися сине-зелеными крылышками настоящего жука Златки.
Еще недавно Екатерина Максимова лишь собирала кукол ручной работы других мастеров, а сегодня ее куклы сами становятся коллекционными.
Даже самый простой наряд сделают индивидуальным и запоминающимся уникальные аксессуары и украшения.
Расписной пряник — не только сувенир, но и очень вкусно!
Ватные игрушки Натальи Маликовой словно из советского детства.
Алёна Комарова Автор фото: Сергей Васильев
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