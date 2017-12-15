Иван Грозный едва не перенес свою резиденцию на север, в деревянную сказку, где снег лежит по пять месяцев

Рассказ о ганзейских городах со всего света завершаем прогулкой по русскому северу — Вологде и Белозерску.



Вологда

Отсчет своей истории город Вологда официально ведет с 1147 года.



Вологодцы издревле вели торг, совершали сделки, покупали и продавали. Выгодное географическое положение города на пути из центра Руси на Север и в Сибирь делало Вологду не только крупным торговым центром, но и объектом борьбы новгородцев с московскими князьями. Важное стратегическое и экономическое значение города привело к редкому соглашению: в конце XIV века Вологда какое-то время находилась в совместном управлении Москвы и Новгорода. И даже несмотря на то, что впоследствии Вологда вошла в состав Московского княжества, Новгород еще долго продолжал считать Вологду своей «волостью».



На XVI век приходится наивысший расцвет города. На протяжении всего этого столетия Вологда была одним из крупнейших распределительных пунктов товара на Севере. Именно сюда купцами свозилась пушнина, соль, рыба, хлеб, воск и другие товары для дальнейшего распределения их с юга на север и с севера на юг. В то время Вологда является важной и в стратегическом отношении. Значимость города настолько возрастает, что привлекает внимание Ивана Грозного, по легенде, планировавшего сделать Вологду новой столицей государства.



Через Вологду шла внешняя торговля Московского государства с западными странами. Это был один из главных рынков торговли хлебом, солью, продуктами животноводства. Развивались здесь: переработка льна, кожевенное производство, переработка древесины, кузнечное дело. Торговые связи Москвы с заграницей, проходящие через Вологду и Архангельск, привлекали в Вологду крупный торговый капитал. В городе располагалось большое количество административных учреждений, архиерейские владения, «изба таможенная», «изба казенная», где проживал персонал различных канцелярий (дьяки, подьячие, писцы), все это способствовало активному каменному строению и привлекало в город дополнительный капитал. Во второй половине XVII века в Вологде построено много каменных зданий и церквей, идет активное расширение площади городской застройки. По объемам производства Вологда становится четвертым городом на Руси после Москвы, Костромы и Ярославля.



Время процветания длится вплоть до начала XVIII века и завершается после основания Санкт-Петербурга в связи с открытием нового пути в Европу через Балтийское море. Во времена Петра I Вологда становится государственной базой для временного хранения военного и технического снаряжения, переправляемого для строительства кораблей и крепости в Архангельске.



В 2018 году в Вологде пройдут Русские Ганзейские дни.





Через Вологду шла торговля с Западом, и город мог бы стать новой русской столицей. Фото silver-ring.ru



Белозерск

В 2012 году II Русские Ганзейские дни прошли в Белозерске. Впервые он упоминается в 862 году как город Белоозеро, располагавшийся в стороне от современного Белозерска, на северном берегу Белого озера. С 1238 года Белоозеро — центр Белозерского княжества, а также торговый и ремесленный центр. В 1370-х годах город перешел под власть московского великого князя, а с 1389 года являлся центром удельного княжества в составе Великого княжества Московского.



Белозерск находится на берегу озера Белого, давшего городу свое имя. Основывать свои селения на берегах озер — давняя привычка славян. Очень многие города, ведущие свою историю с древности, располагаются именно у озер. Белое озеро к тому же является особенным. Через него проходил торговый путь, связывавший северные (Прионежье, Карелию) и Новгородские земли с Поволжьем, Центральной Россией и городами вдоль Сухоны и Северной Двины. Большей частью в настоящее время город застроен деревянными довоенными и даже дореволюционными домами. Каменная архитектура в основном представлена церквями, торговыми рядами, особняками в центре и несколькими коробками на окраинах. Снег в районе Белозерска в отдельные годы может лежать по пять месяцев в году. Неудивительно поэтому, что народ за века приспособился к жизни в таких условиях, строил свои дома в расчете на суровую продолжительную зиму и, что еще более важно, сохранил свои привычки по сей день.



С 1363 года начинается эпоха расцвета города. Он быстро богатеет, приобретает известность по всей Руси и находится уже в составе Московского государства. Но в 1612 году польско-литовские войска заняли и разорили город. Этому способствовало моральное устаревание укреплений. Земляной вал и деревянные стены уже не могли противостоять артиллерии и огнестрельному оружию противника. А вот соседний Кириллов, обнесенный новой каменной стеной, свою независимость сумел сохранить. С тех пор Белозерск — тихий провинциальный город. Цивилизация обходит его стороной, сохраняя неповторимый аромат неторопливого уклада жизни.



За последние годы Белозерск стал местом притяжения многочисленных групп туристов, желающих ознакомиться с древним городом и его достопримечательностями, а также с живописным Белым озером и его побережьем. Здесь открыт для посетителей длинный дом викингов, в котором воссоздана бытовая обстановка скандинавов, бывших на Белоозере частыми гостями в эпоху раннего Средневековья. А на настоящей весельной ладье «Славянка» можно с удовольствием прокатиться по озеру.



В семи городах снимают фильм о Русской Ганзе

В Пскове, Тихвине, Вологде, Белозерске и Великом Устюге, Твери, Калининграде – в ганзейских городах проходят съемки документально-игрового фильма с рабочим названием «Русская Ганза. Взгляд сквозь время…».



Сценарий для фильма написал руководитель и главный режиссер международной продюсерской компании «Новая Русская Ганза» Виктор Носкин. Сценарий написан на основе книги Елены Рыбиной «Новгород и Ганза».



Это будет фильм об отношениях немецкой Ганзы и 14 русских ганзейских городов. История достаточно глубокая, для раскрытия которой создатели фильма придумали ход: молодой ганзейский купец приезжает на Русь. Здесь и любовь, и партнерские отношения к Руси, понимание русской веры, принятие многих традиций и устоев.



Идея создания документально-игрового фильма о Русской Ганзе поддержана Министерством культуры России, проект выдвинут на грант Минкультуры.



Съемки проморолика к документально-игровому фильму «Русская Ганза. Взгляд сквозь время…» уже прошли в сентябре этого года в Пскове. В них приняли участие сотрудники Псковского музея-заповедника. Сам фильм Виктор Носкин планирует представить зрителям к 2019 году, к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.



Екатерина Образцова