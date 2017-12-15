Детский спектакль об Александре Невском по пьесе псковской писательницы привезли из Петербурга

Декорации на сцене Городского культурного центра переносят зрителей на много веков назад. Присутствие в зале настоятеля храма Александра Невского отца Олега (Тэора) сразу дает понять, что сценическое действо посвятят эпохе святого князя.



Отец Олег не только в зале, но и на сцене. Батюшка послужил прототипом для одного из героев пьесы Надежды Вальнер. По сюжету священник рассказывает двум молодым людям, Александру и Ольге (какие псковские имена, не правда ли?), о временах Александра Невского.



— Я про Александра Невского тоже рассказываю, — говорит отец Олег, — когда спрашивают и в этом есть нужда. А она возникает часто. Александр Невский — на все времена образец семьянина, верующего, защитника отечества и дипломата.



Герои из наших дней переносятся во времена борьбы с рыцарями, сценическое действо перемежается кадрами из фильма Эйзенштейна.



Постановку из Петербурга привез продюсер Владимир Резник при поддержке «Александровского собрания». Режиссер - народный артист России Валерий Никитенко, в спектакле задействованы актеры ведущих театров Северной столицы. В канун Дня памяти Александра Невского, отмечаемого 6 декабря, спектакль трижды показали на сцене ГКЦ. Зрителями стали юные псковичи, ученики начальных классов. В том числе первоклассник из Гуманитарного лицея Максим Демидов — внук писательницы Надежды Вальнер, трогательно поднявшийся на сцену с букетом.



Воин и семьянин

Надежда Вальнер — автор четырех детских пьес: «Три луча», «Ледовое побоище», «Господарство Псковское», «Вече», рассказывающих о разных этапах истории Пскова. В их основу легли написанные ею ранее детские книги о городе.



— Идея создания пьес возникла у Татьяны Комиссаровской, когда та возглавляла Псковский театр. Четыре пьесы шли на сцене Псковского театра в постановке Елены Шишло. Они были востребованы псковичами, — рассказала Надежда Вальнер «Псковской правде». — В 2013 году я получила приглашение на 300-летие Александро-Невской лавры. Подумала, что это произошло случайно, направили не по адресу.



И писательница на празднование не поехала. А зря.



— Оказывается, был поставлен спектакль по пьесе «Ледовое побоище», — продолжает Надежда Вальнер. — Для любого автора это большая честь. Огромная! Как я понимаю, среди множества произведений об Александре Невском создателей спектакля в моей пьесе привлекло то, что я ввела в действие мальчика, старшего сына князя — Василька. Показала Александра Невского в том числе хорошим семьянином, отцом и мужем. Это очень важно, Александр Невский не только полководец, но и глава семейства. Вообще, мне его образ как человека очень дорог. Он женился в достаточно зрелом по тем временам возрасте. По любви! Имел четыре сыночка и лапочку дочку.





Писательница уверена, что после спектакля школьники станут по-другому воспринимать памятник на горе Соколихе.

Спектакль ранее в Псков уже привозили, шел он в том числе на сцене театра Пушкина. После этого постановка объехала многие города России, побывала даже на Урале. Отличие действия, развернувшегося 5 декабря в Пскове, — настоящий бой. На сцене схватку русского витязя и рыцаря-захватчика продемонстрировали Борис Колесников и Никита Ховзунов из клуба исторической реконструкции и фехтования «Плесков-Град». При их появлении на сцене мальчишки в зале не могли сдержать восхищения: «Настоящие мечи!»



— Репетировать каждый удар и каждое движение нам уже давно не нужно, уровень подготовки позволяет работать практически без репетиций. Бой один раз на сцене прогнали до спектаклей. Его схему придумал заранее, но импровизация все равно небольшая была, в каждом из трех спектаклей немного по-разному получилось, — рассказывает Борис Колесников. — Лично для меня Александр Невский — в первую очередь, мудрый политик, умелый воин и командир, в общем — Князь.

Имя России



— Имя Александра Невского стало именем России, — напоминает Надежда Вальнер итоги телевизионного проекта 2008 года. — А возле нашего Троицкого собора стоят весомые слова «Россия начинается здесь». Проекты, подобные сегодняшнему, воспитывают в детях чувство Родины, патриотизм. Дети познают историю через симбиоз старых фильмов, театрализованного представления. Этот праздник останется в душе каждого ребенка, зерно посажено.



Надежда Вальнер уверена, что школьники, больше узнав об Александре Невском, станут по-другому воспринимать памятник князю и его дружине на горе Соколихе, иное значение для них приобретет Ледовое побоище.



— Александр Невский обрел бессмертие в душах русских людей. Он был великим полководцем, не проиграл ни одного сражения за нашу русскую землю, за наш народ, — с такими словами к зрителям со сцены обратился Владимир Воробьев, заместитель главы Пскова, отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе 6-й роты в Чечне. — Князь всегда интересы государства ставил выше своих собственных. Великий правитель.

