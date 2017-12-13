Как правильно нарядить елку, украсить дом и сервировать стол, чтобы новый год принес только хорошее

По восточному календарю 2018 год — год Желтой Земляной Собаки. «Псковская правда» разузнала у местных декораторов и дизайнеров, как подготовить дом к встрече гостьи.



Украсить и сэкономить

— Белый и серый — основные цвета нашей северо-западной зимы, поэтому праздник так хочется раскрасить яркими пятнами, вспомнить яркую осень, разноцветное лето, — говорит дизайнер-декоратор Анна Стрелкова. — Для начала присмотритесь к своему интерьеру. Личное пространство само подскажет, какую гамму и стиль лучше выбрать.



Дизайнер напоминает, что у каждого из нас хранятся запасы елочных украшений с прошлых лет, и призывает их пересмотреть. Отобрать те, к которым больше лежит душа именно сейчас. Очень популярны в этом году home-made украшения, сделанные своими руками из подручных и привычных материалов и предметов. Например, можно украсить елку фруктами, пряниками, новогодним печеньем, сделать гирлянды и игрушки из шишек, бумаги, газеты и ваты. Помните гирлянды из пушистых белых шариков? Игрушки для новогодней елки можно сделать из соломы, ткани, дерева, картона или шерсти. Это могут быть не только традиционные шары, но маленькие елочки, тряпичные куклы, мишки, сердечки. Одним словом, все, что подскажет фантазия. Такие игрушки украсят не только елку, но и праздничный стол.



— Обязательно наряжайте дом вместе с детьми, привлеките бабушек, а то и дедушек. Заварите ароматный чай, приготовьте вкусные печеньки, — советует Анна Стрелкова. — Уверена, что такие посиделки в домашней мастерской запомнятся детям на всю жизнь. Сделанные своими руками украшения еще и сэкономить позволят. Это точно понравится покровительнице года — Желтой Собаке, и удача непременно придет в ваш дом.



Что делать, если времени на поделки нет, а угодить Желтой Собаке хочется?



— Хороший способ задобрить покровительницу года — украсить новогоднее дерево конфетами в золотистых обертках, — говорит Анна Стрелкова. — Такой наряд и смотреться будет эффектно, и не запылится в коробке, когда праздник отгремит. Конфеты должны быть в золотых, красных, желтых, коричневых или оранжевых обертках.





Декораторы советуют украшать игрушками не только елку, но и праздничный стол. Фото из Инстаграм-аккаунта zelenaya.komnata



Эффектные ветки

— У каждого дома свой характер, атмосфера, стиль и настроение! Дизайнеры предлагают каждый год новые идеи, показывают модные, стилизованные новогодние интерьеры. Но важно понять, почувствовать, чего хотите именно вы! Самое важное — смешивайте и ничего не бойтесь: природные материалы, яркую посуду, съедобные печенюшки, фотографии, открытки, подаренные вам в прошлом году. Например, подвесьте их на цветные ленты и украсьте окно или стену, — предлагают декораторы Екатерина Бирюкова и Оксана Егорова.



Главные составляющие новогоднего дизайна гостиной — елка и праздничный стол. В дополнение к ним здесь развешивают венки и гирлянды, ставят букеты, свечи и композиции. Для их создания можно использовать живые цветы, ленты, шары, шишки, кору и ветки деревьев, и не только ели. Очень эффектно смотрятся сухие ветки березы или другого дерева. Добавьте кружево, мох, грубую холстину. А если вы устали от елок и свечей, у вас много новогодних игрушек и хочется минимализма — оформите из них коллажи в рамках и украсьте интерьер. Будет не менее эффектно.





Как ты дом ни украшай, а елка все равно остается центром праздничной композиции. Фото из Инстаграм-аккаунта bouquetist



Стараемся для Деда Мороза

— Это несколько лет назад было модно украшать елку шарами одного цвета, — отмечает декоратор Ольга Плиганова. — Стояли они ровные, красивые, но без души. Сейчас елка должна быть оригинальной, индивидуальной. У меня двое детей, семи и полутора лет. Для них чем больше разных игрушек на елке, тем лучше. Каждый год мы покупаем две-три хорошие игрушки, пополняем свою коллекцию. Это гораздо интереснее безликих шаров. С игрушками на елке может оказаться карнавальная шляпа или, например, простые детские пластиковые дудочки, покрашенные золотой краской. Стол мы украшаем новогодней композицией. Недавно я нашла интересную фигурку оленя, дополняю ее подсвечниками, ветками ели, но главное украшение праздничного стола — оригинальное вкусное блюдо. Вообще, мы больше стараемся для Деда Мороза. Так сложилось, что из года в год мы его встречаем холодным соком или молоком и ароматными вафлями. Мы ему вафли, а он нам подарки!



Кстати

В интернете много вдохновляющих картинок, и даже если вы не дизайнер, у вас непременно получится уютный праздничный интерьер по своему вкусу. Но главное, не следуйте модным тенденциям, а создавайте свои семейные традиции!

