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12 Декабря 2017 - 09:25
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Фотозона в экостиле будет работать на ярмарке «ART-ель»
Организаторы праздника вместе с руководителем свадебной студии «Облака» Ольгой Плигановой готовят для псковичей фотозону — место, где абсолютно бесплатно можно запечатлеть себя, своих друзей и близких в праздничной атмосфере.

— Фотозона будет находиться на ярмарке хендмейда, поэтому ее оформят декором, сделанным своими руками. Не будет пластика и искусственных элементов, только природные, натуральные материалы, — рассказала «Псковской правде» декоратор. — Центральным элементом фотозоны, конечно, станет елка, но не привычная всем зеленая, а елка ручной работы. Мы сделаем ее из коричневой, или, как ее называют мастера, крафтовой бумаги. Она сейчас очень популярна и выглядит по-домашнему, с легка винтажно.

Место для фото команда свадебной студии «Облака» украсит кубами из деревянных реек и заполнит их традиционными новогодними шарами.

— Классическое новогоднее оформление предполагает красные и серые новогодние шары, мы не будем нарушать эту традицию, но добавим к ним элементы в экостиле природного коричневого или зеленого цвета, — отметила Ольга. — Будет и специальный шарик с логотипом ярмарки, его можно взять в руки и сфотографироваться.

Также локацию украсит нарядная растяжка с новогодним приветствием. Декоратор обещает, что место для праздничной фотосессии будет без лишнего блеска, но нестандартное и душевное.

 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.


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