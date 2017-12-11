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Плетнёв, жги!
Кирилла Плетнёва в Москве про невельчан спрашивали, откуда набрал таких артистов массовых сцен
Режиссер снятого в Невеле фильма «Жги!» приехал на премьерный показ картины в Пскове. Для Кирилла Плетнёва режиссерский дебют состоялся именно на псковской земле.
В воскресенье, 3 декабря, в псковском кинотеатре «Победа» состоялся премьерный показ дебютного фильма Кирилла Плетнева «Жги!», съемки которого проходили в Невеле осенью прошлого года. Картину зрителям презентовал сам режиссер. А на показ фильма собрались не только псковские зрители и представители организации «Псков-фильм», но и жители Невеля, принимавшие активное участие в съемках картины.
Благодаря, а не вопреки
- Я ужасно рад видеть знакомые лица из города Невеля, которые снимались в нашем фильме и которые сейчас себя увидят на экране, - сказал Кирилл Плетнев, обращаясь к присутствующим в зале участникам массовки и попросил не обижаться тех, кто «вдруг себя не увидит»: «Материала было снято много. Что-то резали, что-то сокращали…»
По его словам, Невель наградил фильм фактурами природы и лиц:
- На премьере в Москве меня все спрашивали: «А где ты брал таких артистов массовых сцен?». Я отвечал: «Вот, собственно, там и брал».
Кирилла Плетнева с Псковской областью связывают очень теплые воспоминания – в начале 2000-х годов артист снимался здесь в фильме «Диверсант». Позже были «Поп», «Каникулы строгого режима».
- На съемках второй части «Диверсанта» я познакомился с Игорем Сиротиным. И когда у меня родилась идея фильма «Жги!», и я понял, что действие будет проходить в колонии, мы эту колонию нашли в Псковской области. И без помощи Игоря Сиротина и «Псков-фильма» фильм бы не состоялся. Я две недели назад закончил вторую картину. Она очень сильно отличалась от «Жги!», потому что там все шло на преодолении. Она складывалась не благодаря, а вопреки. А «Жги!» складывалась благодаря. И это очень круто!
Следующий проект Кирилла Плетнева – фильм под рабочим названием «Неидеальные».
- Картина выйдет осенью. Это романтический триллер. В главных ролях Люда Аксенова, Ринат Мухаметов, Полина Максимова, - рассказал режиссер.
«Только приезжай!»
- Хотелось бы поблагодарить Кирилла за то, что он выбрал нашу псковскую землю для съемок фильма «Жги!», - в свою очередь сказал руководитель студии «Псков-фильм» Игорь Сиротин. - Псковичи - очень гостеприимные люди. Поэтому ждем тебя с новыми проектами и всегда будем помогать во всем!
Еще больше приглашений приехать для работы над новыми проектами режиссер услышал после фильма.
Драма «Жги!» – это история о надзирательнице женской тюрьмы, которая обладает потрясающе красивым и сильным голосом. Однажды одна из заключенных, бывшая певица, записывает пение главной героини и тайно выкладывает в интернет. После этого жизнь надзирательницы круто меняется.
- Ну, парень. Порадовал! – сказала после просмотра фильма кастинг-директор по актерам в Пскове Людмила Соколова. - У меня слов нет. Одни аплодисменты этому творчеству. Сердце гордостью наполняется из-за того, что этот человек с нами и что его первая картина в качестве режиссера была снята у нас, на Псковщине. Чертовски приятно, что наши люди знакомы с этим человеком. Сердце дрогнуло? Значит, дело будет!
По ее словам, в Псковской области есть все для работы над новыми проектами:
- Натура есть - Псковская область, люди потрясающие, массовка потрясающая. Все есть для тебя. Только приезжай! Будем работать, чтоб ты «Оскара» получил.
Свой дебютный фильм Кирилл смотрел вместе со зрителями – в 7-м ряду. А после завершения просмотра нашел время и для общей фотографии на память, и для ответов на вопросы.
- Приедете к нам еще?
- Однозначно!
- Кирилл, жги!
Первая режиссерская работа Кирилла Плетнёва получила высокую оценку профессионального сообщества. На «Кинотавре» в Сочи Инга Ободлдина получила приз за лучшую женскую роль в картине «Жги!». Также работа получила награды кинофестивалей «Будем жить», «Евразийский мост» и Уральского открытого фестиваля российского кино.
Кстати
Накануне премьерного показа, 9 декабря, Кирилл Плетнев принял участие в открытии в Псковской области дискуссионно-образовательной площадки «Ленфильм-клуб». Старт новому проекту дали временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников, генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, режиссер Александр Касаткин. Первое мероприятие Ленфильм-клуба прошло на площадке опорного вуза страны Псковского государственного университета. Врио губернатора рассказал, что с киностудией «Ленфильм» его связывают годы дружбы и реализация совместных проектов в рамках форума «Машук» на Северном Кавказе и в Калининграде, где был открыт первый и единственный в России филиал «Ленфильма».
- В ходе совместной работы родилась идея расширить географию деятельности «Ленфильма» и создать еще одну интересную площадку для культурного общения молодого поколения, позволяющую приобщить псковскую молодежь к развитию отечественного кинематографа, и в Псковской области, — рассказал Михаил Ведерников.
В рамках работы «Ленфильм-клуба» планируется проводить телемосты, творческие встречи и мастер-классы, транслировать фильмы, которые редко попадают в широкий кинопрокат. По окончании выступлений участники встречи посмотрели картину киностудии «Ленфильм» «Три дня до весны». В главных ролях снялись Елена Лотова, Кирилл Плетнев и Евгений Сидихин.
Светлана Синцова Автор фото: Андрей Степанов
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