Псковичи торговали с ганзейцами средневековым аналогом электричества, а купцы везли в Псков дефицитное оружие

Торговля оружием

Бутлегеры Ганзы

Чистый путь

Немецкий берег







Современные псковичи знают немецкий берег под названием Золотая набережная. Фото Андрея Степанова

Восточный полюс



Готский и Немецкий дворы соединяла дорога через княжеские палаты, но местные не могли вмешиваться в дела иностранцев. Фото аrtofwar.ru

Ганзейские конторы

Экспорт

Импорт

Екатерина Образцова

Оружие в Псков завозили в бочках из-под сельди. Чем еще псковичи и новгородцы торговали с Ганзой.Международные Ганзейские дни 2019 года пройдут в Пскове. Такое решение было принято на общем собрании делегатов ганзейских городов. Оно состоялось на 33-х Международных Ганзейских днях в германском Герфорде.Что интересовало ганзейских купцов в Пскове? На этот вопрос нам поможет ответить Владимир Аракчеев в своей статье «Псков и Ганза в эпоху Средневековья». В России главным экспортным товаром были меха, но места добычи пушнины контролировал Новгород, и на долю Пскова приходилась лишь незначительная часть продаваемой на Запад пушнины. А из Пскова в Европу экспортировался главным образом воск.Место воска в быту средневекового человека было сродни той роли, которую играет в нашей жизни электричество. Торговля воском была настолько доходным промыслом, что уже в XIII веке в Новгороде было объединение купцов-вощаников.Качество воска было различным, низкосортный воск с отстоем ганзейцам покупать воспрещалось. К примеру, в 1441 году псковские купцы повезли две ладьи с воском в Дерпт. Обнаружив, что воск недоброкачественный, немцы предложили его перетопить, однако русские отказались это сделать. Поэтому основная масса воска была перевезена в Нарву и продана там.Торговля цветными металлами и оружием всегда была камнем преткновения в отношениях русских городов с Ганзой и Ливонским орденом, обосновавшимся на территории современных стран Балтии. Ганза была заинтересована в торговле оружием, приносившим большие прибыли, а Орден, опасавшийся роста могущества русских земель, наоборот, препятствовал ей. Но коммерческая выгода часто брала верх над интересами обороны, и, например, в 1396 г. ревельские купцы, в том числе глава городского совета Герд Витте, провозили оружие в Новгород и Псков в бочках из-под сельди.Цветные металлы, столь необходимые в процессе изготовления оружия, также были запрещены к ввозу в Россию, видимо, в самом начале XV века. Во всяком случае, когда в 1420 г. псковичи захотели изготовить свинцовую кровлю для Троицкого собора, они не смогли найти мастера-литейщика не только в Пскове, но и в Новгороде. Не дали псковичам мастера и жители Дерпта, и лишь московский митрополит прислал в Псков литейщика.Пользуясь монополией на ввоз металлов в Россию, Ганза не упускала случая нажиться на торговле. Так, в 1518 г. в Псков привезли низкопробное серебро, но через шесть лет его отправили обратно в Дерпт.Существенную долю товаропотока в эпоху Средневековья составляли алкогольные напитки. Но если вина были дороги и ввозились на Русь в малых количествах, то такие алкогольные напитки, как мед и пиво, импортировались весьма интенсивно. Причем в Псковской и Новгородской землях изготавливали свой мед, часть которого также вывозилась на продажу в Дерпт и другие города. Свидетельством активной торговли алкоголем является упоминание 13 с половиной бочек пива и 4 бочек меду, взятых псковскими купцами из имущества убитого немца в Пскове в 1460-х гг. Лишь однажды в истории псковско-ганзейских отношений торговля «корчмою», т. е. любым алкоголем, была запрещена. По договору 1474 г. Псков и Дерпт обязались не ввозить на продажу в пределы территорий друг друга пиво и мед. Но уже через 30 лет, в договоре 1503 г., этот запрет отсутствовал. Видимо, невыгодная обеим сторонам норма договора отмерла сама собой.Торговля шла со всеми ганзейскими городами — с Любеком, Данцигом, Ригой, но прежде всего с Ревелем (Таллин) и Дерптом (Тарту). Рига, Ревель и Дерпт входили в состав Тевтонского ордена в Ливонии, или, как его чаще называют, Ливонского ордена — конфедерации, состоявшей из собственно орденских владений, церковных земель и вольных городов. Единственным из крупных городов Ливонии, не входившим в состав Ганзейского союза, была Нарва. Интересы городов и Ордена совпадали далеко не всегда, поэтому и псковско-ганзейские отношения были неровными.Во время войны между Псковом и Ливонским орденом торговые отношения с Ганзой были прерваны, но вскоре возобновлены. Инициатива в восстановлении псковско-ганзейских отношений принадлежала Дерпту, который первым заключил с Псковом соглашение о безопасности проезда и ведения торговли (1411 г.). Тесные торговые отношения способствовали и заключению союзного договора Пскова с Орденом в 1417 г. Разумеется, этот союз не был вечным, прерывался войнами, но в целом именно мирные отношения Пскова с Ливонией и прибалтийскими городами, прежде всего Дерптом, стали нормой.На купцов обеих сторон распространялись гарантии «чистого пути», т. е. свободной торговли как в городах, заключивших договор, так и проезда с товарами в другие пункты. По обоюдному договору были отменены таможенные пошлины: «колоды» (шлагбаумы) было решено ликвидировать, а «гостинец» (пошлины) не брать. Договор был необычайно выгоден для Пскова, потому что предоставлял псковским купцам право розничной и гостевой торговли в Дерпте и других городах, принадлежавших дерптскому епископу. Теперь псковичи могли торговать в Дерпте не только с его жителями, но и с рижанами, ревельцами, и «со всяким гостем», под которыми подразумевались не только ганзейские купцы.В Пскове немецкие купцы размещались на так называемом немецком берегу в арендованных дворах русских купцов. «Немецкий берег» — это прибрежная полоса Запсковья, находившаяся на противоположном Кремлю берегу реки Псковы. Подворье на «немецком берегу» действовало до начала Ливонской войны, а в 1562 г. было уничтожено пожаром. Немецкий двор в Пскове был восстановлен только после окончания Ливонской войны, в 1580-х гг. за рекой Великой, напротив Кремля. Там же в 1588 г. возникло подворье главного города Ганзы — Любека. Но это уже другая эпоха, когда Ганза уступила господство на Балтике Швеции.Великий Новгород уже принимал Международную Ганзу в 2009 году. В договоре Московского государства с Ганзой 1487 г. упоминаются 73 города — члена Ганзейского союза. Но в их число, вопреки встречающимся в литературе утверждениям, никогда не входил Новгород Великий, который (подобно Брюгге, Лондону, Полоцку, Турку) являлся торговым партнером, но не членом Ганзы.Расположенный на северо-западных рубежах русских земель, на пересечении торговых путей, Новгород был крупнейшим древнерусским и международным торговым центром, осуществлявшим связи между Русью, Византией, Западной Европой и мусульманским Востоком. Уже в XII веке в Великом Новгороде существовали иноземные дворы: Готский и Немецкий, в XVII веке к ним добавился Шведский двор. До 1478 г. в отношениях со странами Европы Новгород выступает как государственное образование, а с конца XV в. — как один из городов Русского государства. Значение Великого Новгорода в связях с Европой было столь велико, что до начала XVI в. некоторые западноевропейские картографы считали его центром Российского государства. Для европейцев он был частью национального символа и национального мифа, а также поэтического образа России.Готский двор с церковью Святого Олафа, именовавшейся новгородцами Варяжской божницей. Она пострадала при пожаре 1152 года, когда сгорел новгородский торг. На острове Готланд, в Висбю, также существовало подворье новгородских купцов, тоже с церковью, остатки которой сохранились. Несколько позднее, во второй половине XII столетия, в Новгород прибыли немецкие купцы из северогерманских городов, в первую очередь из Любека. Они основали в Новгороде Немецкий двор — двор Святого Петра. Готский и Немецкий дворы в Новгороде были объединены под общим управлением. Дворы соединяла дорога, проходившая через княжеский двор. Ганзейские дворы не имели постоянного на­селения. Немцы приезжали в Новгород два раза в год — летом и зимой. Дворы напоминали крепости. Их окру­жал тын из толстых бревен.Вечером ворота дворов на­крепко запирались, а внутри спускались с цепи со­баки, выставлялась стража. Новгородские власти не имели права вмешиваться во внутренние дела ганзейских дворов. Из всех ганзейских контор, а они существовали еще в Лондоне, Брюгге, Бергене и других городах, новгородская была самой изолирован­ной от города, в котором находилась.Важнейшие статьи новгородского средневекового экспорта — меха и воск, как и в Пскове. Многие западноевропейские монархи и знатные особы носили шубы и шапки из драгоценных мехов (горностая, соболя, куницы), привезенных из Новгорода; свечи из русского воска освещали огромные готические храмы. Из мехов самым ходовым товаром были беличьи шкурки разных сортов, в колоссальных количествах вывозившиеся в Западную Европу. Наиболее ценные меха считались штуками, иногда «сороками» (40 штук), а белки — сотнями, тысячами, бочками (в бочку входило до 12 тысяч шкурок).Воск продавался кругами. Каждый круг, поступавший в продажу, должен был иметь строго установленный вес (в XV веке — около 160 кг) и быть определенного качества, что удостоверялось особой официальной печатью, при помощи которой на воске оттискивались слова «товар божий».Кроме мехов и воска, в последние десятилетия независимости и позднее новгородцы торговали с Западом выделанными кожами, кожаными изделиями, в частности обувью. Иногда предметами вывоза были некоторые виды сельскохозяйственной продукции и охотничьи птицы, в частности соколы.С Запада в Новгород ввозилось много нужных товаров, значительная часть которых поступала затем на рынки других русских городов. Прежде всего, это различные дорогие ткани, особенно сукно, а также цветные металлы, используемые во многих ремеслах. Продукция местных ткачей вполне удовлетворяла потребности жителей в повседневной одежде, а вот для праздничных одежд знатные новгородцы нередко предпочитали заграничные ткани. Особой популярностью пользовалось сукно, изготовлявшееся в городах Фландрии — Ипре, Генте, Брюгге. Ипрское сукно, а также скарлат (сукно красного цвета) много раз упоминаются в русских письменных источниках как дорогой подарок важным и могущественным людям.Ганзейские купцы привозили в Новгород медь, свинец, олово и другие необходимые в ремесленном деле материалы, например квасцы, использовавшиеся для дубления кожи, производства пергамена.Из пищевых продуктов ввозились балтийская сельдь, соль, а в неурожайные годы — и хлеб. В 1231 году летописец отмечал, что немцы привезли хлеб и тем самым спасли от голода новгородцев, дошедших до крайности. Ганзейские купцы привозили в Новгород и напитки — французские, испанские, рейнские и греческие вина. Кроме того, немцы на своих новгородских дворах варили пи­во, главным образом для себя, а часть его пускали в продажу.