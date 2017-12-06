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Кирилл Плетнев привезет в Псков снятый в невельской колонии фильм

06 Декабря 2017 - 10:29
Главная → Заметки → Культура
Встреча с режиссером и премьера картины состоится в кинотеатре «Победа»

В воскресенье, 10 декабря, в кинотеатре «Победа» состоится премьерный показ фильма «Жги!» (12+), съемки которого состоялись в Невеле осенью прошлого года. Как сообщили «Псковской правде в кинотеатре, картину псковским зрителям представит ее режиссер Кирилл Плетнев. Также в мероприятии примут участие представители администрации города.

Кирилл Плетнев знаком зрителям по фильмам «Штрафбат», «Каникулы строгого режима», «Поп», «Викинг». В качестве режиссера Плетнев работал в картинах «Собака и сердце», «6:23», «Настя». Драма «Жги!» – это история о надзирательнице женской тюрьмы, которая обладает потрясающе красивым и сильным голосом. Однажды одна из заключенных, бывшая певица, записывает пение главной героини и тайно выкладывает в интернет. После этого жизнь надзирательницы круто меняется. В широкий прокат фильм выходит 7 декабря.


Как сообщала ранее «Псковская правда», фильм «Жги!» снимали на территории бывшей колонии для несовершеннолетних в Невеле при активном участии местных жителей, которые участвовали в «массовке». Съемки фильма начались 24 сентября 2016 года, на полное создание картины ушло чуть меньше года. Невельчане не пожалели для киношников реквизита, приносили из дома предметы, призванные воссоздать быт 80-х годов.


Кириллу Плетневу удалось собрать в своей ленте и звезд шоу-бизнеса – Диму Билана, Ларису Долину и Ольгу Бузову. – Изначально вместо Бузовой у меня была задумка снять ведущего-мужчину. Предлагал эту роль Ивану Урганту, но он категорически отказывается играть самого себя, – рассказал на фестивале «Кинотавр» в Сочи Кирилл Плетнев.– Потом была идея снять Павла Волю, но он не хотел работать без жены, а двух ведущих я не захотел снимать. Потом возникла идея снять Ольгу Бузову. Мне нужно было, чтобы приезд ее в провинцию, по сюжету фильма, произвел настоящий фурор. Вот Оля, как ведущая «Дома-2», идеально для этого подошла. Причем она большой профессионал, всегда приходила на площадку подготовленной – с выученным текстом. Прототип героини Инги Оболдиной в «Жги!» – реальное лицо, британская певица Сэм Бэйли, которая до прослушивания (а потом и победы) на шоу The X Factor в течение долгих лет работала надзирателем в мужской тюрьме.
 

Кстати

Инга Оболдина, сыгравшая надзирательницу женской колонии, получила приз за лучшую женскую роль на 28-м фестивале «Кинотавр», который проходил в Сочи в середине июня. Всероссийская премьера киноленты состоялась в Москве накануне, 5 декабря.
 


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