Вощный пуд из Смоленска, хождение за три моря тверского купца и завершение Смутного времени в Тихвине — как жили и чем торговали города связанные с Ганзой

«Псковская правда» в прошлых выпусках проекта «Своя Ганза» подробно знакомила читателей с историей ганзейского движения и городами, откуда в Россию прибывали купцы. Сегодня наш виртуальный тур возвращается на родную землю. Ответ на вопрос, что интересовало ганзейских купцов в Пскове, ждет нас в следующем выпуске. А пока прогуляемся по другим русским ганзейским городам.



Смоленск

В древности наряду с Псковом, Великим Новгородом, Киевом город Смоленск был одним из крупнейших торговых центров не только Руси, но и северо-восточной Европы. В IX-XII веках через него проходил великий водный путь от Балтийского до Черного и Средиземного морей, именуемый «Из варяг в греки», то есть из северных скандинавских стран в южную Византию.



К концу XII века в мире был образован крупнейший торговый союз — Ганза. Считается, что Смоленск был первым русским городом, заключившим письменный договор о торговле с Ганзейским союзом. Так, в 1229 году Смоленск, Витебск и Полоцк заключили договор с Ригой, Готландией и немецкими городами. Договор, который стал подтверждением вступления Смоленска в Ганзейский союз, назвали «Смоленская торговая правда». Договор подразумевал свободный проезд для русских и немецких купцов, координировал их торговлю всевозможной продукцией, в любом количестве.





Смоленские вольности стали основой для развития самоуправления во всей России. Фото Fotokto.ru

На въезде в Смоленск близ Духовских ворот существовал мытный двор. Там, при въезде в город, русские и иноземные купцы должны были заплатить «мыто» за провоз своего товара. В случае возникновения возможных противоречий относительно веса продукции купцы обращались за решением конфликта к епископу. В то время в Успенском соборе находился «вощный пуд» в 32 кг, с помощью которого можно было перевесить товар и разрешить спор.



Во времена подчинения Речи Посполитой, в 1611 году, Смоленск получил так называемое магдебургское право. Оно подразумевало собой освобождение жителей городов, которые его получили, от феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост и прочих госчиновников. На основе такого права в городе создавался выборный орган самоуправления «магистрат». Естественно, данное право служило интересам максимального развития торговли, и города, жившие по магдебургскому праву, можно даже назвать прообразами современных офшоров. В 1785 году на основе магдебургского права в России была составлена Грамота на права и выгоды городам Российской империи.



Тверь

Псков принимал Русские Ганзейские дни в 2013 году. В соседней Твери форум русских городов, входящих в Международную Ганзу Нового времени, прошел в 2016 году.



Тверское княжество находилось возле издавна торговых земель — Смоленска и Новгорода, торговлей с которыми, как известно, дорожили ганзейские города. Традиционные пути — водный и сухопутный — соединяли Новгород и низовские волжские города, а на пути неизбежно стояли Тверь и Торжок.



Тверь уже в XV веке была одним из самых крупных на Руси центров ремесленного производства. Здесь жили каменщики, штукатуры, плотники. Церковные и княжеские постройки богато украшались каменной резьбой, цветной плиткой, литыми металлическими решетками. Искусство тверских зодчих славилось далеко за пределами Тверского княжества. Край специализировался на обработке металла, мастера занимались литьем колоколов и пушек. Артиллерия считалась одной из лучших на Руси. Тверские замки, гвозди, топоры, наконечники сох и другие металлические изделия большими партиями закупались дальними и ближними монастырями и были известны в европейских странах. Тверские иглы в большом количестве продавались в Москве.





Тверской купец Афанасий Никитин три года путешествовал по Индии. Фото Indiamylove.ru

В XV веке тверские купцы бывали почти во всех крупных городах Литвы, вели оживленную торговлю с Крымом, откуда в Тверь везли восточные товары: дорогие ткани — тафту и камку, пряности, украшения, предназначавшиеся для богатых горожан. Самый предприимчивый из тверских жителей Афанасий Никитин в 1468 году добрался до Индии, «купечествовал», попутно наблюдая и изучая жизнь, обычаи и культуру других народов, что нашло отражение в его записях «Хождение за три моря». К 1765 году среди купеческих династий насчитывалось 342 семьи: Сусловы торговали лосиными кожами, в том числе возили их в Голландию. Горецкие владели мельницами. Крюковы варили солод. Тверские купцы Арефьевы вели торговлю с фирмами Амстердама, Гамбурга. Получали казенные подряды на поставку провианта для снабжения армии и флота, в магазины Петербурга.



Торжок

В Торжке масштабные празднования Русских Ганзейских дней состоялись в 2015-м, то есть годом ранее, чем в областном центре Твери.



Торжок впервые упомянут в летописи под 1139 годом. Он был пограничным городом Новгородской земли, торговым центром, через который шли купеческие караваны из Ростова, Суздаля, Владимира в Великий Новгород. Оживленная торговля привлекала людей. Очень быстро небольшое поселение превратилось в зажиточный городок с развитыми ремесленными промыслами. Первоначально городок назывался Новый Торг. К 1139 году, когда он впервые упомянут в летописи, город уже сделался крупным торговым центром. В XII веке новоторжские купцы плавали к берегам Балтики и торговали с европейскими странами. Новый Торг незаметно сделался важным пограничным форпостом на юго-восточных границах Великого Новгорода.



Судоходная река Тверца помогла Торжку не потерять значение торгового города. В XVIII веке он оказывается восьмой станцией на главном ямском пути империи, «государевой дороге» между Санкт-Петербургом и Москвой. Дорога определила основное занятие жителей города. В начале века здесь проживало всего 30 ямщиков, а к 1770 году их число возросло до 516, и к середине XIX века в городе числилось около четырех тысяч ямщиков. В Торжке останавливались для отдыха и смены лошадей. Большой популярностью пользовалась гостиница, построенная предприимчивым ямщиком Пожарским. Поварихой в гостинице служила его родственница Евдокия. В своем деле она была весьма искусна, и ее «пожарские котлеты» быстро завоевали признание гурманов не только в России.



Мужское население занималось портняжным, сапожным и кузнечным делом, а одним из женских промыслов было изготовление кирпича. Торжок славился мастерицами-вышивальщицами. Кружевное шитье золотом, серебром и шелком по сафьяну и бархату — это древнейшее ремесло процветало в городе с XIII века. Вышивальщицы из Торжка издавна украшали золотой вышивкой царские парадные одежды, церковные облачения и одежды митрополитов. Вышивки отличались разнообразием узоров, где кроме растительных орнаментов изображались птицы и животные. Торжокская вышивка пользовалась огромным спросом: приезжие приобретали здесь пояса, шапки, скатерти, полотенца, праздничную одежду. Шитые золотом бархатные салфетки были непременным экспонатом всероссийских выставок и были отмечены на всемирных выставках в Лондоне (1851, 1852), Париже (1907) и Турине (1911) золотыми медалями.



Тихвин

В нынешнем году Русские Ганзейские дни состоялись в ленинградском Тихвине. В течение нескольких веков город являлся крупным торговым центром Северо-Запада России. Через Тихвин шли в Россию европейские товары, а русские товары — в Европу. Территория Тихвинского края включала в себя торговые пути, по которым сначала соседние народы, а потом новгородцы-посредники производили свой товарообмен — от Балтийского моря через Ладогу в реки Оять, Пашу, Сясь, Тихвинку и через «волоки» в реки Волжского бассейна. Особенно активно движение по местным рекам происходило в XIV веке, когда на устье Мологи в Холопьем городке расцветала огромная ярмарка.



В 1534 году по указу Ивана IV известная ярмарка из уничтоженного Холопьего городка была частично переведена в Тихвинский посад; она получила название сборной. Сюда наезжали купцы не только с разных концов Руси, но и европейские. По данным переписи 1564 года, в Тихвинском посаде было 60 дворов, из них 52 принадлежали торговым людям. В посаде имелось 37 лавок. По переписи 1583 года, в Большом посаде было уже 145 дворов. Из них 53 принадлежали торговым людям. Число лавок достигло 50. Таким образом, к концу XVI века Тихвинский посад стал довольно крупным центром торговли и ремесла. Благоприятное географическое положение на торговых путях, развитие ремесел в окрестных районах и в самом Тихвинском посаде сделало его в XVII веке важным торгово-промышленным центром. Ежегодные тихвинские ярмарки славились по всей России. Тихвинский посад поддерживал торговые связи с 45 русскими городами: Псковом, Новгородом, Москвой, Ярославлем, Рыбной Слободой, Костромой, Устюжной, Белоозером, Вологдой, Ладогой.





Иван Грозный перенес в Тихвин большую ярмарку, куда съезжались купцы и покупатели со всей страны. Фото Russiatrek.org

Тихвинские купцы имели деловые отношения с зарубежными городами, в том числе ганзейскими — Стокгольмом, Нарвой, Ревелем, Ригой и Любеком. В 1617 году в деревне Столбово близ Тихвина был подписан Столбовский мирный договор между Россией и Швецией, положивший конец Смутному времени. Условия торговли, установленные по Столбовскому мирному договору и действовавшие в течение всего XVII века, в равной мере относились и к шведским, и к подвластным в то время Швеции прибалтийско-немецким купцам, торговавшим с Русью. Тихвинцы плавали в Стокгольм от посада до Сясьского устья на лодках, далее через Ладожское озеро, Неву и Балтийское море на баркасах. За границу возили они пеньку, мясо, сало, кожу, меха, шкуры, а также и русские изделия — льняную ткань, одежду, шляпы; вывозили железо, медь, стекло, сукно и всякие изделия, преимущественно металлические. Вывезенный товар только частью продавали дома, а остальное увозили в Макарьев и Москву. Таможенные и ярмарочные сборы приносили правительству и монастырю огромный доход. Тихвинцы имели в Стокгольме свой гостиный двор и вместе с другими русскими купцами содержали свою церковь. Тихвинские торговцы не только зимовали в Швеции, но, случалось, проживали там по несколько лет подряд. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тихвин был принят в Ганзейский союз Нового времени.



Екатерина Образцова