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Стать Дедом Морозом зовут псковичей

23 Ноября 2017 - 17:17
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Посетители ярмарки «ART-ель» смогут исполнить желания нуждающихся в заботе детей
Каждый неравнодушный пскович сможет ощутить себя Дедом Морозом, исполнив желание конкретного ребёнка. Акция Детского фонда «Стань Дедом Морозом» состоится во время новогодней ярмарки «ART-ель», которая пройдет в развлекательном центре «Простория» 23 и 24 декабря.


- Мы собираем открытки с новогодними желаниями детей из приютов, коррекционных школ, других детских учреждений, - рассказали в фонде о сути акции. - Открытки повесим на новогодней ёлке. Каждый посетитель может подойти к ёлке, изучить желания, выбрать открытку с желанием, которое хотелось бы исполнить.

Подарки для детей с елки можно будет позже приносить в «Просторию» до 29 декабря.

Елку с детскими желаниями оформят мастера сети магазинов «Рукоделие». Выполненные вручную подарки для детей, ждущих новогоднего чуда, весь декабрь будут принимать сотрудники магазина, расположенного в цоколе дома №36 по ул. Юбилейной.
 

Справка

В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.

Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.



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