Стать Дедом Морозом зовут псковичей
- Мы собираем открытки с новогодними желаниями детей из приютов, коррекционных школ, других детских учреждений, - рассказали в фонде о сути акции. - Открытки повесим на новогодней ёлке. Каждый посетитель может подойти к ёлке, изучить желания, выбрать открытку с желанием, которое хотелось бы исполнить.
Подарки для детей с елки можно будет позже приносить в «Просторию» до 29 декабря.
Елку с детскими желаниями оформят мастера сети магазинов «Рукоделие». Выполненные вручную подарки для детей, ждущих новогоднего чуда, весь декабрь будут принимать сотрудники магазина, расположенного в цоколе дома №36 по ул. Юбилейной.
Справка
В последние выходные перед Новым годом «Псковская правда» проводит ярмарку подарков ручной работы «ART-ель». Она состоится 23 и 24 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория «(Иркутский пер., 2). Для мастеров это возможность представить свои товары для широкого круга и заполучить новых клиентов, а для посетителей – шанс найти по-настоящему уникальные подарки для самых близких.
Заявки на участие в ярмарке принимаются до 15 декабря, справки по телефону 7-911-388-05-40.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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