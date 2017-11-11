11 Ноября 2017
Псков
+4 .. +6 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Мусорный Ждун

11 Ноября 2017 - 10:45
Главная → Заметки → Культура
Учитель труда опасается претензий по авторскому праву

О том, что на набережной в Порхове установили почти полутораметровую скульптуру Ждуна, стало известно в первых числах ноября. Елизавета Степанова, дочь главы района выложила в свой Инстаграм-аккаунт фото скульптуры с подписью «Папа, угарнул, конечно».
 
- Уже с месяц Ждун стоит на берегу реки Шелони, - рассказал «Псковской правде» глава Порховского района Виктор Степанов. – Изготовили его рядышком и на сто метров перевезли на манипуляторе.
 
Ждуна поставили не просто на землю. Под ним – прочный фундамент в железобетоне. Внутри самого Ждуна тоже каркас из арматуры. Высота скульптуры – 1 метр 40 сантиметров. Вес – две тонны.
 
- Хобот тоже имеет металлическое основание. Не советую отбивать, если у кого руки потянутся, - предупреждает Виктор Степанов.

Ждун, Виктор Степанов и Елизавета.

 
Ваял бетонного Ждуна Александр Бурилов. Ныне пенсионер, а в прошлом – учитель трудов в первой школе Порхова. «Есть люди железные, есть – деревянные. А он – каменный», - отрекомендовал Виктор Степанов художника.
 
- Виктор Николаевич обратился ко мне с просьбой по благоустройству пляжа, - рассказал «Псковской правде» Александр Бурилов историю появления статуи. - Пляж рядом с его домом, он очень переживает за эту территорию, следит за ней. Люди мусор разбрасывают, а он собирает.
 
Благоустройство пляжа началось несколько лет назад. Появилась большая общественная беседка для шашлыков, мусорные контейнеры.
 
- Но не хватало душевности, - утверждает трудовик. – Я знал этот образ, олицетворение всех ждущих. Мне показалось, он хорошо впишется в среду. Ждун смотрит вдаль, на гладь воды и изгиб Шелони.
 
За плечами Бурилова художественно-графический факультет пединститута в Костроме. Он распечатал из интернета картинки и «произвольно изваял». Получилось очень похоже на оригинал, который стоит в Лейденском университете Нидерландов. «Мама» Ждуна – художник Маргрит ван Бреворт, создать образ ей помогли люди, ожидающие приема врача.

Права на использование бренда «Ждун» у голландской художницы выкупила российская компания «CD Land».
 
- Опасаюсь претензий, - честно признается Александр Бурилов. - Не ожидал, что так тема раздуется. Успокаиваю себя тем, что это некоммерческий проект. Бывают народные песни, а это народный образ. Я только проводник идеи, которая ушла в народ. Себя так успокаиваю.
 
Виктор Степанов твердо знает, чего ждет порховский Ждун: когда отдыхающие начнут убирать за собой мусор. Пару лет назад они на пару с Буриловым уже создали для этой набережной скульптуры Сифона и Бороды, бомжей с помойки из сериала «Наша Раша». Поставили у мусорных контейнеров, как говорит Степанов, «с помойкой в обнимку». Не подействовало. Теперь глава надеется, что мусорящих вразумит Ждун.

Сифон и Борода мусорящих не вразумили.

 
- Надо бы виселицу поставить с большим чучелом и табличкой «Он мусорит в нашем городе!» Но Бурилов лояльный человек, добрый – создал Ждуна. На следующий год конкурс граффити устроим, на набережной есть, что расписать. А то идут на пляж с пакетами, а уходят с пустыми руками, - сетует Виктор Степанов. - Потом идет ваш покорный слуга и при помощи такой-то матери убирает мусор.
 
Из-за близости жилья в адрес Степанова звучали обвинения, мол, благоустраивает личную набережную. Якобы, сюда пустили деньги, предназначенные на обустройство детских площадок. Прокуратура даже проверяла. И пришла к выводу, что ни копейки бюджетных денег на благоустройство потрачено не было. Все делается исключительно на частные пожертвования. Ждуна тоже вылепили на частные капиталы.
 
- Место общественное, - настаивает Степанов. - Хочется, чтобы было чисто, красиво и комфортно для людей, которые пришли отдохнуть и искупаться. От других моих озорных замыслов Бурилов пока уклоняется, но думаю, на Ждуне мы не успокоимся.
 

Фото из инстаграма elizavetastepanova_


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Стиль жизни – абрамцевскийГород трескиЗаповедник кирпичной...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 8 ноября. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия. Усвятский районПервоКЛАССная баталия. Струго-Красненский районПервоКЛАССная баталия. Себежский районПервоКЛАССная баталия. Пыталовский районПервоКЛАССная баталия. Пустошкинский районПервоКЛАССная баталия. Псковский районПервоКЛАССная баталия. ПсковПервоКЛАССная баталия. Порховский районПервоКЛАССная баталия. Плюсский районПервоКЛАССная баталия. Печорский районПервоКЛАССная баталия. Палкинский районПервоКЛАССная баталия. Островский районПервоКЛАССная баталия. Опочецкий районПервоКЛАССная баталия. Новосокольнический районПервоКЛАССная баталия. Новоржевский районПервоКЛАССная баталия. Невельский районПервоКЛАССная баталия. Локнянский районПервоКЛАССная баталия. Куньинский районПервоКЛАССная баталия. Красногородский районПервоКЛАССная баталия. Дновский районПервоКЛАССная баталия. Дедовический районПервоКЛАССная баталия. Гдовский районПервоКЛАССная баталия. Великолукский районПервоКЛАССная баталия. Великие ЛукиПервоКЛАССная баталия. Бежаницкий район

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50