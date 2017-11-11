Учитель труда опасается претензий по авторскому праву

О том, что на набережной в Порхове установили почти полутораметровую скульптуру Ждуна, стало известно в первых числах ноября. Елизавета Степанова, дочь главы района выложила в свой Инстаграм-аккаунт фото скульптуры с подписью «Папа, угарнул, конечно».



- Уже с месяц Ждун стоит на берегу реки Шелони, - рассказал «Псковской правде» глава Порховского района Виктор Степанов. – Изготовили его рядышком и на сто метров перевезли на манипуляторе.



Ждуна поставили не просто на землю. Под ним – прочный фундамент в железобетоне. Внутри самого Ждуна тоже каркас из арматуры. Высота скульптуры – 1 метр 40 сантиметров. Вес – две тонны.



- Хобот тоже имеет металлическое основание. Не советую отбивать, если у кого руки потянутся, - предупреждает Виктор Степанов.





Ждун, Виктор Степанов и Елизавета.



Ваял бетонного Ждуна Александр Бурилов. Ныне пенсионер, а в прошлом – учитель трудов в первой школе Порхова. «Есть люди железные, есть – деревянные. А он – каменный», - отрекомендовал Виктор Степанов художника.



- Виктор Николаевич обратился ко мне с просьбой по благоустройству пляжа, - рассказал «Псковской правде» Александр Бурилов историю появления статуи. - Пляж рядом с его домом, он очень переживает за эту территорию, следит за ней. Люди мусор разбрасывают, а он собирает.



Благоустройство пляжа началось несколько лет назад. Появилась большая общественная беседка для шашлыков, мусорные контейнеры.



- Но не хватало душевности, - утверждает трудовик. – Я знал этот образ, олицетворение всех ждущих. Мне показалось, он хорошо впишется в среду. Ждун смотрит вдаль, на гладь воды и изгиб Шелони.



За плечами Бурилова художественно-графический факультет пединститута в Костроме. Он распечатал из интернета картинки и «произвольно изваял». Получилось очень похоже на оригинал, который стоит в Лейденском университете Нидерландов. «Мама» Ждуна – художник Маргрит ван Бреворт, создать образ ей помогли люди, ожидающие приема врача.



Права на использование бренда «Ждун» у голландской художницы выкупила российская компания «CD Land».



- Опасаюсь претензий, - честно признается Александр Бурилов. - Не ожидал, что так тема раздуется. Успокаиваю себя тем, что это некоммерческий проект. Бывают народные песни, а это народный образ. Я только проводник идеи, которая ушла в народ. Себя так успокаиваю.



Виктор Степанов твердо знает, чего ждет порховский Ждун: когда отдыхающие начнут убирать за собой мусор. Пару лет назад они на пару с Буриловым уже создали для этой набережной скульптуры Сифона и Бороды, бомжей с помойки из сериала «Наша Раша». Поставили у мусорных контейнеров, как говорит Степанов, «с помойкой в обнимку». Не подействовало. Теперь глава надеется, что мусорящих вразумит Ждун.





Сифон и Борода мусорящих не вразумили.



- Надо бы виселицу поставить с большим чучелом и табличкой «Он мусорит в нашем городе!» Но Бурилов лояльный человек, добрый – создал Ждуна. На следующий год конкурс граффити устроим, на набережной есть, что расписать. А то идут на пляж с пакетами, а уходят с пустыми руками, - сетует Виктор Степанов. - Потом идет ваш покорный слуга и при помощи такой-то матери убирает мусор.



Из-за близости жилья в адрес Степанова звучали обвинения, мол, благоустраивает личную набережную. Якобы, сюда пустили деньги, предназначенные на обустройство детских площадок. Прокуратура даже проверяла. И пришла к выводу, что ни копейки бюджетных денег на благоустройство потрачено не было. Все делается исключительно на частные пожертвования. Ждуна тоже вылепили на частные капиталы.



- Место общественное, - настаивает Степанов. - Хочется, чтобы было чисто, красиво и комфортно для людей, которые пришли отдохнуть и искупаться. От других моих озорных замыслов Бурилов пока уклоняется, но думаю, на Ждуне мы не успокоимся.



Фото из инстаграма elizavetastepanova_