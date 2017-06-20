Отменить билеты помог грант Российского военно-исторического общества

Через выходные, 30 июня – 2 июля, у Городищенского озера в Изборске состоится традиционный фестиваль раннесредневековой культуры и военной реконструкции «Исаборг». Открытым для зрителей будет один день фестиваля – 1 июля.Пожалуй, главной сенсацией фестиваля станет то, что вход в этом году сделают для зрителей бесплатным. Напомним, в прошлые годы со зрителей брали плату около 400 рублей.- Вход будет совершенно бесплатным! – подтвердила в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» заместитель директора Изборского музея-заповедника. – Зрители смогут бесплатно познакомиться со всеми фестивальными и ремесленными площадками, в том числе, увидеть реконструкцию боевых действий.По ее словам, отменить билеты позволил грант Российского военно-исторического общества. В прошлом, средства, собранные со зрителей, шли на подготовку территории под лагерь реконструкторов, уборку, мусорные мешки, стройматериалы, туалетные кабинки, санитарно-гигиеническое обслуживание.Отметим, в дни проведения фестиваля «Исаборг», который состоится на плато у Труворова городища, вход в Изборскую крепость (не является фестивальной площадкой) по-прежнему будет по билетам, стоимость которых составляет 100 рублей.11.00 - Открытие исторического лагеря на городище для зрителей.11.00 - Открытие торговых точек и аттракционов на плато.Ремесленные интерактивные мастерские:«Косторезное дело»«Деревообработка»«Гончарство»«Льноводство»«Рыболовство»«Скотоводство»«Кузница»«Красильня»«Прядение и ткачество»Исторические аттракционы:«Разжигание костра»«Настольные игры»«Детские боевые забавы»«Стрелковая забава»«Копья и сулицы»14.00 -16.00 – военная программа на плато.Парад-представление участников фестиваля. «Битва дружин» (показательное сражение). Проверка и демонстрация «легендарных» достижений героев эпохи становления древнерусского государства и эпохи викингов.Можно ли метать два копья одновременно точно в цель? Можно ли прыгать высоко и далеко в раннесредневековом доспехе? Можно ли увернуться от броска копья, поймать это копье и эффективно метнуть его обратно? Можно ли стремительно махать мечом, чтобы казалось, что в воздухе три меча? Можно ли точно и эффективно бросать копье пальцами правой ноги? Можно ли пленить группу воинов, закидав их поленьями? Могут ли три воина обратить в бегство отряд из тридцати противников? Можно ли прикрутить к себе большой плоский камень, закрыв им грудь и живот, и победить восьмерых противников? И это еще не весь список!17.00 - Закрытие исторического лагеря на городище для зрителей.