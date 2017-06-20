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Бесплатным для зрителей сделают вход на фестиваль «Исаборг» в этом году
Отменить билеты помог грант Российского военно-исторического общества
Через выходные, 30 июня – 2 июля, у Городищенского озера в Изборске состоится традиционный фестиваль раннесредневековой культуры и военной реконструкции «Исаборг». Открытым для зрителей будет один день фестиваля – 1 июля.
Пожалуй, главной сенсацией фестиваля станет то, что вход в этом году сделают для зрителей бесплатным. Напомним, в прошлые годы со зрителей брали плату около 400 рублей.
- Вход будет совершенно бесплатным! – подтвердила в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» заместитель директора Изборского музея-заповедника Наталья Кальченко. – Зрители смогут бесплатно познакомиться со всеми фестивальными и ремесленными площадками, в том числе, увидеть реконструкцию боевых действий.
По ее словам, отменить билеты позволил грант Российского военно-исторического общества. В прошлом, средства, собранные со зрителей, шли на подготовку территории под лагерь реконструкторов, уборку, мусорные мешки, стройматериалы, туалетные кабинки, санитарно-гигиеническое обслуживание.
Отметим, в дни проведения фестиваля «Исаборг», который состоится на плато у Труворова городища, вход в Изборскую крепость (не является фестивальной площадкой) по-прежнему будет по билетам, стоимость которых составляет 100 рублей.
Программа открытой для зрителей части фестиваля «Исаборг – 2017» (суббота, 1 июля).
11.00 - Открытие исторического лагеря на городище для зрителей.
11.00 - Открытие торговых точек и аттракционов на плато.
Ремесленные интерактивные мастерские:
«Косторезное дело»
«Деревообработка»
«Гончарство»
«Льноводство»
«Рыболовство»
«Скотоводство»
«Кузница»
«Красильня»
«Прядение и ткачество»
Исторические аттракционы:
«Разжигание костра»
«Настольные игры»
«Детские боевые забавы»
«Стрелковая забава»
«Копья и сулицы»
14.00 -16.00 – военная программа на плато.
Парад-представление участников фестиваля. «Битва дружин» (показательное сражение). Проверка и демонстрация «легендарных» достижений героев эпохи становления древнерусского государства и эпохи викингов.
Можно ли метать два копья одновременно точно в цель? Можно ли прыгать высоко и далеко в раннесредневековом доспехе? Можно ли увернуться от броска копья, поймать это копье и эффективно метнуть его обратно? Можно ли стремительно махать мечом, чтобы казалось, что в воздухе три меча? Можно ли точно и эффективно бросать копье пальцами правой ноги? Можно ли пленить группу воинов, закидав их поленьями? Могут ли три воина обратить в бегство отряд из тридцати противников? Можно ли прикрутить к себе большой плоский камень, закрыв им грудь и живот, и победить восьмерых противников? И это еще не весь список!
17.00 - Закрытие исторического лагеря на городище для зрителей.
Пожалуй, главной сенсацией фестиваля станет то, что вход в этом году сделают для зрителей бесплатным. Напомним, в прошлые годы со зрителей брали плату около 400 рублей.
- Вход будет совершенно бесплатным! – подтвердила в разговоре с корреспондентом «Псковской правды» заместитель директора Изборского музея-заповедника Наталья Кальченко. – Зрители смогут бесплатно познакомиться со всеми фестивальными и ремесленными площадками, в том числе, увидеть реконструкцию боевых действий.
По ее словам, отменить билеты позволил грант Российского военно-исторического общества. В прошлом, средства, собранные со зрителей, шли на подготовку территории под лагерь реконструкторов, уборку, мусорные мешки, стройматериалы, туалетные кабинки, санитарно-гигиеническое обслуживание.
Отметим, в дни проведения фестиваля «Исаборг», который состоится на плато у Труворова городища, вход в Изборскую крепость (не является фестивальной площадкой) по-прежнему будет по билетам, стоимость которых составляет 100 рублей.
Программа открытой для зрителей части фестиваля «Исаборг – 2017» (суббота, 1 июля).
11.00 - Открытие исторического лагеря на городище для зрителей.
11.00 - Открытие торговых точек и аттракционов на плато.
Ремесленные интерактивные мастерские:
«Косторезное дело»
«Деревообработка»
«Гончарство»
«Льноводство»
«Рыболовство»
«Скотоводство»
«Кузница»
«Красильня»
«Прядение и ткачество»
Исторические аттракционы:
«Разжигание костра»
«Настольные игры»
«Детские боевые забавы»
«Стрелковая забава»
«Копья и сулицы»
14.00 -16.00 – военная программа на плато.
Парад-представление участников фестиваля. «Битва дружин» (показательное сражение). Проверка и демонстрация «легендарных» достижений героев эпохи становления древнерусского государства и эпохи викингов.
Можно ли метать два копья одновременно точно в цель? Можно ли прыгать высоко и далеко в раннесредневековом доспехе? Можно ли увернуться от броска копья, поймать это копье и эффективно метнуть его обратно? Можно ли стремительно махать мечом, чтобы казалось, что в воздухе три меча? Можно ли точно и эффективно бросать копье пальцами правой ноги? Можно ли пленить группу воинов, закидав их поленьями? Могут ли три воина обратить в бегство отряд из тридцати противников? Можно ли прикрутить к себе большой плоский камень, закрыв им грудь и живот, и победить восьмерых противников? И это еще не весь список!
17.00 - Закрытие исторического лагеря на городище для зрителей.
Юлия Шарипова Автор фото: Любава Андреева
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