Вслед за соседями с юга северные корейцы поборются за внимание псковичей

Выставка искусства Северной Кореи откроется в Пскове. Гости с востока покажут работы, мастерство создания которых передается тысячу лет, и расскажут, чем сегодня живет загадочная страна.



Осенью прошлого года жители Пскова смогли приобщиться к нематериальному наследию Корейского полуострова. Песни и танцы страны утренней свежести привез из Петербурга Корейский молодежный культурно-просветительский центр при поддержке генконсульства Республики Корея. То есть той части Корейского полуострова, что находится к югу от демаркационной линии, разделившей по 38-й параллели один народ на две страны. Теперь показать свою культуру настал черед Северной Кореи.



Прикладное искусство, фотографии и книги КНДР покажут на выставке, которая откроется 8 июня. Примечательно, что площадкой для приема корейцев оба раза стал Псковский театр. Южную Корею принимали на большой сцене. Северной – предоставили галерею «Цех».



– Мы ездим по разным городам, раз в полгода проводим подобные выставки. Потом вернемся в Корею. Мы хотим показать наши достопримечательности и то, как мы живем, работаем, учимся, детей воспитываем, – сообщил «Псковской правде» товарищ Рим Чоль Мин из дирекции выставок КНДР за рубежом. Он находится в Санкт-Петербурге и смог пообщаться по телефону.



Подобные выставки уже проходили в Петербурге и Москве, Владивостоке и Сахалине. Несмотря на то, что они проходят в разных городах, собирают их каждый раз в Северной Корее эксклюзивно. Посетителей выставки в Пскове ждут фотографии, показывающие повседневную жизнь в северной части Корейского полуострова, книги о Корее, журналы, буклеты. Конечно, самое интересное – прикладное искусство. В Псков привезут картины, вышитые шелком, и мозаику из ракушек.



Открытие выставки в галерее «Цех» запланировано на 8 июня, и продлится она до 16 июня.



Вышивка шелком считается достоянием корейского искусства. Ее секреты передаются из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. На изготовление одной работы уходит от двух месяцев до полугода.



– Вышитые шелком картины выполнены в тонкой, изящной манере. Природные пейзажи, бытовые сцены, изображения животных, птиц и цветов – излюбленные темы творчества корейских вышивальщиц. Впечатляют грандиозные полотна с изображениями тигров. Многие работы удостоены национальных и международных премий и медалей, – рассказывают организаторы.



Манненхва – мозаика из раковин – более молодой вид искусства, он зародился около ста лет назад. Слово переводится как «вечная картина», ракушки не меняют свой вид на протяжении долгого времени. Раковины подбирают по цвету и размеру, а вот дополнительной обработке не подвергают, природа играет на работах манненхва естественными цветами.



Тигры – один из любимых образов северокорейских вышивальщиц шелком.

Устроить выставку в Пскове, по словам товарища Рима, предложил некий Вадим Кузьмин из Петербурга, посещавший Корею. Рим Чоль Мин пообещал, что Кузьмин приедет на открытие выставки в Псков, и горожане узнают, кто же присоветовал северокорейцам выставляться у нас.



В Пскове с организацией северокорейской выставки помогал муниципальный Северо-Западный центр социологии и маркетинга.



– Мы не так хорошо знаем искусство Северной Кореи, как европейское, поэтому выставка, которая 8 июня открывается в галерее «Цех», – событие в культурной жизни нашего города, – убежден директор Центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев.



Сами мастера на выставку не приедут, товарищ Рим говорит, что их слишком много – примерно 40 человек старались над работами для показа в Пскове. Он горячо протестует, когда Северную Корею называют закрытой страной.



– Все открыто! – эмоционально утверждает товарищ Рим. – И вы, журналисты, должны сказать правду. Попробуйте приехать и увидите. Визу к нам можно получить, как и в другие страны. Если бы мы были закрытые, разве это было бы возможно?

