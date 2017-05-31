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Бесплатные выступления Дюжева и Сургановой. Чем ещё завлекут гостей на праздник в Пушкинские Горы
Организаторы пригласили Дмитрия Дюжева, Светлану Сурганову, Дельфина и обещают не пустить на поляну батуты и целлофановые танки.
Дмитрий Дюжев, Светлана Сурганова, Андрей Лысиков (он же рокер Дельфин) – уже только этих имен в сочетании со словом «бесплатно» хватит для привлечения публики на Пушкинский праздник поэзии. Книжками народ уже не соберешь, дефицит исчез, признает продюсер фестиваля Дмитрий Месхиев.
- Постарались привлечь известных людей на разные вкусы, - объясняет он выбор хедлайнеров праздника. - Чтобы люди пришли на поляну не только выпить пивка, поесть и купить что-нибудь. А чтобы это было культурное действо. Мы собрали довольно сильную команду. Известные люди откликаются, им это интересно. Все говорят: ох да, здорово, можно сделать интересную современную историю. Все немножко похоронили наш Пушкинский праздник поэзии, стараемся его реанимировать.
Задача-минимум для продюсера - собрать на поляне народу не меньше, чем в прошлом году, когда пришло 10 тысяч гостей. «Совсем красота», если придет больше.
Собрать на поляне 10 тысяч гостей планируют организаторы праздника.
Агентства в Петербурге собирают специальные туры на поляну. Возможно, кто-то благодаря празднику впервые побывает в Михайловском. Тем более как раз в эти дни исполняется 200 лет с того дня, как Пушкин сам впервые ступил на эту землю. «Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.», - написал поэт. Этому событию в Михайловском посвятили сразу две выставки. В течение недели гости заповедника смогут увидеть учебник французского языка, по такому премудрости чужой словесности в Лицее постигал Пушкин. Вторая выставка приурочена одновременно к 100-летию Василия Звонцова, прекрасного графика, мастера офортов из Ленинграда.
- В наших фондах более 300 его работ. Запечатлены те самые места, которые впервые увидел Пушкин 200 лет назад, - рассказала Наталья Виноградова, начальник службы массовых мероприятий Пушкинского музея-заповедника. – Мы представим его работы в литературно-музыкальной гостиной.
Поляну уже дважды обработали от клещей. В торговых рядах разместятся книги, ремесленная ярмарка, общепит.
- Старались избавиться от китайской продукции. От шариков, к сожалению, не уйти, - констатирует заместитель художественного руководителя Театрально-концертной дирекции Дмитрий Волхонов. - Пытаемся, чтобы шарики были адекватны празднику, а не целлофановые танки. От батутов отказались, как и от лучного тира. Он всем хорош, но не попадают викинги в пушкинскую тему.
Писательскую делегацию в этом году собирали вместе Театрально-концертная дирекция и Союз писателей. Поэтому организаторы обещают симбиоз «молодости и маститости».
- Нельзя про молодежь забывать, - уверен Дмитрий Месхиев, - тем более в дату первого приезда Пушкина в Михайловское. А он был сильно молодым человеком. Это будет новая волна для Пушкинского праздника, так много молодежи давно не звали.
Поэты выступят на главной сцене. А на дополнительной встать к микрофону с пушкинскими стихами сможет абсолютно любой из гостей. «Открытый микрофон» включат и на празднике в Пскове. Он начнется 2 июня в 15:00 на улице Пушкина, а в 18:00 переместится в амфитеатр на набережную (спуск с улицы Детской). Стихи прочитают псковские артисты, молодые поэты, и к микрофону пригласят всех желающих.
- Вырисовывается хорошая традиция, - считает Дмитрий Месхиев. – Обращаюсь к жителям Пскова: приходите, читайте стихи. Все будет сделано для того, чтобы люди могли поделиться своими восторгами.
Праздник посвятят первому приезду молодого Пушкина в Михайловское.
Как добраться
До поляны в Михайловском от автовокзала в Пушкинских Горах весь день 3 июня будут ходить бесплатные автобусы с интервалом в 15 минут. По дороге в Михайловское они будут подбирать одиноко бредущих путников.
До Пушкинских Гор из Пскова пойдут стандартные рейсовые автобусы. Узнать расписание можно в справочной автовокзала по телефону 8 (8112) 75-21-10. Обычно цена билета составляет около 250 рублей, организаторы праздника ведут переговоры о ее уменьшении на один день до 200 рублей.
ПсковГУ организует 10 автобусов для студентов.
Гостям из столиц поможет недавно запущенный «Поезд в Пушкинские Горы» - с железнодорожной станции Сущево в Бежаницком районе начали ходить автобусы до Пушкиногорья.
Программа2 июня
11:00 - Выставка из собрания Пушкинского Заповедника «Очарованный чудом» и литературно-музыкальная гостиная«Как у Вас в Михайловском?» Пушкинские Горы. Музей-усадьба «Михайловское», выставочный зал «Льнохранилище»
12:00 - Выставка одного предмета из собрания Псковского музея-заповедника.
Пушкинские Горы. Музей-усадьба «Михайловское», Дом-музей А.С. Пушкина
15:00 - Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, горожан
Псков. Пешеходная часть улицы Пушкина
15.00 - Встреча псковских писателей с читателями и гостями 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Псков. Псковская областная универсальная научная библиотека (Актовый зал)
18:00 - Литературно-поэтические чтения с участием актеров, поэтов, горожан
Псков. Амфитеатр на набережной реки Великой
18:00 - Торжественное открытие 51-го Пушкинского праздника поэзии. Новая поэтическая программа Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин»
Пушкинские Горы. Большой зал Научно-культурного центра
2 июня – 4 июня
К 200-летию первого приезда Пушкина в Михайловское
«Всероссийский детско-молодежный форум»
Пушкинские Горы. Научно-культурный центр (Малый зал)
3 июня
10:00 - 19:00 - Работа площадок Праздничной поляны
Концерты: Дельфин, «Отцы хороших звуков», Сурганова и Оркестр
Интерактив: литературная площадка «Открытый микрофон», выселки «Деревенька» (детская площадка), пленэр художников, «Пушкин-квест»
Парад воздушных змеев, Почтовый городок, ремесленная ярмарка, конная прогулка
Пушкинские Горы. Село «Михайловское». Праздничная поляна
11:00 - Лития на могиле Пушкина. Церемония возложения цветов. Акция памяти с участием гостей Праздника поэзииПушкинские Горы. Святогорский Свято-Успенский монастырь
12.00 - Детская интерактивная программа «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»
Псков. Детский парк
18.00 - Музыкальный вечер «Звезда пленительного счастья» в клубе «Рио Рита» для людей элегантного возраста
Псков. Летний сад, Октябрьский проспект, 34
4 июня
10.00 - Детская программа «Мы с детства с Пушкиным знакомы»
Пушкинские Горы. Зона отдыха «Борок»
15:00 - Торжественное закрытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
Псков. БКЗ филармонии, Некрасова, 24
5 июня
10:00 - 14:00 - Научно-практическая конференция «Пушкин в пространстве литературы и языка»
Псков. Псковский Государственный университет, Площадь Ленина, 2
14:00 - Музыкальная гостиная «Стихи А.С.Пушкина в песнях XXI века»
Псков. Центр студенческих инициатив, Площадь Ленина, 2
15:00 - Круглый стол «Народная культура и язык в смене эпох». Посвящается 40-летию фольклорной экспедиции ПсковГУ.
Псков. Псковский Государственный университет, Площадь Ленина, 2
6 июня
10:00 – 13:00 Научно-практическая конференция «Пушкин в пространстве литературы и языка»
Псков. Псковский Государственный университет, Площадь Ленина, 2
11:00 - Церемония возложения цветов к памятнику А.С. Пушкина
Псков. Остановка «Летний Сад»
11.00 - Познавательно-интерактивная программа для детей «В волшебной Пушкинской стране»
Псков. Остановка «Летний Сад» (у памятника Пушкину)
12:00 - Лития на могиле Пушкина. Церемония возложения цветов. Акция памяти с участием гостей Праздника поэзии
Пушкинские Горы. Святогорский Свято-Успенский монастырь
13:00 - Праздничная тематическая программа «Читайте Пушкина, друзья!»
Псков. Остановка «Летний Сад», памятник А.С. Пушкину
06 июня – 12 июня
Международный фестиваль молодежных театров
«Михайловское»
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