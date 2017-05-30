Журналист из Петербурга покажет россиянам Псковщину



На встрече с псковичами Анатолий Аграфенин сразу же заявил, что представлять в Пскове книгу, написанную не псковичом, - наглость.

На следующий день после выхода из типографии путеводителя «12 путешествий по Псковской земле» (именно так, с большой буквы) автор книги Анатолий Аграфенин привез в Псков еще горячие издания. «Псковская правда» собрала самые яркие высказывания автора с презентации в Пскове.Релиз издания в Петербурге состоится еще только 8 июня, а первые экземпляры псковичи уже смогли полистать 23 мая. По паре путеводителей получили в подарок музей, ПсковГУ, академия туризма, областная библиотека. Представители остальных библиотек, присутствовавшие на встрече, слегка обиделись, но автор только развел руками: ему типография выдала всего 10 экземпляров, остальные он может докупить на общих основаниях.Для Анатолия Аграфенина путеводитель не первый, ранее он записал свои путешествия по Латвии и по Ленинградской области. Говорит, что более высокие показатели продаж были за Уралом, в Сибири на Дальнем Востоке. Автор связывает это с тем, что люди тщательно готовятся к вояжу в европейскую часть России и прилегающие страны Европы. Но, думается, дело в другом: из-за дороговизны таких путешествий эти места россияне из отдаленных регионов стремятся увидеть хотя бы чужими глазами. Скажем, в Псков нет даже слабого ручейка туристов из-за Урала, вряд ли велик их поток в Ленобласть. Так что наши далекие соотечественники, скорее всего, увидят Псковщину только глазами Аграфенина.Он честно признается, что не доехал до Новоржева и Великих Лук. Мило ставит неправильное ударение на середину названия деревни Самолва. Предлагает отмыть Опочку перед тем, как показывать ее туристам, и называет Ординец-Нащокиным тамошнего уроженца Ордин-Нащокина, видного государственного деятеля допетровской эпохи. Себя называет одним из первых журналистов, который стал заниматься Ледовым побоищем, и мягко критикует участие российских городов в Ганзе.Лучше автора о «полиграфическом изделии» никто не расскажет. Поэтому мы собрали 7 его цитат с презентации, наиболее ярко описывающих процесс создания книги и конечный продукт.«Первоначально путешествий задумывалось 8. Начали ездить, поняли, что можно создать 10, а где 10 – там и 12. Вообще, не очень приятно быть автором «Путеводителя». Думали, как назвать. Обычно такие книги называют «100 известных мест», «10 интересных мест». Есть русское число – дюжина! Когда стало понятно, что снова выходим на дюжину, я воспрял духом. Кое-что осталось за кадром, мне не хватило сил и энергии съездить в Новоржев. Считаю, что это дикий прокол. Я туда обязательно поеду. Хотел бы съездить в Великие Луки, туда я тоже не добрался, как и до Себежа. Значит, надо книгу «12+ путешествий» выпускать».«В книге выдвигается версия, что Святослав был приемным ребенком Ольги. Это авторский путеводитель, хотите – не читайте. Чем интереснее материал, тем больше к нему вопросов. Никто пока книжку в магазин не возвращал. Я ненаучный человек. Есть устоявшиеся версии, есть те, которые пересматриваются в наше время. Что мог, в архивах я находил».«Псковская по территории небольшая область, но здесь происходило столько исторических событий, знаковых для страны! Считаю для себя большой честью написать о них. Вы лучше меня их знаете, как и личностей, связанных с этой землей: брат Рюрика Трувор, княгиня Ольга, Александр Невский, Пушкин, Римский-Корсаков. Все сконцентрировано на очень маленьком отрезке нашей огромной Родины. Когда началась работа над книгой, в какой-то момент стало страшно, что взялся за груз ответственности, который трудно поднять. На книге посвящение Ольге, моей жене, с которой мы вместе путешествуем, моему соратнику. Показалось символично, Ольга - главное имя для этой земли. Она в девятом колене прабабушка Александра Невского. Вся российская элита от нее пошла».«Каждый раздел книги начинается с того, как добраться из Пскова до места, а завершается псковским рецептом. Все блюда я пробовал сам, жена готовила. Конечно, можем залезть в интернет и все найти. Но чтобы найти, надо знать, что искать. Я всегда думал, что псковская земля – картофельная. А оказалось, тут много рыбных рецептов. Есть в книге придуманные вещи. Что там ели ребята во время войны на «Линии Сталина»? Решили, что кашу,грибовницу».«Я рассматриваю историю, как детектив. Начинаю распутывать клубок, и самая большая радость, когда предположения сходятся с фактами. Есть же логика в истории! Над каждой историей помучился, писать нескучно - сложно. Власти в Псковской области не знали о том, что я собираю материал. Когда пишешь сам, чувствуешь себя более свободно. Самое замечательное говорить: мы напишем про ваш край, а вы дадите небольшую денежку. Мой подход: я не подчеркиваю, что я журналист. Я покупаю в музее билет, брошюрки, которые есть. Приходишь, как турист, и видишь то же, что увидит человек, который придет за тобой».«Про предстоящую Ганзу в Пскове я совсем не думал при подготовке книги. Это все-таки не наше, это немецкий союз. Хотя принцип «Торговля лучше войны» жизнеутверждающий. Меня беспокоит, как бы мы там не оказались на вторых ролях, как в «Евровидении», спортивных праздниках. Нам предъявляют претензии, а мы не можем ответить. Надо четко следить, чтобы это приносило пользу, чтобы мы свою историю не забывали и чтобы все ганзейские истории привлекли иностранных туристов».«По России очень приятно путешествовать. Тебе тут каждый покажет, как доехать до крепости или до ручья. А то и за руку отведут. Я и коллеги делаем доброе дело, подталкиваем к развитию определенных мест. Псковская земля не зря так высоко в рейтинге национального туризма. Считаю, что в Псковской области великий уровень, горжусь, что есть такой сервис у нас в Изборске, Пскове, Пушкинских Горах. Не очень хорошо в Опочке. Помыть город надо, создать легенду. Порхов – уникальное место, таких крепостей в Европе единицы».