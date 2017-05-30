В этом году за звание самой обаятельной и привлекательной решили побороться двадцать участниц – рекорд традиционного конкурса

В субботу, 27 мая, в большом концертном зале Псковской филармонии состоялось грандиозное шоу красоты и изящества – финал конкурса «Миссис Псков – 2017».



За время представления конкурсанткам удалось очаровать публику своим внешним видом и умениями, а организаторы сделали все, чтобы история каждой участницы была раскрыта для зрителей в полном объеме. Корону новой обладательнице титула вручила «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева.



Незаменимый и неотразимый ведущий и директор конкурса Николай Королев, готовя новое представление, подошел к нему с небывалым размахом. Ведь шоу должно было пройти не на площадке ночного клуба, а в филармоническом зале. Поэтому Королев приготовил зрителям не только насыщенную культурную программу, состоявшую из лучших голосов псковской эстрады – певиц Джаны, Анна Летунова, Алены Шайн и танцевальных коллективов, но и масштабное светозвуковое шоу-представление, которое не могло оставить никого равнодушным.



Бесконечным праздником для участниц стали недели, прожитые на конкурсе.

Зрителей конкурса, поддерживавших участниц, ждали и другие продюсерские новинки. Несколько этапов «Миссис Псков» проходили заранее на различных площадках, голосование за лучших шло как на сайте Псковского агентства информации, так и в зрительном зале, с помощью прямого голосования. После окончания представления программа продолжилась в клубе Natainn за закрытыми дверями.



Сверкание корон победительниц прошлых лет соревновалось с их красотой.

В итоге первое место завоевала Анастасия Мельникова. Над ней словно тут же опрокинулся рог изобилия. В подарок победительница получила сертификат на 15 тысяч рублей от CoralTravel, набор косметики от косметической компании AVON, набор брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис», годовой абонемент в аквапарк «Акваполис», корзину косметики от санатория «Хилово», сертификаты номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», на маникюр до конца года от TiFFANY NAiL BüRO, на 5 тысяч рублей от ресторана «Инжир» и безлимитный годовой абонемент в солярий от профессиональной сети студий загара Sun Сity.



Второе место в конкурсе заняла Ульяна Зайцева. Ей вручили в подарок сертификаты на 10 тысяч рублей от NATA INN GRILL & DANCE, на 5 тысяч рублей от CoralTravel, набор от компании AVON и брендированные аксессуары от ТРК «Акваполис», сертификат номиналом 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».



Организаторы сделали все для раскрытия истории каждой участницы.

Третье место и титул второй вице-миссис получила Александра Москвина. Ей подарили сертификат на 10 тысяч рублей на спа-услуги лаборатории красоты MIZI и на 35 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», набор косметики от компании AVON, сертификат на 5 тысяч рублей от CoralTravel и набор брендированных аксессуаров от ТРК «Акваполис».



Кроме того, победительницы получили цветы от оптовой базы «Мир цветов» в Корытово и нового салона «Рай цветов» на улице Ипподромной.



Самые красивые женщины Пскова.

Остальные конкурсантки получили ленты за победы в различных номинациях и унесли домой подарки от косметической компании AVON, скидку 50 % на проведение семейного торжества от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на услуги салона Lorraine, а также абонементы на посещения солярия Sun Сity.



Победительницы других номинаций также получили ценные призы. Организаторы, конкурсантки и члены жюри отметили высокий уровень проведения праздника, который с каждым годом продолжает совершенствоваться.



За преемственность на конкурсе отвечала «Миссис Псков – 2016» Юлия Григорьева. За прошедший год она также успела представить Северо-Запад России и страны Балтии на конкурсе красоты в Китае, где вошла в ТОП-30 самых красивых женщин мира.

Красавицы

​• Миссис Псков – 2017 – Анастасия Мельникова

​• Первая вице-миссис – Ульяна Зайцева

​• Вторая вице-миссис – Александра Москвина

• Гран-при конкурса – Ильмира Плякина

• Миссис интернет-голосование на сайте ПАИ – Оксана Дмитриева

​• Миссис «Комсомольская правда» – Оксана Дмитриева

​• Миссис талант – Екатерина Николаева

​• Миссис очарование – Александра Плаксина

​• Миссис «Марчук» – Анастасия Мельникова

​• Миссис обаяние – Дарья Баженова

​• Миссис спонсорских симпатий – Ольга Федорова

​• Миссис грация – Екатерина Михайлова

​• Миссис «Мама года» – Мария Розенфельд

​• Миссис «Олд Эстейт» – Екатерина Алексеева

​• Миссис «Акваполис» – Ульяна Зайцева

​• Миссис «Гланс» – Анна Исакова

​• Миссис «Гран-при конкурса» – Ильмира Пляхина

​• Миссис «Хилово» – Надежда Никифирова

​• Миссис фитнес – Екатерина Николаева

​• Миссис «Бизнес Вумен» – Ольга Балашова

​• Миссис зрительских симпатий – Ольга Балашова

​• Спецприз от продюсерского центра «Королев продакшн» – Ирина Юрченко

​• Спецприз от продюсерского центра «Королев продакшн» – София Грунсберг

​• Миссис фото – Александра Семенова

​• Миссис лучшая хозяйка – Александра Москвина

