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«Крылья будней» латышской поэтессы Аспазии представили псковичам

29 Мая 2017 - 15:30
Главная → Заметки → Культура
Как театр и Кирилл Серебренников помогли вернуть в Псков супругу Яна Райниса не в качестве жены ссыльного поэта, а в музыке и стихах?

В честь латышского поэта Райниса в Пскове названа улица. И это не случайно: его судьба была связана с нашим городом, два года (в период с 1897 по 1899 гг.) он находился здесь в ссылке. Вместе с Райнисом в Псков отправилась и его жена, Эльза Розенберг, больше известная в Латвии как поэтесса Аспазия. Однако мало кто из псковичей знаком с творчеством верной спутницы и музы латышского поэта – совсем небольшая часть ее произведений была переведена на русский язык. Поэтому настоящим открытием для псковских любителей поэзии могут стать стихи Аспазии в замечательном переводе Ольги Петерсон, вошедшие в сборник «Крылья будней». Книгу, которая была издана к 150-летия со дня рождения поэтессы, презентовали на литературно-музыкальном вечере в Псковской областной научной библиотеке.
 

Мероприятие прошло при поддержке Консульства Латвийской Республики в Пскове. Гости литературно-музыкального вечера услышали песни на стихи Аспазии в исполнении латвийской певицы Иевы Парши и концертмейстера Герты Хансен и чтение поэтических произведений на латышском и русском языках. На встрече также присутствовала директор музея Аспазии в Юрмале Ария Ванага.
 
- История выхода сборника стихов Аспазии -  достаточно интересная, - рассказала «Псковской правде» составитель сборника, поэт-переводчик Ольга Петерсон. – В  Латвийском национальном театре ставили спектакль «Сны Райниса» - по дневниковым записям и стихам Райниса. И меня пригласили сделать подстрочники для работы режиссера Кирилла Серебренникова. Я попробовала их делать и не смогла расстаться с этим материалом! В общем, получилось так, что благодаря театру, судьбе и Кириллу Серебренникову я начала переводить Райниса. А потом наш литературный центр предложил мне перевести и Аспазию. Причем сделать билингвальные сборники. И по сути, это первый в истории случай, когда Аспазия в таком объеме представлена русскому читателю.
 

К слову, работа Ольги Петерсон уже заслужила высокую оценку литературных критиков и деятелей искусства. Сама же Ольга считает, что переводчик должен обладать врожденной музыкальностью и чувствовать то, что находится за словами:

- Поэт-переводчик – сложная профессия. Она требует, на мой взгляд, прежде всего большой любви к стиху, способности к стихосложению и чувства ритма (я уже не говорю о том, что нужно чувствовать то, что находится за словами). И в этом мне помогает мое музыкальное образование.
 
В сборник «Крылья будней» вошла лирика Аспазии.

– Я выбрала такую линию, как путь человека. Мне легко это было сделать, поскольку Аспазия скрупулезно отмечала даты создания всех своих стихов. Каждый из сборников, ею составленный, – это определенный период в ее жизни. Очень интересно смотреть, как  развивается такая яркая личность.
 

Подробности


Познакомиться с творчеством Аспазии теперь могут читатели Псковской областной научной библиотеки, которой передано в дар несколько сборников стихов «Крылья будней». Еще больше узнать о жизни поэтессы можно, посетив знаменитый дом-музей Аспазии в Юрмале, на станции Дубулты. Это достаточно скромное деревянное сооружение, в котором Аспазия  жила после смерти Райниса. В доме-музее проводятся художественные выставки, а каждая экскурсия непременно заканчивается чаепитием.

- Это живое место, магический дом, где ты чувствуешь присутствие хозяйки, - говорит Ольга Петерсон.
 

Кстати

О «псковском периоде»  

Перед ссылкой в Псков Райнис и Аспазия обвенчались. Они приехали сюда накануне рождества,  в конце 1897 года. Сначала молодые супруги жили в гостинице, в январе-феврале 1898 г. снимали меблированную квартиру на втором этаже домика Лоскутова на Великолуцкой (ныне Советской) улице, затем поселились в доме Кирпичникова на Сергиевской улице (теперь на этом месте здание Госбанка). Последний адрес - дом на углу улиц Губернаторской и Покровской (Некрасова и К. Маркса). Ни одно из этих зданий не сохранилось.
 


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