В Пскове прошли Международный день и «Ночь музеев»

Эти майские дни были самыми «горячими» для работников псковских музеев.



От лаптей до медалей

18 мая – в Международный день музеев – в Псковском музее-заповеднике прошла традиционная акция «Я дарю музею». Около полутора десятков псковичей и гостей из Санкт-Петербурга в торжественной обстановке передали свои семейные реликвии в музейные фонды.



Нынче в их числе были предметы фарфоровой столовой посуды и столовое серебро, шитый оклад иконы конца XIX – начала XX века, польские монеты, фрагменты кукол начала XX века, лапти из пеньковой веревки начала прошлого столетия.



Особые подарки преподнесли псковичи Нина Черемисина и Вячеслав Васильев. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР подарила музею-заповеднику одну из своих медалей. Вячеслав Яковлевич принял решение о передаче в фонды музея знака «10 лет Чернобыля». Среди других реликвий и подарков этого дня – художественные, графические работы и даже одна скульптура.



Полистовский заповедник стал новичком на музейном празднике.



Разгадывали шифровки

В минувшую пятницу прошел также фестиваль детских музейных программ «Псковский Кремль - 2017». Более пятисот школьников приняли участие в квест-игре, посвященной Году экологии в России и 775-летию победы Александра Невского на льду Чудского озера. Каждой команде предстояло получить свой путевой лист и пройти по семи станциям, где проявить ловкость, находчивость и, конечно, знания.

После прохождения квеста педагоги получили на память благодарственные письма, а их ученики – хорошее настроение, а также сладкие подарки и наклейки.



А еще в этот день все желающие могли бесплатно посетить любую экспозицию в любом псковском музее. Те, кто предпочитает знакомиться с экспонатами в сопровождении экскурсовода, присоединялись к сборной экскурсии в Поганкиных палатах и Мирожском монастыре. К слову, наряду с псковичами в Дне открытых дверей приняли участие гости из Орла, а также Вологодской области.



Любой посетитель при желании мог превратиться в экскурсовода.



«Ночь музеев»: на любой возраст и вкус

Всероссийскую акцию «Ночь музеев» в этом году посвятили сразу двум темам: Году экологии в России и столетию революции 1917 года. Со второй темой псковичам особенно повезло. Желающие могли побывать сразу в двух ленинских музеях: Музее-квартире на улице Ленина и в Доме-музее на Плехановском посаде. По первому адресу их ждала выставка «Отречение Николая II. Хроника событий», по второму - интерактивная театрализованная экскурсия «Дом на Петровском посаде».



Но самое интересное действо все-таки развернулось в эту музейную ночь в Поганкиных палатах.

Прийти туда стоило хотя бы потому, что, как предупредили организаторы, на следующий год музей может закрыться на ремонт.



Чем порадовали музейщики нынче? Ценители музыки могли побывать сразу на трех концертных площадках.



А вот заповедник «Полистовский» стал новичком на музейном празднике.



Его сотрудники решили познакомить гостей со своим богатством через фотовыставку «Птицы Полистовья» и виртуальный тур по заповеднику.



Для самых маленьких гостей была приготовлена веселая интерактивная программа в музейном дворе.



Впервые в партнерах у сотрудников музея-заповедника появился Центр науки и спорта «Без Предела».

На мастер-классе «Живая вода» цифровая конвергентная лаборатория раскрыла массу «страшных» тайн о любимых многими напитках и научила, как выбирать действительно полезные жидкости.



Главная интрига псковской ночи была связана с всероссийской акцией «Я - экскурсовод». Любой желающий мог прийти на «Ночь музеев», познакомиться с экспонатами, интерактивными площадками и снять небольшой ролик. Затем выложить его на своей страничке в соцсетях с определенными хештегами. Автору ролика, который наберет наибольшее количество лайков, обещан просто царский подарок от Псковского музея-заповедника – экскурсия в Золотую кладовую. К слову, победитель может захватить с собой до десяти друзей.



Кстати

«Ночь музеев» прошла также в мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района и музее Н.А. Римского-Корсакова в Любенске (Плюсский район).

