На четыре дня Псков станет столицей другого искусства

«Маша и Медведи» дадут бесплатный концерт, в Детском парке останутся арт-объекты, а питерские хулиганы устроят цирковое представление в центре города – в Пскове вновь состоится фестиваль «Другое искусство».



Искусство – другое, а вот люди, его создающие, – такие же, как мы. В этом и цель. Силой музыки, театра, художественных направлений объединить условно здоровых и тех, кого в обществе принято называть особенными. У этих людей особенные потребности, но главная из них понятна каждому – чувствовать себя человеком, полноценно жить, находясь в любой среде.



Творческие достижения людей с особенностями развития представят прямо на городских улицах и на площадках Театрально-концертной дирекции и Центра лечебной педагогики.



Начнет «Упсала-цирк», который называют «первым цирком для хулиганов». Гости из Питера разыграют представление на улице Пушкина. На следующий день циркачи из группы с синдромом Дауна дадут второе представление уже на сцене драмтеатра.



На фестиваль в качестве гостей приедут около 50 воспитанников Бобровского и Бельского интернатов. А всего на фестивале ждут 4 000 человек. Участники соберутся не только из других городов России, но также из Швеции, Германии, Эстонии, Латвии.



Каждый пскович может получить два бесплатных билета на представления фестиваля.

На протяжении всего фестиваля в Детском парке будет работать ремесленная ярмарка «Путешествие вещей» с творческими мастер-классами. На одном из них дети с особенностями развития разрисуют пластиковые панели под руководством художника из Петербурга Александра Некрасова. Из панелей соберут кубы.



– Эти кубы еще на некоторое время останутся в Детском парке, – сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, – чтобы горожане могли их увидеть. А после их отвезут ребятам в интернаты или в Центр лечебной педагогики.



Программа фестиваля вообще богата на выставки: вязаные животные из Швеции, баннеры с фотографиями работ в технике батик Центра лечебной педагогики, графика слепоглухого художника из Москвы.



Музыкальными гостями уличного концерта «Воздух-джаз» станут коллективы «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), коллектив Аркадия Галковского (Псков), а джаз-дива Беате Тайссен (Германия) выступит с учениками Центра лечебной педагогики.



В прошлом году хедлайнером финального концерта стал Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». В этом году на гала-концерте точку в фестивале поставит группа «Маша и Медведи».



– Выступление Самойлова задало определенный уровень, – считают в Театрально-концертной дирекции, – и в этом году мы хотели пригласить группу, которая не уступает. Еще одним из решающих факторов для выбора артистов был их репертуар. В прошлом году гости фестиваля не просто слушали музыку, они стали петь и танцевать! Это был настоящий рок-концерт! Атмосфера была просто невероятная. Мы очень надеемся, что и в этом году концерт произведет на гостей такое же впечатление.



Мнение

– Потрясающе красивый город Псков, в нем живут красивые люди. И конечно, это невероятно духовно богатый край. Где, как не здесь, начать нашему обществу расти и становиться здоровым и умным, – сказал в прошлом году на открытии фестиваля актер Егор Бероев.





Важно

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Но по пригласительным билетам (чтобы не создавать давку в зале). Билеты выдают в кассах филармонии (на ул. Некрасова) и драмтеатра (на ул. Пушкина). Есть ограничение – не более двух билетов на мероприятие в одни руки.





Справка «ПП»

Впервые фестиваль «Другое искусство» проводился в 2016 году. Тогда в нем приняли участие актеры и социальные активисты Егор Бероев и Ксения Алферова, солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, певица Саша Алмазова и группа NON CANDEZA, группа «Рур-Рок» (Германия), артист Анвар Либабов, актеры театра Blaumeier-Atelier Бремен (Германия).





Программа фестиваля «Другое искусство – 2017»

17 мая, среда



15.00 – Уличное представление от «Упсала-цирка» (Санкт-Петербург), ул. Пушкина.



15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.



16.00 – Перфоманс с художником Александром Некрасовым, музей «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург), Детский парк.



17.00 – Открытие фестиваля. Презентация баннерной выставки, ул. Пушкина.



17.30 – Открытие выставки «Красота на ощупь» (Москва), Театр драмы.



18.30 – Спектакль «Истории об очень симпатичных, или Пространство доверия», интегрированная театральная студия «Круг» (Москва), Театр драмы.



18 мая, четверг



10.00-12.30 – Творческие и театральные мастер-классы, Театр драмы. Эскиз спектакля «Отчего люди не летают?», театральная студия «Я и Ты» (Псков), заряжая силой через сотворчество – мастер-класс, София Александерссон, (Швеция), музыкальный мастер-класс, Беате Тайссен, руководитель музыкальной группы «Рур-Рок» (Хайнсберг, Германия), театральный мастер-класс, Петр Ефимов, режиссер особого театра (Санкт-Петербург).



11.00-14.00, 15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.



15.00 – Спектакль «Забытые сказки», интегрированный театр-студия «Круг II» (Москва), Театр драмы.



17.00 – Чтение стихов на жестовом языке и жестовое пение в сопровождении камерного хора (в рамках работы выставки скульптур «Красота на ощупь»), Музей театра драмы.



18.00 – Спектакль «Бонифаций», «Упсала-цирк» (Санкт-Петербург), Театр драмы. Участвуют ребята из группы «Лямуры» – дети с синдромом Дауна. Пожалуй, именно они лучше всех могут рассказать такую легкую и солнечную историю о море, о хорошем настроении и о веселье, которое наполняет каждый летний день.



19.00 – Кинопоказ: фильм «Каждый 88», Медиа-холл театра драмы.



19 мая, пятница



11.00-14.00 – Круглый стол под руководством «Чудской проект».



11.00-12.30 – Встреча с мастерами сцены, Театр драмы. Мастер-классы для руководителей театральных и творческих студий для людей с особенностями развития.



11.00-14.00, 15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.



14.00 – Открытие выставки «В мире животных» («My animal world»). Художник Чанг Им Олссон, Ателье Инути (Стокгольм, Швеция), галерея «Цех» театра драмы.



15.00 – «Открытая сцена», выступления непрофессиональных театральных коллективов, Театр драмы.



17.30 – Открытие выставки детского рисунка «На уровне глаз», Центр лечебной педагогики.



18.00 – Уличный концерт «Воздух-джаз». Участники: музыкальный коллектив «Шанс-он Мануш» (Санкт-Петербург), Беате Тайссен (Германия), воспитанники Центра лечебной педагогики (Псков), Центр лечебной педагогики.



19.00 – Фильм «На уровне глаз», Медиа-холл театра драмы.



20 мая, суббота



10.30 – Открытие выставки «Картина – песнь моя без слов», Городской культурный центр.



11.00 – Творческие мастер-классы «Прикладное искусство», Городской культурный центр.



11.00-14.00, 15.00-18.00 – Ярмарка «Путешествие вещей», Детский парк.



12.00 – Открытие фотовыставки Дмитрия Маркова, Гипермаркет «Империал».



15.00 – Спектакль «Первый раз», театральная студия «Гвозди» (Псков), Театр драмы.



19.00 – Гала-концерт. Закрытие фестиваля, БКЗ филармонии. На одну сцену выходят люди с особенностями развития и группа «Маша и Медведи». После концерта в фойе состоится чаепитие для гостей и участников фестиваля.

