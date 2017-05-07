Галерее "Дар" - четыре года: О вечном и обычном
Успейте до 20 мая попасть на выставку Невинных
Не садилась за этот текст до последнего, оттягивала – не хотелось писать только о впечатлениях. Думала – вот съезжу в Калугу, побываю в мастерских, в театре, где Эля служит художником-сценографом и художником по костюмам, вот тогда… Но это «тогда» всё откладывалось, неопределённость потихоньку капала мне на нервы, и поняла я, что дело идёт к тому, что промолчу вовсе («А поговорить?» - как в том анекдоте) Упустить такой повод высказаться? – ну нет. Ни за что! Хоть три слова, но вставлю.
Давненько не было у меня (надеюсь, не у меня одной) столько совпадений, открытий, ахов и охов и просто тихих минут блаженства от общения с произведениями художников. Одновременно с работами троих. И у троицы этой подозрительно совпадают фамилии: они все Невинные. Борис Невинный, глава семейства.
Он художник и искусствовед. В Псков привёз свою мелкую пластику из металла. Конечно, идеально было бы разместить каждую из этих миниатюр в отдельном прозрачном стеклянном кубе, желательно – вращающемся. Безусловно, скульптура интереснее для зрителя и выразительнее, если он может её обозреть полностью, со всех сторон. Но в том-то и одна из важнейших задач скульптора, чтобы его работа прочитывалась с любой точки, захватывала зрителя врасплох и уже не отпускала.
Образы Бориса Невинного, вечные в своей кажущейся обыкновенности, на редкость монументальны. И рыбак, баюкающий свой трофей, словно дитя. И девушка, застывшая с зеркалом в руках, не в силах оторвать от него взгляда. И кочевник, вовсе покрывшийся патиной времени…
Скульптор-ювелир подчёркнуто немногословен, словно боится (а скорее – не любит) велеречивости и витиеватости в искусстве. Форма, сведённая к почти условной, вытянутые пропорции, но скульптуры останутся такими же изящными и выразительными, даже если мы сможем перевести их в другой масштаб. Они явно будут совершенно гармоничными в монументальном объёме. А это означает откровенную удачу для скульптора.
Эля Невинная, жена Бориса, именно так проверяет, получилась ли её керамическая скульптура. Если на фотографии маленькая фигура выглядит так, словно она серьёзного размера, значит, работа удалась. Но - спрошу я вас – вы когда-нибудь видели неудачные работы Эли? Я – нет, и даже не могу такое себе представить. Она творит, как дышит, её скульптуры – это идеи или улыбки, или даже мелодии в материале. Нет, не точно. Смотрю на одну – слышу её голос, интонацию, на другую – то же самое. Что же получается? Это – выдохи Эли? Её слова, фразы? К слову, и пишет она так же образно, как говорит и ваяет. И, по-моему, в керамических работах этого автора очень важна ИНТОНАЦИЯ, то есть, к ней надо очень чутко прислушиваться.
При всей кажущейся простоте, эта скульптура всегда наполнена ещё и глубоким смыслом. «Душу чиновника» каждый прочтёт по-своему. Тема вечная. А вот «Время собирать камни» покоряет вроде бы бесхитростным сюжетом: дама собранные камни очень аккуратно ставит один на другой – «Как жила, так и выстраивает», - комментирует Эля.
Оказывается, есть замысел ещё одной работы с тем же названием, но с мужским персонажем: «Мужчины складывают камни совершенно по-другому, скорее пирамиды получаются, и потом начинают выстраивать эти сооружения вокруг себя, как бы отгораживаясь стеной от мира…"
По элиным скульптурам отчётливо видишь отношение автора к персонажам – трогательную симпатию и тончайшую иронию одновременно. Ну столько в них иронии, доложу я вам! У неё уже несколько совершенно разных «Статуй Свободы», ни на одну без улыбки не глянешь: то челюсть перевязана (простыла на ветру), то вместо факела в руке – мороженое, то слишком откровенное декольте, а ноги босые, что у вашей крестьянки. И столько в них всех безмятежности...
Эля Невинная, скульптор-керамист, театральный художник, получилась, плюс ко всему, ещё и первейшим «специалистом по безмятежности». А наблюдательности у каждого из членов невинного семейства художников можно только поучиться. Их семейное – острый глаз, стремительность, порыв… Некоторым такие порывы дорого обходятся: Елизавета Невинная (дочь, как вы понимаете) собиралась приехать на открытие выставки, но – увы! – сломала ногу. Жаждем скорейшего её выздоровления и ждём в Пскове. Тем более, как признаётся Лиза, всё её собственное семейство (двое детей и муж) – «псковофилы», то есть, совершенно неравнодушны к нашим краям и просто обожают здесь бывать. Этюды с наших озёр и островов – тому свидетели.
У меня лично полное ощущение, что в Абрамцевском художественном училище (а все трое Невинных – его выпускники) студентов не только изобразительным искусствам обучают, но и с утроенной силой влюбляют в жизнь. Иначе, скажите, откуда у птенцов гнезда Абрамцевского такие произведения? Из какого воздуха соткала свою живопись Лиза? Ну, о том, что у неё лёгкая кисть, можно было бы и не говорить (зрячий не увидеть не сможет), просто я не до конца уверена в том, что все читающие эти строки познакомились вживую с её работами. Но Елизавете, не рисовать для которой – всё равно, что не дышать – мало просто воспевать этот чудеснейший из миров.
Ей подавай ещё интересные сюжеты, истории с обобщениями и ассоциациями. И в эту игру автор играет мастерски, активно вовлекая в неё зрителя. Мне так хочется провести вас по залу, чтобы вы, не дай Бог, ничего не упустили.
«Каждому своё яблоко».
Вот послушайте, что говорит сама Лиза об этой работе:
«Я однажды наблюдала, как Швейцарский крестьянин пришёл в банк брать ссуду на свою ферму. И настолько он был живее всех офисных сотрудников. Пах навозом, с соломой на штанах и с огнём в глазах. И какая-то что ли зависть сквозила в банковских сотрудниках, хотя казалось бы... Ведь и у них в детстве были свои мечты».
А на картине, поделённой на части подобно житийной иконе, есть «средник» с персонажем в центре и «клейма», также с людьми. Но, если на подобного рода иконе повествуется, как правило, об одном святом, и в клеймах располагаются его жития (история жизни), то в «Каждому своё яблоко» - много историй. Они лишь объединены сюжетом. Герои в левой и правой частях (в клеймах или, если хотите - кадрах), каждый со своим ноутбуком, явно живут активнее в своём виртуальном, ограниченном определёнными интересами, мирке. А центральный персонаж чем-то мне напоминает саму Елизавету: вот уж для кого реальная жизнь значительнее и ярче виртуальной в разы! Впрочем, к гармонии стремятся многие, но...
Я никогда не ставлю задачу пересказать выставку. Да это и нереально. И не знаю о ваших, читатель, предпочтениях. Но «зацепить» вас крохотными рассказами Лизы о своих работах так хочется… Не удержусь-таки.
Слушайте:
«Осень шьёт
Обязательно должно быть на Земле место, где Осень нашивает на зиму облаков, снежинок, туч. Наверно, это где-то на окраине азиатского городка, в маленьком старом ателье, прямо почти на улице.»
«Семья Микеланджело
Мой муж вкручивал лампочку, дети держали лестницу, на которой он стоял. Я смотрела на них в открытую дверь и вдруг подумала – это же метафора жизни художника. Да, он там, наверху, почти парит под потолком, на своей лестнице в небо, в своей Сикстинской Капелле. Но другим концом эта лестница должна прочно стоять на земле. И чтобы было, кому её поддержать. Было кому повосхищаться. Было кому пищу испечь. И ждать там – внизу.»
«Земля обетованная
Земля - наша Земля - такая маленькая… И мы ничем не отличаемся от моряков, сидящих на камне посреди океана. Точно так же тесно, так же приходится держаться друг за друга и прикрываться от всех невзгод одним плащом. Это про единение, про нашу взаимосвязь – хотим мы того или нет.»
На этом можно было бы поставить точку. Но если смолчу о недавнем эпизоде, останется некоторая недоговорённость.
Угораздило меня свалиться с простудой, со всеми полагающимися удовольствиями – температурой, постельным режимом, и так далее. А болеть-то некогда, надо было подобрать работы Невинных для анонса. С Борисом и Элей «разобралась» быстро, а с Лизой зависла. Не потому только, что работ – ну, очень много. Просто не могла оторваться и долго сидела в обнимку с компьютером, перебирала, выбирала и к концу вдруг почувствовала: голова ясная, лежать больше не желаю, отношение к окружающему за это время изменилось радикально. Ого! Работы с явно выраженным терапевтическим эффектом, это надо взять на заметку. И друзьям посоветовать вместо лекарств. А вам я таких советов давать не стану. Не рискую. Ещё с минздравом потом судиться…
Все материалы искусствоведа Ольги Кошельковой читайте ЗДЕСЬ.
Давненько не было у меня (надеюсь, не у меня одной) столько совпадений, открытий, ахов и охов и просто тихих минут блаженства от общения с произведениями художников. Одновременно с работами троих. И у троицы этой подозрительно совпадают фамилии: они все Невинные. Борис Невинный, глава семейства.
Он художник и искусствовед. В Псков привёз свою мелкую пластику из металла. Конечно, идеально было бы разместить каждую из этих миниатюр в отдельном прозрачном стеклянном кубе, желательно – вращающемся. Безусловно, скульптура интереснее для зрителя и выразительнее, если он может её обозреть полностью, со всех сторон. Но в том-то и одна из важнейших задач скульптора, чтобы его работа прочитывалась с любой точки, захватывала зрителя врасплох и уже не отпускала.
Образы Бориса Невинного, вечные в своей кажущейся обыкновенности, на редкость монументальны. И рыбак, баюкающий свой трофей, словно дитя. И девушка, застывшая с зеркалом в руках, не в силах оторвать от него взгляда. И кочевник, вовсе покрывшийся патиной времени…
Скульптор-ювелир подчёркнуто немногословен, словно боится (а скорее – не любит) велеречивости и витиеватости в искусстве. Форма, сведённая к почти условной, вытянутые пропорции, но скульптуры останутся такими же изящными и выразительными, даже если мы сможем перевести их в другой масштаб. Они явно будут совершенно гармоничными в монументальном объёме. А это означает откровенную удачу для скульптора.
Эля Невинная, жена Бориса, именно так проверяет, получилась ли её керамическая скульптура. Если на фотографии маленькая фигура выглядит так, словно она серьёзного размера, значит, работа удалась. Но - спрошу я вас – вы когда-нибудь видели неудачные работы Эли? Я – нет, и даже не могу такое себе представить. Она творит, как дышит, её скульптуры – это идеи или улыбки, или даже мелодии в материале. Нет, не точно. Смотрю на одну – слышу её голос, интонацию, на другую – то же самое. Что же получается? Это – выдохи Эли? Её слова, фразы? К слову, и пишет она так же образно, как говорит и ваяет. И, по-моему, в керамических работах этого автора очень важна ИНТОНАЦИЯ, то есть, к ней надо очень чутко прислушиваться.
При всей кажущейся простоте, эта скульптура всегда наполнена ещё и глубоким смыслом. «Душу чиновника» каждый прочтёт по-своему. Тема вечная. А вот «Время собирать камни» покоряет вроде бы бесхитростным сюжетом: дама собранные камни очень аккуратно ставит один на другой – «Как жила, так и выстраивает», - комментирует Эля.
Оказывается, есть замысел ещё одной работы с тем же названием, но с мужским персонажем: «Мужчины складывают камни совершенно по-другому, скорее пирамиды получаются, и потом начинают выстраивать эти сооружения вокруг себя, как бы отгораживаясь стеной от мира…"
По элиным скульптурам отчётливо видишь отношение автора к персонажам – трогательную симпатию и тончайшую иронию одновременно. Ну столько в них иронии, доложу я вам! У неё уже несколько совершенно разных «Статуй Свободы», ни на одну без улыбки не глянешь: то челюсть перевязана (простыла на ветру), то вместо факела в руке – мороженое, то слишком откровенное декольте, а ноги босые, что у вашей крестьянки. И столько в них всех безмятежности...
Эля Невинная, скульптор-керамист, театральный художник, получилась, плюс ко всему, ещё и первейшим «специалистом по безмятежности». А наблюдательности у каждого из членов невинного семейства художников можно только поучиться. Их семейное – острый глаз, стремительность, порыв… Некоторым такие порывы дорого обходятся: Елизавета Невинная (дочь, как вы понимаете) собиралась приехать на открытие выставки, но – увы! – сломала ногу. Жаждем скорейшего её выздоровления и ждём в Пскове. Тем более, как признаётся Лиза, всё её собственное семейство (двое детей и муж) – «псковофилы», то есть, совершенно неравнодушны к нашим краям и просто обожают здесь бывать. Этюды с наших озёр и островов – тому свидетели.
У меня лично полное ощущение, что в Абрамцевском художественном училище (а все трое Невинных – его выпускники) студентов не только изобразительным искусствам обучают, но и с утроенной силой влюбляют в жизнь. Иначе, скажите, откуда у птенцов гнезда Абрамцевского такие произведения? Из какого воздуха соткала свою живопись Лиза? Ну, о том, что у неё лёгкая кисть, можно было бы и не говорить (зрячий не увидеть не сможет), просто я не до конца уверена в том, что все читающие эти строки познакомились вживую с её работами. Но Елизавете, не рисовать для которой – всё равно, что не дышать – мало просто воспевать этот чудеснейший из миров.
Ей подавай ещё интересные сюжеты, истории с обобщениями и ассоциациями. И в эту игру автор играет мастерски, активно вовлекая в неё зрителя. Мне так хочется провести вас по залу, чтобы вы, не дай Бог, ничего не упустили.
«Каждому своё яблоко».
Вот послушайте, что говорит сама Лиза об этой работе:
«Я однажды наблюдала, как Швейцарский крестьянин пришёл в банк брать ссуду на свою ферму. И настолько он был живее всех офисных сотрудников. Пах навозом, с соломой на штанах и с огнём в глазах. И какая-то что ли зависть сквозила в банковских сотрудниках, хотя казалось бы... Ведь и у них в детстве были свои мечты».
А на картине, поделённой на части подобно житийной иконе, есть «средник» с персонажем в центре и «клейма», также с людьми. Но, если на подобного рода иконе повествуется, как правило, об одном святом, и в клеймах располагаются его жития (история жизни), то в «Каждому своё яблоко» - много историй. Они лишь объединены сюжетом. Герои в левой и правой частях (в клеймах или, если хотите - кадрах), каждый со своим ноутбуком, явно живут активнее в своём виртуальном, ограниченном определёнными интересами, мирке. А центральный персонаж чем-то мне напоминает саму Елизавету: вот уж для кого реальная жизнь значительнее и ярче виртуальной в разы! Впрочем, к гармонии стремятся многие, но...
Я никогда не ставлю задачу пересказать выставку. Да это и нереально. И не знаю о ваших, читатель, предпочтениях. Но «зацепить» вас крохотными рассказами Лизы о своих работах так хочется… Не удержусь-таки.
Слушайте:
«Осень шьёт
Обязательно должно быть на Земле место, где Осень нашивает на зиму облаков, снежинок, туч. Наверно, это где-то на окраине азиатского городка, в маленьком старом ателье, прямо почти на улице.»
«Семья Микеланджело
Мой муж вкручивал лампочку, дети держали лестницу, на которой он стоял. Я смотрела на них в открытую дверь и вдруг подумала – это же метафора жизни художника. Да, он там, наверху, почти парит под потолком, на своей лестнице в небо, в своей Сикстинской Капелле. Но другим концом эта лестница должна прочно стоять на земле. И чтобы было, кому её поддержать. Было кому повосхищаться. Было кому пищу испечь. И ждать там – внизу.»
«Земля обетованная
Земля - наша Земля - такая маленькая… И мы ничем не отличаемся от моряков, сидящих на камне посреди океана. Точно так же тесно, так же приходится держаться друг за друга и прикрываться от всех невзгод одним плащом. Это про единение, про нашу взаимосвязь – хотим мы того или нет.»
На этом можно было бы поставить точку. Но если смолчу о недавнем эпизоде, останется некоторая недоговорённость.
Угораздило меня свалиться с простудой, со всеми полагающимися удовольствиями – температурой, постельным режимом, и так далее. А болеть-то некогда, надо было подобрать работы Невинных для анонса. С Борисом и Элей «разобралась» быстро, а с Лизой зависла. Не потому только, что работ – ну, очень много. Просто не могла оторваться и долго сидела в обнимку с компьютером, перебирала, выбирала и к концу вдруг почувствовала: голова ясная, лежать больше не желаю, отношение к окружающему за это время изменилось радикально. Ого! Работы с явно выраженным терапевтическим эффектом, это надо взять на заметку. И друзьям посоветовать вместо лекарств. А вам я таких советов давать не стану. Не рискую. Ещё с минздравом потом судиться…
Все материалы искусствоведа Ольги Кошельковой читайте ЗДЕСЬ.
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