Визит российского масштаба
Книжный автопробег, автограф-сессия известного писателя Юрия Полякова в Пскове, подарки для читателей из районов – любимый книжный форум стартует в Пскове.
Кажется, что за прошедшие годы книжный форум «Русский запад» исчерпал запасы того, чем можно удивить псковича и привлечь его к лотку книготорговца. Ан, нет! И в 14-й раз организаторы смогли наполнить этот кекс изюмом.
- Есть изюминки, которые нестыдно представлять. Очень приятно отметить: несмотря на отсутствие у нас большой издающей базы, есть люди, которые вкладывают частные средства в издание книг, занимаются их популяризацией. Лично меня поразило издание книги тиражом 10 экземпляров «Почта Порховского уезда». Я была потрясена! – поделилась с журналистами генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова.
В этот раз форум пройдет с 18 по 20 апреля. Традиционно все три дня в библиотеке на продажу выставят книги издательства из Москвы, Петербурга, Твери.
Уже в первый день в 17 часов в областной библиотеке ждут читателей на встречу с писателем и сценаристом Юрием Поляковым («Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Козленок в молоке», «Грибной царь»). Многие его романы экранизированы, сам он также писал сценарии («Ворошиловский стрелок»). С 2001-го года писатель возглавляет «Литературную газету». В библиотеке пообещали, что писатель поставит автографы на свои книги.
Ранее в этот же день культуру приграничья обсудят с гостями из Латвии и Эстонии, включая руководителя латвийского консульства Эвию Думпе.
Форум вырос из конкурса «Псковская книга», итоги которого впервые подвели в 96-м году. В этом году на открытии форума присудят награды в номинациях «Книга года», «Лучшее издание по краеведению», «Лучшее издание по туризму», «Лучшее литературно-художественное издание». А вот от номинации для полиграфистов несколько лет назад отказались из-за сворачивания местного рынка книгопечатания. Имена победителей генеральный директор раскрывать не стала, сославшись на то, что она только один из членов жюри.
День православной книги состоится в рамках форума 20 апреля.
Свои награды получат три библиотеки из районов, Красная из Себежского, Мильцеская из Печорского и Палкинская центральная районная. Книга – лучший подарок, для библиотек этот лозунг справедлив, как ни кого другого.
Форум организуется на средства областного бюджета, важной частью финансирования Вера Павлова называет спонсорские вложения. В этом году спонсором форума мог стать любой пскович. В День влюбленных, 14 февраля, в областной библиотеке запустили акцию «Дарите книги с любовью». Важное условие – книги должны быть новыми. За два месяца удалось собрать несколько сотен изданий.
- Мы на протяжении пяти лет именно в Красной волости, в деревне Сутоки, проводим Бунинские чтения, - объясняет выбор одариваемых Вера Павлова. - Мильцы – библиотека очень маленькая, но потрясающе работающая, в ней есть маленький музей жизни села. Палкино – совершенно другая ситуация, очень плохое положение с комплектованием фондов.
Сама областная библиотека тоже получит подарки.
- Вновь состоится литературный автопробег из Санкт-Петербурга в Псков. Его организует предприниматель Ольга Кичигина. В прошлом году она собрала коллег и друзей, они нашей библиотеке подарили более 2 тысяч книг, - рассказала Наталья Дуброва, заведующая Региональным центром комплектования и каталогизации документов. - В этом году их будет не меньше. Художественная литература, публицистика. Все поступит в фонд областной библиотеки. Если экземплярность будет большой, с удовольствием поделимся с муниципальными библиотеками.
Второй день посвятят местным писателям и поэтам. Каверинская библиотека проведет Каверинские чтения. Их участников пригласят в «Путешествие в город Энск» - Псков, как его показал писатель в «Двух капитанах». Исследователи расскажут о культурной жизни Пскова вековой давности, проведут виртуальную экскурсию по каверинскому Пскову.
Полная программа форму на сайте областной библиотеки pskovlib.ru.
В это же время псковичи смогут посетить встречу с Павлом Фокиным, который везет в Псков свою книгу «Александр Зиньвьев: Прометей отвергнутый» в серии ЖЗЛ. В библиотеке для незрячих и слабовидящих презентуют проект «Увидеть Псков». Вечер «Три поэта. Три судьбы» посвятят Стниславу Золотцеву, Елене Морозкиной и Игорю Григорьеву.
- В третий день, - проанонсировала Екатерина Ануфриева, заместитель генерального директора библиотеки, - состоится встреча с детским писателем Валерием Воскобойниковым, куда мы приглашаем детей и их родителей - тех, кому интересно, что читают их дети.
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