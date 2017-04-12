Светопредставление
Псковичам покажут световое шоу на фасаде кинотеатра под музыку духового оркестра
Пятничный вечер. Солнце садится за горизонт. На ступеньках кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова появляются музыканты с духовыми инструментами. Звучат русские марши, центральный фасад кинотеатра превращается в полотно для светового шоу. Все это ждет город 21 апреля в 21 час в день открытия фестиваля «Русской музыки».
Эксклюзивно для «Псковской правды» директор областной филармонии Артем Татаренко раскрыл подробности действа, равного которому Псков еще не видел.
В частности, он рассказал, что ради шоу передвинули даты проведения фестиваля. В предшествующие годы он проходит в начале апреля. Сделано это для комфорта зрителей – чтобы сильно не замерзли.
- Теплый день, гуляют люди, кто-то возвращается с гала-концерта в филармонии, открывающего фестиваль. Слышат чарующие звуки музицирующих людей, которые исполняют явно музыку русских композиторов. Людей, как мотыльков, на свет этой культуры начинает тянуть неизбежно и сильно, - делится Артем Татаренко своим видением предстоящего шоу. - Полчасика держим их внимание уличным бесплатным представлением.
Первая репетиция запланирована уже на вечер четверга, 13 апреля. Музыканты и специалисты по свету выйдут на улицу в то же время, на которое запланировано представление через неделю, то есть после девяти вечера.
Оркестр «Геликон» Псковского детского дома под руководством Александра Роора исполнит русские марши. От тех, что использовал прославленный Преображенский полк, созданный Петром I, до революционного периода.
- Музыка имела прикладное значение и наполнена патриотическим духом. К тому же, она громкая, использованы духовые инструменты, - директор филармонии объясняет, что проходящая тут же оживленная городская магистраль мини-концерту не повышает.
Если с музыкой все понятно, то со световым шоу не все просто. В анонсе события сказано, что это будет видеомэппинг, то есть трехмерная проекция с использованием особенностей здания. Очень популярное во всем мире направление. Оказалось, в Пскове есть оборудование позволяющее примкнуть к передовому отряду мировой культуры. Филармония входит в объединение Театрально-концертная дирекция. Драмтеатр – тоже одно из структурных подразделений дирекции. Вряд ли кому-то надо напоминать, что недавно он пережил масштабную реконструкцию, а на открытие в феврале 2014-го года приезжал президент Владимир Путин. В театре обновляли не только стены, но и оборудование. Купили несколько уличных проекторов, способных работать при полном отсутствии солнечного света. Так что все затраты на шоу – зарплата его организаторов.
- Если заказать такое шоу у готовых людей, это оно обойдется от полумиллиона рублей. Лютые деньги! – удалось сэкономить Артему Татаренко.
Он говорит, что на стенах «Октября» покажут не полновесный 3D-мэппинг, но и не просто видеоряд. Что-то между тем и другим с использованием окон закрытого кинотеатра и выемок под афиши, которые почти год не используются по прямому назначению.
По подсчетам организаторов акции, на пятачке у кинотеатра и на пролегающем тут же тротуаре могут поместиться от 800 до 1000 человек.
- Детали могут поменяться, - осторожничает Артем Татаренко, - но хорошо бы горожан заинтриговать и намекнуть, в какой день и в какой час хорошо бы оказаться на площади Ленина.
Эксклюзивно для «Псковской правды» директор областной филармонии Артем Татаренко раскрыл подробности действа, равного которому Псков еще не видел.
В частности, он рассказал, что ради шоу передвинули даты проведения фестиваля. В предшествующие годы он проходит в начале апреля. Сделано это для комфорта зрителей – чтобы сильно не замерзли.
- Теплый день, гуляют люди, кто-то возвращается с гала-концерта в филармонии, открывающего фестиваль. Слышат чарующие звуки музицирующих людей, которые исполняют явно музыку русских композиторов. Людей, как мотыльков, на свет этой культуры начинает тянуть неизбежно и сильно, - делится Артем Татаренко своим видением предстоящего шоу. - Полчасика держим их внимание уличным бесплатным представлением.
Первая репетиция запланирована уже на вечер четверга, 13 апреля. Музыканты и специалисты по свету выйдут на улицу в то же время, на которое запланировано представление через неделю, то есть после девяти вечера.
Оркестр «Геликон» Псковского детского дома под руководством Александра Роора исполнит русские марши. От тех, что использовал прославленный Преображенский полк, созданный Петром I, до революционного периода.
- Музыка имела прикладное значение и наполнена патриотическим духом. К тому же, она громкая, использованы духовые инструменты, - директор филармонии объясняет, что проходящая тут же оживленная городская магистраль мини-концерту не повышает.
Если с музыкой все понятно, то со световым шоу не все просто. В анонсе события сказано, что это будет видеомэппинг, то есть трехмерная проекция с использованием особенностей здания. Очень популярное во всем мире направление. Оказалось, в Пскове есть оборудование позволяющее примкнуть к передовому отряду мировой культуры. Филармония входит в объединение Театрально-концертная дирекция. Драмтеатр – тоже одно из структурных подразделений дирекции. Вряд ли кому-то надо напоминать, что недавно он пережил масштабную реконструкцию, а на открытие в феврале 2014-го года приезжал президент Владимир Путин. В театре обновляли не только стены, но и оборудование. Купили несколько уличных проекторов, способных работать при полном отсутствии солнечного света. Так что все затраты на шоу – зарплата его организаторов.
- Если заказать такое шоу у готовых людей, это оно обойдется от полумиллиона рублей. Лютые деньги! – удалось сэкономить Артему Татаренко.
Уже четырежды в Дни города в Пскове проходил фестиваль «Цвет белой стены». В качестве экрана для проекции творений фотохудожников использовались стены палат купца Подзноева.
Он говорит, что на стенах «Октября» покажут не полновесный 3D-мэппинг, но и не просто видеоряд. Что-то между тем и другим с использованием окон закрытого кинотеатра и выемок под афиши, которые почти год не используются по прямому назначению.
По подсчетам организаторов акции, на пятачке у кинотеатра и на пролегающем тут же тротуаре могут поместиться от 800 до 1000 человек.
- Детали могут поменяться, - осторожничает Артем Татаренко, - но хорошо бы горожан заинтриговать и намекнуть, в какой день и в какой час хорошо бы оказаться на площади Ленина.
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