Молодые телевизионщики начали снимать серию фильмов о музыкальной жизни Пскова



Члены «Музредакции» довольны реакцией публики.



Наталия Соколова рассказала о музыке, которую слушает в машине.

Фильм «Музредакция. Выпуск №1» доступен для просмотра на сайте youtube.ru.

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Фильм о музыкальной среде Пскова сначала показали в телеэфире, но куда зажигательнее оказался показ в клубе «T.I.R.» 4 марта.– Кому в наш тяжелый период нужна молодежь? В наш тяжелый период нужна нефть, а не молодежь, – задает вопрос и сам же на него отвечает музыкант и актерИнтервью с ним стало ключевой частью первого фильма «Музредакции» – сообщества молодого поколения телевизионщиков, сложившегося на ГТРК «Псков». О себе они говорят, что исследуют музыкальную среду города.Денис Кугай говорил о том, что самодеятельная музыка города – это, как правило, люди, имеющие семью и работу, позволяющую прокормиться. Ни они, ни молодые музыканты не имеют возможности снимать репетиционные точки по коммерческим расценкам. А если преодолеть все тернии, то окажется, что у молодежи нет денег сходить на концерт. Фестивали «Закон Ома» и «Рок на пляже» приказали долго жить.– Люди не стремятся объединяться, они видят, что питательной среды нет, что работаешь в пустоту, – сокрушенно констатирует Кугай.Он приводит в пример Исландию с населением чуть больше, чем в Пскове, давшую мировой музыке много громких имен. Причина, по мысли псковского музыканта, в том, что каждую группу на северном острове поддерживают и считают своим национальным достоянием, потому что знают, что любой талантливый человек – капитал страны.– Они будут поддерживать его до последнего, пока он не начнет гнать откровенный порожняк, – уверен Денис Кугай. – У нас не поддерживают даже очень ярких иногда, не говоря о постоянной поддержке среды, самой инфраструктуры.Уже сформировавшимся вкусам известных в городе людей посвятили рубрику «Случайный плей-лист».Первой ее героиней стала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.Интервью она дала в авто, как месте, где наиболее часто звучит ее любимая музыка: Юрий Антонов, Лев Лещенко, София Ротару, Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Трофим, Диана Арбенина, «Кино», ABBA, Boney M, Roxette, A-ha.– Плей-лист у меня не меняется годами, – рассказала Наталия Соколова, – с чем я в 2006 году ездила в командировки, то же и сейчас, может, немного дополняется.Андрей Константинов, руководивший в 98-2000-м годах клубом «Молодежный» в Крестах, появился не только в фильме со своей коллекцией винила, но и в самом клубе после просмотра звучали его пластинки. Но перед этим был «открытый микрофон». Точнее было бы назвать его «горячим». Каждый желающий мог высказать свое мнение о фильме. И таких желающих в неформальном клубе нашлось предостаточно. Редкий для телевизионщиков случай: не только ты говоришь с аудиторией, но и она с тобой. Почему такой отбор материала – об этом, понятно, спрашивали те, кто и сам хотел бы попасть в следующие выпуски. Что за «женщина в машине» – это интересовало тех, кто не смог самостоятельно прочитать титры. Ну, и прочее в таком же духе, проходящее по разряду мелочей.Самое-то важное в другом – уже в первом фильме поднят вопрос о государственной поддержке музыкальной среды. Государственная телерадиокомпания может оказать информационную поддержку, что и начала делать.Среди зрителей оказался Александр Гаврилов, председатель городского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи. Он призвал идти с интересными идеями к нему в комитет на улицу Карла Маркса.– Реакция на фильм была очень разной и очень бурной, что нас безумно радует, – написали члены «Музредакции» в соцсетях после того, как страсти премьерного просмотра улеглись. – Спасибо всем, кто пришел! Следите за новостями проекта. Это лишь первый шаг на большом пути. Будет еще много интересного!В таком же формате «Музредакция» планирует проводить презентации следующих фильмов.По данным «Псковской правды», во втором выпуске зрители увидят интервью с создателями оперы без слов «Снегурочка», наделавшей много шума на последнем Пушкинском театральном фестивале в Пскове. Постановку привозил новосибирский театр «Старый дом».Над первым выпуском фильма о музыкальной среде Пскова работали Сергей Дьяков, Мурад Камалов, Светлана Константинова, Вадим Флаворс, Дмитрий Шерстнев, Иван Лопаев и Виталий Михайлов.