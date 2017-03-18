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Музыкальная жизнь Пскова попала в серию фильмов

17 Марта 2017 - 09:59
Главная → Заметки → Культура
Молодые телевизионщики начали снимать серию фильмов о музыкальной жизни Пскова
Фильм о музыкальной среде Пскова сначала показали в телеэфире, но куда зажигательнее оказался показ в клубе «T.I.R.» 4 марта.

– Кому в наш тяжелый период нужна молодежь? В наш тяжелый период нужна нефть, а не молодежь, – задает вопрос и сам же на него отвечает музыкант и актер Денис Кугай

Интервью с ним стало ключевой частью первого фильма «Музредакции» – сообщества молодого поколения телевизионщиков, сложившегося на ГТРК «Псков». О себе они говорят, что исследуют музыкальную среду города. 

Денис Кугай говорил о том, что самодеятельная музыка города – это, как правило, люди, имеющие семью и работу, позволяющую прокормиться. Ни они, ни молодые музыканты не имеют возможности снимать репетиционные точки по коммерческим расценкам. А если преодолеть все тернии, то окажется, что у молодежи нет денег сходить на концерт. Фестивали «Закон Ома» и «Рок на пляже» приказали долго жить.

 – Люди не стремятся объединяться, они видят, что питательной среды нет, что работаешь в пустоту, – сокрушенно констатирует Кугай.

Он приводит в пример Исландию с населением чуть больше, чем в Пскове, давшую мировой музыке много громких имен. Причина, по мысли псковского музыканта, в том, что каждую группу на северном острове поддерживают и считают своим национальным достоянием, потому что знают, что любой талантливый человек – капитал страны. 

 – Они будут поддерживать его до последнего, пока он не начнет гнать откровенный порожняк, – уверен Денис Кугай. – У нас не поддерживают даже очень ярких иногда, не говоря о постоянной поддержке среды, самой инфраструктуры.
 

Члены «Музредакции» довольны реакцией публики.

Уже сформировавшимся вкусам известных в городе людей посвятили рубрику «Случайный плей-лист».
Первой ее героиней стала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.
Интервью она дала в авто, как месте, где наиболее часто звучит ее любимая музыка: Юрий Антонов, Лев Лещенко, София Ротару, Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Трофим, Диана Арбенина, «Кино», ABBA, Boney M, Roxette, A-ha.

 – Плей-лист у меня не меняется годами, – рассказала Наталия Соколова, – с чем я в 2006 году ездила в командировки, то же и сейчас, может, немного дополняется. 

Андрей Константинов, руководивший в 98-2000-м годах клубом «Молодежный» в Крестах, появился не только в фильме со своей коллекцией винила, но и в самом клубе после просмотра звучали его пластинки. Но перед этим был «открытый микрофон». Точнее было бы назвать его «горячим». Каждый желающий мог высказать свое мнение о фильме. И таких желающих в неформальном клубе нашлось предостаточно. Редкий для телевизионщиков случай: не только ты говоришь с аудиторией, но и она с тобой. Почему такой отбор материала – об этом, понятно, спрашивали те, кто и сам хотел бы попасть в следующие выпуски. Что за «женщина в машине» – это интересовало тех, кто не смог самостоятельно прочитать титры. Ну, и прочее в таком же духе, проходящее по разряду мелочей.
 

Наталия Соколова рассказала о музыке, которую слушает в машине.

Самое-то важное в другом – уже в первом фильме поднят вопрос о государственной поддержке музыкальной среды. Государственная телерадиокомпания может оказать информационную поддержку, что и начала делать.

Среди зрителей оказался Александр Гаврилов, председатель городского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи. Он призвал идти с интересными идеями к нему в комитет на улицу Карла Маркса. 

 – Реакция на фильм была очень разной и очень бурной, что нас безумно радует, – написали члены «Музредакции» в соцсетях после того, как страсти премьерного просмотра улеглись. – Спасибо всем, кто пришел! Следите за новостями проекта. Это лишь первый шаг на большом пути. Будет еще много интересного!

В таком же формате «Музредакция» планирует проводить презентации следующих фильмов.
 

Фильм «Музредакция. Выпуск №1» доступен для просмотра на сайте youtube.ru.

 

Кстати

По данным «Псковской правды», во втором выпуске зрители увидят интервью с создателями оперы без слов «Снегурочка», наделавшей много шума на последнем Пушкинском театральном фестивале в Пскове. Постановку привозил новосибирский театр «Старый дом».
 

Конкретно

Над первым выпуском фильма о музыкальной среде Пскова работали Сергей Дьяков, Мурад Камалов, Светлана Константинова, Вадим Флаворс, Дмитрий Шерстнев, Иван Лопаев и Виталий Михайлов. 
 

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