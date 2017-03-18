Музыкальная жизнь Пскова попала в серию фильмов
Молодые телевизионщики начали снимать серию фильмов о музыкальной жизни Пскова
Фильм о музыкальной среде Пскова сначала показали в телеэфире, но куда зажигательнее оказался показ в клубе «T.I.R.» 4 марта.
– Кому в наш тяжелый период нужна молодежь? В наш тяжелый период нужна нефть, а не молодежь, – задает вопрос и сам же на него отвечает музыкант и актер Денис Кугай.
Интервью с ним стало ключевой частью первого фильма «Музредакции» – сообщества молодого поколения телевизионщиков, сложившегося на ГТРК «Псков». О себе они говорят, что исследуют музыкальную среду города.
Денис Кугай говорил о том, что самодеятельная музыка города – это, как правило, люди, имеющие семью и работу, позволяющую прокормиться. Ни они, ни молодые музыканты не имеют возможности снимать репетиционные точки по коммерческим расценкам. А если преодолеть все тернии, то окажется, что у молодежи нет денег сходить на концерт. Фестивали «Закон Ома» и «Рок на пляже» приказали долго жить.
– Люди не стремятся объединяться, они видят, что питательной среды нет, что работаешь в пустоту, – сокрушенно констатирует Кугай.
Он приводит в пример Исландию с населением чуть больше, чем в Пскове, давшую мировой музыке много громких имен. Причина, по мысли псковского музыканта, в том, что каждую группу на северном острове поддерживают и считают своим национальным достоянием, потому что знают, что любой талантливый человек – капитал страны.
– Они будут поддерживать его до последнего, пока он не начнет гнать откровенный порожняк, – уверен Денис Кугай. – У нас не поддерживают даже очень ярких иногда, не говоря о постоянной поддержке среды, самой инфраструктуры.
Члены «Музредакции» довольны реакцией публики.
Уже сформировавшимся вкусам известных в городе людей посвятили рубрику «Случайный плей-лист».
Первой ее героиней стала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.
Интервью она дала в авто, как месте, где наиболее часто звучит ее любимая музыка: Юрий Антонов, Лев Лещенко, София Ротару, Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Трофим, Диана Арбенина, «Кино», ABBA, Boney M, Roxette, A-ha.
– Плей-лист у меня не меняется годами, – рассказала Наталия Соколова, – с чем я в 2006 году ездила в командировки, то же и сейчас, может, немного дополняется.
Андрей Константинов, руководивший в 98-2000-м годах клубом «Молодежный» в Крестах, появился не только в фильме со своей коллекцией винила, но и в самом клубе после просмотра звучали его пластинки. Но перед этим был «открытый микрофон». Точнее было бы назвать его «горячим». Каждый желающий мог высказать свое мнение о фильме. И таких желающих в неформальном клубе нашлось предостаточно. Редкий для телевизионщиков случай: не только ты говоришь с аудиторией, но и она с тобой. Почему такой отбор материала – об этом, понятно, спрашивали те, кто и сам хотел бы попасть в следующие выпуски. Что за «женщина в машине» – это интересовало тех, кто не смог самостоятельно прочитать титры. Ну, и прочее в таком же духе, проходящее по разряду мелочей.
Наталия Соколова рассказала о музыке, которую слушает в машине.
Самое-то важное в другом – уже в первом фильме поднят вопрос о государственной поддержке музыкальной среды. Государственная телерадиокомпания может оказать информационную поддержку, что и начала делать.
Среди зрителей оказался Александр Гаврилов, председатель городского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи. Он призвал идти с интересными идеями к нему в комитет на улицу Карла Маркса.
– Реакция на фильм была очень разной и очень бурной, что нас безумно радует, – написали члены «Музредакции» в соцсетях после того, как страсти премьерного просмотра улеглись. – Спасибо всем, кто пришел! Следите за новостями проекта. Это лишь первый шаг на большом пути. Будет еще много интересного!
В таком же формате «Музредакция» планирует проводить презентации следующих фильмов.
– Кому в наш тяжелый период нужна молодежь? В наш тяжелый период нужна нефть, а не молодежь, – задает вопрос и сам же на него отвечает музыкант и актер Денис Кугай.
Интервью с ним стало ключевой частью первого фильма «Музредакции» – сообщества молодого поколения телевизионщиков, сложившегося на ГТРК «Псков». О себе они говорят, что исследуют музыкальную среду города.
Денис Кугай говорил о том, что самодеятельная музыка города – это, как правило, люди, имеющие семью и работу, позволяющую прокормиться. Ни они, ни молодые музыканты не имеют возможности снимать репетиционные точки по коммерческим расценкам. А если преодолеть все тернии, то окажется, что у молодежи нет денег сходить на концерт. Фестивали «Закон Ома» и «Рок на пляже» приказали долго жить.
– Люди не стремятся объединяться, они видят, что питательной среды нет, что работаешь в пустоту, – сокрушенно констатирует Кугай.
Он приводит в пример Исландию с населением чуть больше, чем в Пскове, давшую мировой музыке много громких имен. Причина, по мысли псковского музыканта, в том, что каждую группу на северном острове поддерживают и считают своим национальным достоянием, потому что знают, что любой талантливый человек – капитал страны.
– Они будут поддерживать его до последнего, пока он не начнет гнать откровенный порожняк, – уверен Денис Кугай. – У нас не поддерживают даже очень ярких иногда, не говоря о постоянной поддержке среды, самой инфраструктуры.
Члены «Музредакции» довольны реакцией публики.
Уже сформировавшимся вкусам известных в городе людей посвятили рубрику «Случайный плей-лист».
Первой ее героиней стала Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.
Интервью она дала в авто, как месте, где наиболее часто звучит ее любимая музыка: Юрий Антонов, Лев Лещенко, София Ротару, Владимир Высоцкий, Игорь Тальков, Трофим, Диана Арбенина, «Кино», ABBA, Boney M, Roxette, A-ha.
– Плей-лист у меня не меняется годами, – рассказала Наталия Соколова, – с чем я в 2006 году ездила в командировки, то же и сейчас, может, немного дополняется.
Андрей Константинов, руководивший в 98-2000-м годах клубом «Молодежный» в Крестах, появился не только в фильме со своей коллекцией винила, но и в самом клубе после просмотра звучали его пластинки. Но перед этим был «открытый микрофон». Точнее было бы назвать его «горячим». Каждый желающий мог высказать свое мнение о фильме. И таких желающих в неформальном клубе нашлось предостаточно. Редкий для телевизионщиков случай: не только ты говоришь с аудиторией, но и она с тобой. Почему такой отбор материала – об этом, понятно, спрашивали те, кто и сам хотел бы попасть в следующие выпуски. Что за «женщина в машине» – это интересовало тех, кто не смог самостоятельно прочитать титры. Ну, и прочее в таком же духе, проходящее по разряду мелочей.
Наталия Соколова рассказала о музыке, которую слушает в машине.
Самое-то важное в другом – уже в первом фильме поднят вопрос о государственной поддержке музыкальной среды. Государственная телерадиокомпания может оказать информационную поддержку, что и начала делать.
Среди зрителей оказался Александр Гаврилов, председатель городского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи. Он призвал идти с интересными идеями к нему в комитет на улицу Карла Маркса.
– Реакция на фильм была очень разной и очень бурной, что нас безумно радует, – написали члены «Музредакции» в соцсетях после того, как страсти премьерного просмотра улеглись. – Спасибо всем, кто пришел! Следите за новостями проекта. Это лишь первый шаг на большом пути. Будет еще много интересного!
В таком же формате «Музредакция» планирует проводить презентации следующих фильмов.
Фильм «Музредакция. Выпуск №1» доступен для просмотра на сайте youtube.ru.
КстатиПо данным «Псковской правды», во втором выпуске зрители увидят интервью с создателями оперы без слов «Снегурочка», наделавшей много шума на последнем Пушкинском театральном фестивале в Пскове. Постановку привозил новосибирский театр «Старый дом».
КонкретноНад первым выпуском фильма о музыкальной среде Пскова работали Сергей Дьяков, Мурад Камалов, Светлана Константинова, Вадим Флаворс, Дмитрий Шерстнев, Иван Лопаев и Виталий Михайлов.
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