Виктор Иванов: Наши работы передают красоту архитектуры России
- Мы с женой занимаемся изготовление макетов из спичек давно, - рассказывает Виктор Голубев, - еще с 2002 года, когда жена работала в Доме Технического Творчества в городе Сорочинск Оренбургской области.
Виктор Иванович – военный. Начинал служить в Черехе. Судьба мотала его по всей стране, где он только за время службы не побывал. Но в итоге семья осела в Псковской области. Сыновья - близнецы, окончившие военное училище, попали служить во Владимирский Лагерь в Стругах Красных. Родители последовали за ними.
- Мы с женой уже давно на пенсии, а макеты из спичек делаем для души, - говорит Виктор Иванович. – Вот и на весеннюю «ART-ель» привезем девять работ. Все – макеты часовен размером приблизительно15
Начинали с самых простых поделок: стул, стол, домик, колодец. Потом изготовили целое подворье с домом, мельницей, колодцем, прудом… Ну, а затем начали делать макеты большого масштаба - Церковь в Филях (140х140х115см), Храм Архистратига Михаила (80х50х90 см)
- Наши работы передают красоту архитектуры России, людям, которые не могут побывать во всех точках России. Мы подбираем красивейшие храмы и часовни и делаем их макеты. Они нужны для того, чтобы дарить радость людям.
Многие работы супругов хранятся в музеях, в кабинетах руководителей высокого ранга.
- Планы на будущее - по обращениям бывших сослуживцев изготовить макеты копии для музея 6-й Армии и для музея Военно-Морской Академии. Объемы работ грандиозные.
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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