Красивейшие часовни, сделанные из спичек, увидят гости ярмарки «ART-ель»

- Мы с женой занимаемся изготовление макетов из спичек давно, - рассказывает Виктор Голубев, - еще с 2002 года, когда жена работала в Доме Технического Творчества в городе Сорочинск Оренбургской области.



Виктор Иванович – военный. Начинал служить в Черехе. Судьба мотала его по всей стране, где он только за время службы не побывал. Но в итоге семья осела в Псковской области. Сыновья - близнецы, окончившие военное училище, попали служить во Владимирский Лагерь в Стругах Красных. Родители последовали за ними.

- Мы с женой уже давно на пенсии, а макеты из спичек делаем для души, - говорит Виктор Иванович. – Вот и на весеннюю «ART-ель» привезем девять работ. Все – макеты часовен размером приблизительно15 х12х30 см. Среди них - часовня святого Валентина, Иоанна Воина, Памяти всех воинов и сестрам милосердия, погибшим в первой мировой войны, Царская часовня на вокзале в Пскове. За то время, что мы занимаемся этим видом творчества, много узнали о храмах и церквях нашей большой Родины. Детей, которые у нас занимаются, тоже учим красоте православных храмов, часовен.



Начинали с самых простых поделок: стул, стол, домик, колодец. Потом изготовили целое подворье с домом, мельницей, колодцем, прудом… Ну, а затем начали делать макеты большого масштаба - Церковь в Филях (140х140х115см), Храм Архистратига Михаила (80х50х90 см)

- Наши работы передают красоту архитектуры России, людям, которые не могут побывать во всех точках России. Мы подбираем красивейшие храмы и часовни и делаем их макеты. Они нужны для того, чтобы дарить радость людям.



Многие работы супругов хранятся в музеях, в кабинетах руководителей высокого ранга.

- Планы на будущее - по обращениям бывших сослуживцев изготовить макеты копии для музея 6-й Армии и для музея Военно-Морской Академии. Объемы работ грандиозные.





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