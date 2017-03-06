Мы продолжаем рассказывать о мастерах, которые примут участие в весенней ярмарке арт-ель

Мария Ильина и Ольга Федотова делают украшения из полимерной глины, эпоксидной смолы, сухоцветов и полудрагоценных камней.



- Наш творческий путь начался шесть лет назад, - рассказывают девушки. - В то время было мало что известно о полимерной глине. В Пскове глина не продавалась, все заказывали через интернет. Нас очень увлек процесс превращения безжизненного куска глины в хрупкие нежные цветы, изящную филигрань, невероятные переливы и сочетания оттенков. Первые работы были смешные и неказистые, но с каждым днем опыт накапливался.



Позже мастера добавили в свой арсенал полудрагоценные камни, эпоксидную смолу и сухоцветы. Девушки участвовали в ярмарках, проводили мастер классы. Некоторые работы даже уехали за пределы России.



- Впервые столкнувшись с нашими работами, люди не верили, что такую красоту можно создать руками, - продолжают они. - Но любой творческий путь имеет взлеты и падения. На какое-то время и нам пришлось забыть о творчестве, но теперь мы с новыми силами и большими планами возвращаемся к любимому делу. Начинающим любителям hand-made мы бы посоветовали искать свой путь, ведь у каждого свой талант. Когда вы обнаружите то, от чего у вас замирает сердце, над чем вы можете работать часами, не замечая времени, погружайтесь в это дело с головой, тренируйтесь, оттачивайте мастерство и никогда не отступайте.





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