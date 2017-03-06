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Мария Ильина и Ольга Федотова: Люди не верили, что такую красоту можно создать руками

04 Марта 2017 - 09:29
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Мы продолжаем рассказывать о мастерах, которые примут участие в весенней ярмарке арт-ель

Мария Ильина и Ольга Федотова делают украшения из полимерной глины, эпоксидной смолы, сухоцветов и полудрагоценных камней.


- Наш творческий путь начался шесть лет назад, - рассказывают девушки. - В то время было мало что известно о полимерной глине. В Пскове глина не продавалась, все заказывали через интернет. Нас очень увлек процесс превращения безжизненного куска глины в хрупкие нежные цветы, изящную филигрань, невероятные переливы и сочетания оттенков. Первые работы были смешные и неказистые, но с каждым днем опыт накапливался.


Позже мастера добавили в свой арсенал полудрагоценные камни, эпоксидную смолу и сухоцветы. Девушки участвовали в ярмарках, проводили мастер классы. Некоторые работы даже уехали за пределы России.


- Впервые столкнувшись с нашими работами, люди не верили, что такую красоту можно создать руками, - продолжают они. - Но любой творческий путь имеет взлеты и падения. На какое-то время и нам пришлось забыть о творчестве, но теперь мы с новыми силами и большими планами возвращаемся к любимому делу. Начинающим любителям hand-made мы бы посоветовали искать свой путь, ведь у каждого свой талант. Когда вы обнаружите то, от чего у вас замирает сердце, над чем вы можете работать часами, не замечая времени, погружайтесь в это дело с головой, тренируйтесь, оттачивайте мастерство и никогда не отступайте.

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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