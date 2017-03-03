Людмила Антошкина: В игрушки вкладываю частичку души
Участница ярмарки «АРТ-ель» Людмила Антошкина – человек творческой профессии. Она работает художником в театре кукол, изготавливает кукол для спектаклей.
- Мне просто повезло. Это моя первая работа, и я уже четвертый год работаю здесь, никуда не планирую уходить, - говорит Людмила.
Не удивительно, что хобби девушки тоже связано с игрушками – она занимается изготовлением зайчиков, котиков, покемонов и других популярных персонажей из различных материалов. В основном, это вязаные игрушки.
- Самой первой своей работы не помню, так как вяжу с раннего детство – лет с 6-7. Потом научилась шить, вышивать, плести украшения из бисера. Все это благодаря моей маме, она направила меня в творческий путь, - рассказывает мастер.
Вязание – любимое занятие до сих пор. Людмила признается, что когда вяжет, в голову приходят оригинальные идеи и проблемы отходят на второй план.
- Обожаю вязать игрушки, вкладываю в них частичку души. Мои покупатели – и дети и взрослые. Очень хорошо покупают маленькие игрушки. А вот большие – чаще всего делаю на заказ.
Мастер может выполнить заказ любой сложности:
- Обычно я вяжу по схемам. Но недавно был интересный заказ – я вязала по картинке «именные» игрушки. Также вяжу на заказ большие игрушки и детские шапочки. Главное, что это хобби стало приносить мне доход. И, конечно. Я очень рада, когда мои игрушки нравятся людям!
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Нонна Гришаева и Егор Бероев выступят на сцене БКЗ12:47
- В праздничные дни изменится режим работы кассы псковского театра02.03, 18:00
- Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам02.03, 14:21
- Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра01.03, 14:28
- Ежедневно по картам «Мир» совершается более 100 тысяч операций01.03, 11:18
- Псковские боксеры стали победителями и призерами на двух соревнованиях28.02, 12:54
- Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы28.02, 12:29
- На проекты и реставрацию в Псковской области выделили деньги28.02, 12:02
- Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»28.02, 11:28
- Пскович о памятнике афганцам: «Идея хорошая, но орёл не нужен»28.02, 11:07
- Проезд в автобусе дорожает с наступлением весны28.02, 10:58
- Пенсионный возраст для чиновников поднимут постепенно28.02, 10:47
- Вышел в свет второй том издания «Герои спорта Псковщины»28.02, 10:34
- Размер пособия на погребение увеличили28.02, 09:59
- Автобус № 18 отменили28.02, 09:40
- Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области27.02, 17:20
- Задолженность потребителей Псковской области за природный газ составила около 850 млн рублей27.02, 15:14
- «Менеджеры, пора закатать рукава!» - новые профессиональные тренды Пскова27.02, 14:52
- Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ27.02, 14:39
- Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов27.02, 10:19
Лидеры обсуждений
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Первый надземный
- Галина Григорьевна: Я всю неделю после статьи заснуть не могла
- 8 вопросов о поверке счётчиков на воду