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Людмила Антошкина: В игрушки вкладываю частичку души

03 Марта 2017 - 18:00
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Мастер представит на ярмарке «АРТ-ель» вязаных зайчиков и слоников

Участница ярмарки «АРТ-ель» Людмила Антошкина – человек творческой профессии. Она работает художником в театре кукол, изготавливает кукол для спектаклей.

- Мне просто повезло. Это моя первая работа, и я уже четвертый год работаю здесь, никуда не планирую уходить, - говорит Людмила.


Не удивительно, что хобби девушки тоже связано с игрушками – она занимается изготовлением зайчиков, котиков, покемонов и других популярных персонажей из различных материалов. В основном, это вязаные игрушки.

- Самой первой своей работы не помню, так как вяжу с раннего детство – лет с 6-7. Потом научилась шить, вышивать, плести украшения из бисера. Все это благодаря моей маме, она направила меня в творческий путь, - рассказывает мастер.


Вязание – любимое занятие до сих пор. Людмила признается, что когда вяжет, в голову приходят оригинальные идеи и проблемы отходят на второй план.

- Обожаю вязать игрушки, вкладываю в них частичку души. Мои покупатели – и дети и взрослые. Очень хорошо покупают маленькие игрушки. А вот большие – чаще всего делаю на заказ.


Мастер может выполнить заказ любой сложности:

- Обычно я вяжу по схемам. Но недавно был интересный заказ – я вязала по картинке «именные» игрушки. Также вяжу на заказ большие игрушки и детские шапочки. Главное, что это хобби стало приносить мне доход. И, конечно. Я очень рада, когда мои игрушки нравятся людям!

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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