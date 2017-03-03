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Татьяна Яковец: Мои изделия несут в себе душевную теплоту и домашний уют

03 Марта 2017 - 10:05
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Текстильные игрушки и предметы домашнего интерьера ждут гостей весенней ярмарке «ART-ель»

Татьяна увлекается лоскутным шитьем, плетением из бумаги, вяжет, вышивает и шьет текстильные игрушки. Вязать начала еще в раннем детстве. Потом, уже обучаясь в школе, ходила в различные кружки, где учили плести макраме, вышивать.


- Затем начала шить для себя, - рассказывает Татьяна. - Без какого-либо образования шила по журналу мод Burda. - Всегда хотелось быть не такой как все, поэтому и рождались какие-то креативные идеи.


Сейчас, говорит мастер, много идей для творчества можно почерпнуть в Интернете. Признается, что что-то находит там, а что-то рождается само по себе в процессе работы.


- Я постоянно пробую что-то новое, - говорит Татьяна. - У меня нет конкретного предпочтения к определенному виду творчества, все зависит от душевного настроя, «полета». Очень люблю деревенский стиль. Мои изделия просты, они несут в себе душевную теплоту, домашний уют, используются в быту, в интерьере.


Занятия рукоделием для нее – это отдушина

- За рукоделием можно побыть наедине с собой, - отмечает мастер. - Подумать обо всем, привести мысли и чувства в порядок, насладиться тишиной, творчески выразится.
 

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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