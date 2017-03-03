3 Марта 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Виктория Слесаренко: В своих работах я пытаюсь сохранить лето

03 Марта 2017 - 08:46
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Мастер отмечает, что каждое украшение ее коллекции уникально, потому что нет двух одинаковых цветков на Земле

Создатель мастерской авторских украшений LETO Виктория Слесаренко признается, что к творчеству пришла совершенно случайно.

- Увидела фото украшений из эпоксидной смолы в интернете, но тогда я даже не знала, что она так называется. Сама я очень скептически относилась к бижутерии рода hand made, так как мне сложно было представить изделия на себе, представить, что их можно носить в жизни. А здесь я поняла, что сама бы с удовольствием носила вещицы, выполненные в данной технике. Мне стало интересно, как их делают, - говорит Виктория.


Девушка прошла обучение в Санкт-Петербурге и открыла свою мастерскую с солнечным названием LETO.

- Мне кажется, это хорошее название, радостное. Все ждут лета – его у нас мало. А я пытаюсь его сохранить, - отмечает она. Красота цветов завораживает и вдохновляет меня.


По словам мастера, она не выставляет те украшения, которые ей самой не нравятся, даже если они без особенных изъянов:

- Сажусь за работу только, когда меня посещает муза, т.к. имею неудачный опыт порчи материалов без нее. Очень люблю, когда моя работа нравится окружающим людям, получаю от этого истинное удовольствие.

- Украшения из моей мастерской призваны дарить удовольствие и радовать своих хозяек, поднимать настроение в дождливые и неудачные дни, т.к. в каждое из них я вкладываю частичку своей души. Каждое украшение моей коллекции уникально, так как нет 2х одинаковых цветков на Земле, - отмечает она.


На ярмарке подарков ручной работы «Весенняя ART-ель» мастер представит украшения и бижутерию из натуральных цветов и ювелирной смолы.


В будущем Виктория Слесаренко планирует повышать уровень своего мастерства и представлять свои работы на международных торговых площадках.

- А также планирую стать мамой во второй раз, - отмечает она.
 

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Людмила Антошкина:...Ольга Стебихова:...Татьяна Яковец:...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

В Чечне открыли Поклонный крест в честь десантников 6-й ротыПыталовская Голландия. Из одной луковицы вырос процветающий бизнесЛучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»
Весь фото архив

Видео

Отборочный этап WorldSkills Russia проходит в ПсковеРоскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билета
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 1 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50