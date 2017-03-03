Мастер отмечает, что каждое украшение ее коллекции уникально, потому что нет двух одинаковых цветков на Земле

Создатель мастерской авторских украшений LETO Виктория Слесаренко признается, что к творчеству пришла совершенно случайно.

- Увидела фото украшений из эпоксидной смолы в интернете, но тогда я даже не знала, что она так называется. Сама я очень скептически относилась к бижутерии рода hand made, так как мне сложно было представить изделия на себе, представить, что их можно носить в жизни. А здесь я поняла, что сама бы с удовольствием носила вещицы, выполненные в данной технике. Мне стало интересно, как их делают, - говорит Виктория.



Девушка прошла обучение в Санкт-Петербурге и открыла свою мастерскую с солнечным названием LETO.

- Мне кажется, это хорошее название, радостное. Все ждут лета – его у нас мало. А я пытаюсь его сохранить, - отмечает она. Красота цветов завораживает и вдохновляет меня.



По словам мастера, она не выставляет те украшения, которые ей самой не нравятся, даже если они без особенных изъянов:

- Сажусь за работу только, когда меня посещает муза, т.к. имею неудачный опыт порчи материалов без нее. Очень люблю, когда моя работа нравится окружающим людям, получаю от этого истинное удовольствие.

- Украшения из моей мастерской призваны дарить удовольствие и радовать своих хозяек, поднимать настроение в дождливые и неудачные дни, т.к. в каждое из них я вкладываю частичку своей души. Каждое украшение моей коллекции уникально, так как нет 2х одинаковых цветков на Земле, - отмечает она.





На ярмарке подарков ручной работы «Весенняя ART-ель» мастер представит украшения и бижутерию из натуральных цветов и ювелирной смолы.



В будущем Виктория Слесаренко планирует повышать уровень своего мастерства и представлять свои работы на международных торговых площадках.

- А также планирую стать мамой во второй раз, - отмечает она.



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