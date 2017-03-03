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Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев

03 Марта 2017 - 12:15
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Мы продолжаем знакомить наших читателей с мастерами, которые примут участие в весенней ярмарке арт-ель

Для Ольги Стебиховой эта ярмарка станет первой. Заниматься валянием Ольга начала всего два месяца назад. Но у нее уже есть свои поклонники. В эти выходные, мы уверены, их число увеличится.

- Наверное, пришло мое время, - говорит Ольга. – К тому же я нашла свои материалы – натуральную шерсть и картон. Я с детства любила ощущение на кончиках пальцев, когда из глины или пластилина у меня получалась зверушка. Сейчас у меня снова появляется это волшебное ощущение из детства – чуда на кончиках пальцев.


Пока в Ольгином арсенале всего один персонаж, который вырос в целую серию изделий. На его создание Ольгу вдохновил ее кот Руня породы корниш-рекс. Своих котов Ольга делает из овечьей шерсти и поселяет в разноцветных картонных коробочках.


Ольгины коты уже нашли своих поклонников и разъезжаются по разным российским городам. Кто-то оставляет своего котика в машине, кто-то находит для него место на своем рабочем столе.

- По отзывам новых владельцев они приносят невероятное ощущение тепла и эмоционального подъема, - говорит Ольга. – Это очень здорово! Я создаю котиков для таких же людей, как и я – взрослых, внутри которых еще живут озорные и веселые дети.


По словам Ольги, она получает удовольствие вдвойне – не только от создания своих котиков, но и от эмоций покупателей.


Пока Ольгины котики не собираются обзаводиться компанией других зверюшек. Мастер собирается совершенствовать и развивать эту линию. Возможно, в будущем у котиков появится еще и другая упаковка.
 

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Комментарии: 2
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Комментарии

Анонимный
03 Марта 2017 - 20:59
Жаль что идея котиков украдена. Существует японский бренд woonya. Это их котик.
Анонимный
03 Марта 2017 - 21:20
Мастер так и пишет, что на создание своей работы ее вдохновила работа японского мастера и свой кот по кличке Руня. В Японии Вуня, и нас Руня. )) У меня у знакомого есть кот Бруня ))надо ему сказать, пусть попробует сделать своего котика, будет три. ))
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