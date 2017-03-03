Мы продолжаем знакомить наших читателей с мастерами, которые примут участие в весенней ярмарке арт-ель

Для Ольги Стебиховой эта ярмарка станет первой. Заниматься валянием Ольга начала всего два месяца назад. Но у нее уже есть свои поклонники. В эти выходные, мы уверены, их число увеличится.

- Наверное, пришло мое время, - говорит Ольга. – К тому же я нашла свои материалы – натуральную шерсть и картон. Я с детства любила ощущение на кончиках пальцев, когда из глины или пластилина у меня получалась зверушка. Сейчас у меня снова появляется это волшебное ощущение из детства – чуда на кончиках пальцев.



Пока в Ольгином арсенале всего один персонаж, который вырос в целую серию изделий. На его создание Ольгу вдохновил ее кот Руня породы корниш-рекс. Своих котов Ольга делает из овечьей шерсти и поселяет в разноцветных картонных коробочках.



Ольгины коты уже нашли своих поклонников и разъезжаются по разным российским городам. Кто-то оставляет своего котика в машине, кто-то находит для него место на своем рабочем столе.

- По отзывам новых владельцев они приносят невероятное ощущение тепла и эмоционального подъема, - говорит Ольга. – Это очень здорово! Я создаю котиков для таких же людей, как и я – взрослых, внутри которых еще живут озорные и веселые дети.



По словам Ольги, она получает удовольствие вдвойне – не только от создания своих котиков, но и от эмоций покупателей.



Пока Ольгины котики не собираются обзаводиться компанией других зверюшек. Мастер собирается совершенствовать и развивать эту линию. Возможно, в будущем у котиков появится еще и другая упаковка.



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