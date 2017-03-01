Свою авторскую бижутерию мастер представит на весенней ярмарке «ART-ель»

Юлия Полушкина начала заниматься творчеством, сидя в декрете с двумя детьми.

- Где-то на просторах интернета увидела комплект из натуральных камней и влюбилась в него! Сначала хотела купить, но потом захотелось сделать самой, - рассказывает она.



Юлия признается, что раньше не любила бижутерию и не понимала, с чем и как носить такие украшения:

- Но ведь недаром Коко Шанель говорила: «Те, кто не умеют носить бижутерию, носят золото!» Ведь подобрать бижутерию – трудно… Раньше так было и со мной. Но в какой-то момент мне очень захотелось красивой бижутерии.



Юлия побывала на мастер-классах по изготовлению таких украшений в Санкт-Петербурге , в Москве и в Пскове.

- Очень понравилось, что украшения мы делали из натуральных камней. В Пскове очень мало мест, где можно купить бусины из натуральных камней, а пластик или стекло меня, к сожалению, не вдохновляли. Бусины из натурального камня завораживают, своей красотой и разнообразием. Ведь натуральный камень это не только красота, это – энергетика и у каждого камня она своя. Например, розовый кварц - камень любви, он делает нас более привлекательными в глазах мужчин. Коралл используют для привлечения удачи, а агат - для восстановления равновесия и гармонизации тела, ума и духа. Создавать украшения из натуральных камней, амазонита, коралла, турмалина, граната – невероятное удовольствие!



Изготовлением бижутерии из натуральных камней Юлия занимается уже два года и планирует дальше совершенствовать свое творчество на различных мастер-классах, делать новые украшения на радость своим покупателям. «Бижу by Ю всегда с любовью For you!», - такой слоган выбрала мастер.



Свою авторскую бижутерию Юлия представит на ярмарке подарков ручной работы «Весенняя ART-ель». Это бусы, серьги и другие украшения из натуральных камней: агата, розового кварца, граната, турмалина. Мастер также поможет подобрать наиболее подходящие украшения.

- Подбор бижутерии – дело индивидуальное. Здесь сложно ориентироваться на какие-то правила или гороскоп. Нужно полагаться на свои ощущения. Если камень очень нравится – то в любом случае он настроит вас на положительные эмоции.



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