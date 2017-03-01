Юлия Полушкина: Я влюбилась в натуральные камни
Юлия Полушкина начала заниматься творчеством, сидя в декрете с двумя детьми.
- Где-то на просторах интернета увидела комплект из натуральных камней и влюбилась в него! Сначала хотела купить, но потом захотелось сделать самой, - рассказывает она.
Юлия признается, что раньше не любила бижутерию и не понимала, с чем и как носить такие украшения:
- Но ведь недаром Коко Шанель говорила: «Те, кто не умеют носить бижутерию, носят золото!» Ведь подобрать бижутерию – трудно… Раньше так было и со мной. Но в какой-то момент мне очень захотелось красивой бижутерии.
Юлия побывала на мастер-классах по изготовлению таких украшений в Санкт-Петербурге
- Очень понравилось, что украшения мы делали из натуральных камней. В Пскове очень мало мест, где можно купить бусины из натуральных камней, а пластик или стекло меня, к сожалению, не вдохновляли. Бусины из натурального камня завораживают, своей красотой и разнообразием. Ведь натуральный камень это не только красота, это – энергетика и у каждого камня она своя. Например, розовый кварц - камень любви, он делает нас более привлекательными в глазах мужчин. Коралл используют для привлечения удачи, а агат - для восстановления равновесия и гармонизации тела, ума и духа. Создавать украшения из натуральных камней, амазонита, коралла, турмалина, граната – невероятное удовольствие!
Изготовлением бижутерии из натуральных камней Юлия занимается уже два года и планирует дальше совершенствовать свое творчество на различных мастер-классах, делать новые украшения на радость своим покупателям. «Бижу by Ю всегда с любовью For you!», - такой слоган выбрала мастер.
Свою авторскую бижутерию Юлия представит на ярмарке подарков ручной работы «Весенняя ART-ель». Это бусы, серьги и другие украшения из натуральных камней: агата, розового кварца, граната, турмалина. Мастер также поможет подобрать наиболее подходящие украшения.
- Подбор бижутерии – дело индивидуальное. Здесь сложно ориентироваться на какие-то правила или гороскоп. Нужно полагаться на свои ощущения. Если камень очень нравится – то в любом случае он настроит вас на положительные эмоции.
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Опубликована мартовская афиша псковского драмтеатра14:28
- Ежедневно по картам «Мир» совершается более 100 тысяч операций11:18
- Псковские боксеры стали победителями и призерами на двух соревнованиях28.02, 12:54
- Россельхозбанк и КАМАЗ улучшили условия партнерской программы28.02, 12:29
- На проекты и реставрацию в Псковской области выделили деньги28.02, 12:02
- Начался судебный процесс над бандой, ограбившей «Почту России»28.02, 11:28
- Пскович о памятнике афганцам: «Идея хорошая, но орёл не нужен»28.02, 11:07
- Проезд в автобусе дорожает с наступлением весны28.02, 10:58
- Пенсионный возраст для чиновников поднимут постепенно28.02, 10:47
- Вышел в свет второй том издания «Герои спорта Псковщины»28.02, 10:34
- Размер пособия на погребение увеличили28.02, 09:59
- Автобус № 18 отменили28.02, 09:40
- Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области27.02, 17:20
- Задолженность потребителей Псковской области за природный газ составила около 850 млн рублей27.02, 15:14
- «Менеджеры, пора закатать рукава!» - новые профессиональные тренды Пскова27.02, 14:52
- Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ27.02, 14:39
- Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов27.02, 10:19
- Итоги Масленицы подведут в пресс-центре «Псковской правды»27.02, 08:00
- МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы26.02, 09:12
- В Пскове после трагедии в Твери проверили больницы26.02, 09:04
Лидеры обсуждений
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- Первый надземный
- В псковских автобусах заработала новая система оплаты проезда