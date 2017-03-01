Фетровые котики, совы и лисички
01 Марта 2017 - 09:03Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
В ближайшие выходные в Пскове пройдет долгожданная ярмарка «Весенняя ART-ель». Продолжаем знакомить наших читателей с мастерами
Любовь Жигалова – по образованию художник. Поэтому изготовление симпатичных фетровых игрушек и брошек стало творческим продолжением ее увлечения рисунком.
– Всегда любила заниматься творчеством. Но все началось именно с рисунка. И я поняла, что имеет смысл развиваться именно в этом направлении. Мне нравится сам процесс создания новой работы, поиск цвета и формы. И я счастлива, если мои работы нравятся людям, – говорит Любовь Жигалова.
По словам мастера, сначала она стала изготавливать фетровые брошки, а потом освоила процесс создания деревянных изделий. Поэтому иногда придуманный образ оживает сначала на бумаге, а затем воплощается в самых разных материалах.
– Некоторых персонажей я делала в карандаше, потом они же повторялись в фетре. А потом я и деревянную брошку делаю… – рассказывает она.
Все работы Любови Жигаловой – плод ее воображения. Хотя, как признается мастер, с нуля трудно что-то придумать, поэтому какие-то персонажи, изображенные на брошках и других украшениях, – это популярные тренды: котики, совы, лисички.
– Процесс разработки персонажа доставляет мне большое удовольствие. Иногда какой-то образ в голове вертится. Главное – его вовремя нарисовать, сделать набросок. И дальше уже идет развитие персонажа. Я додумываю, в чем его сделать – оставить только как рисунок или в каком-то материале исполнить.
– Мне важно, с каким материалом я работаю. Люблю работать с фетром, создавать из него небольшие брошки, подвески, елочные игрушки. Сама подбираю цвета, делаю несколько вариантов, чтобы выбрать.
Мастер всегда старается сделать вещь, которая нравилась бы ей самой:
– А если это и другим нравится, то у меня есть стимул и дальше что-то создавать, развиваться в этом направлении.
На ярмарке «Весенняя ART-ель» мастер представит открытки ручной работы с акварельными рисунками, деревянные брошки, фетровые брошки, подвески, интерьерные украшения.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
– Всегда любила заниматься творчеством. Но все началось именно с рисунка. И я поняла, что имеет смысл развиваться именно в этом направлении. Мне нравится сам процесс создания новой работы, поиск цвета и формы. И я счастлива, если мои работы нравятся людям, – говорит Любовь Жигалова.
По словам мастера, сначала она стала изготавливать фетровые брошки, а потом освоила процесс создания деревянных изделий. Поэтому иногда придуманный образ оживает сначала на бумаге, а затем воплощается в самых разных материалах.
– Некоторых персонажей я делала в карандаше, потом они же повторялись в фетре. А потом я и деревянную брошку делаю… – рассказывает она.
Все работы Любови Жигаловой – плод ее воображения. Хотя, как признается мастер, с нуля трудно что-то придумать, поэтому какие-то персонажи, изображенные на брошках и других украшениях, – это популярные тренды: котики, совы, лисички.
– Процесс разработки персонажа доставляет мне большое удовольствие. Иногда какой-то образ в голове вертится. Главное – его вовремя нарисовать, сделать набросок. И дальше уже идет развитие персонажа. Я додумываю, в чем его сделать – оставить только как рисунок или в каком-то материале исполнить.
– Мне важно, с каким материалом я работаю. Люблю работать с фетром, создавать из него небольшие брошки, подвески, елочные игрушки. Сама подбираю цвета, делаю несколько вариантов, чтобы выбрать.
Мастер всегда старается сделать вещь, которая нравилась бы ей самой:
– А если это и другим нравится, то у меня есть стимул и дальше что-то создавать, развиваться в этом направлении.
На ярмарке «Весенняя ART-ель» мастер представит открытки ручной работы с акварельными рисунками, деревянные брошки, фетровые брошки, подвески, интерьерные украшения.
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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