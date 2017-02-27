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Свит-дизайнер Наталья Цветкова: Представляю радостные глаза получателя

27 Февраля 2017 - 12:07
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Композиции и букеты из конфет и шоколада представит автор на весенней ярмарке «ART-ель»

Кораблик, рояль, часовня – все из шоколада и конфет. Такие оригинальные композиции, а также букеты с конфетой в основе каждого цветка придумывает и воплощает мастер Наталья Цветкова. Ее направление творчества называет свит-дизайн – от английского sweet, то есть сладкий.


- Свит-дизайном увлеклась шесть лет назад, когда была в декретном отпуске с первой дочкой, - рассказала Наталья «Псковской правде». - С детства тянулась к ручному творчеству: то вышивание, то вязание крючком, то рисование. Совершенно случайно узнала о свит-дизайне и меня это надолго увлекло.


Наталье интересно создавать цветы с конфетой-сюрпризом внутри, а еще интереснее видеть изумленно-радостные лица людей, получающих букет из таких цветов. Люди не сразу догадываются, что кроется внутри каждого цветка.


- Свит-дизайн помогает разрушать стереотип, что искусственные цветы – это непременный атрибут печальных жизненных событий, считает мастер. - Оказывается, с их помощью можно дарить радость. Создавая букеты и композиции из конфет, я вкладываю в каждую частичку своей души, заряжаю своей положительной энергией. В процессе создания думаю только о хорошем, представляю радостные глаза получателя.


Наталья постоянно совершенствует свои навыки, учится, ведь постоянно появляются новые техники, тенденции.

Свои работы она называет уникальными в своем роде, так как каждый букет или композиция делается в единственном экземпляре. Наталья Цветкова обещает претворить в жизнь еще большое количество имеющихся у нее идей.

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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