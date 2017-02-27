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Деревянные эко-игрушки смогут приобрести посетители весенней ярмарки «АРТ-ель»

27 Февраля 2017 - 09:36
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Каждая сделана в ручную в маленькой семейной мастерской

Есть у нас в Пскове такое место, где каждый может попасть в рукотворную сказку ручного труда.


«Art&Life» - творческая студия, объединяющая в себе предметы декора, авторские игрушки, нестандартную упаковку подарков и различные мастер-классы для детей и взрослых. Здесь можно найти подарки на любой вкус, интересно провести время в теплой дружеской атмосферой.


На весенней ярмарке подарков ручной работы «АРТ-ель» мастера студии представят сразу ряд работ. Это и композиции в деревянных ящиках для женщин к 8 марта, и текстильные игрушки, и авторские стильные открытки с авторскими иллюстрациями, и бижутерия из эпоксидной смолы. Можно будет купить нежные букеты с ароматной лавандой и мыло ручной работы.


Кроме этого, всем гостям ярмарки представиться возможность увидеть и при желании приобрести деревянные эко-игрушки «Verywood_Verygood», а также предметы декора из дерева.

- «Verywood_Verygood» – это настоящие деревянные игрушки, сделанные вручную, в маленькой семейной мастерской в Пскове, с душой и заботой, для детей, - пояснили в творческой студии «Art&Life». - Эти игрушки для маленьких ценителей прекрасного в обыкновенном, они развивают фантазию, с их помощью можно учить счёт, цвета, оттенки, понятие ярче-темнее, времена года - у наших игрушек масса возможностей при простоте форм. Кроме того, это игрушки для неравнодушных родителей, тщательно выбирающих то, что окружает их детей.

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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