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Авторские украшения от Екатерины Шевчук увидят гости выставки «ART-ель»

27 Февраля 2017 - 10:29
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Они выполнены из бисера, бус, страз и натуральных камней

- Я люблю творчество во всех его проявлениях, - признается Екатерина. - Считаю, что каждый из нас может быть творческим человеком. Главное понять, что больше всего нравится делать, что приносить удовольствие и восхищает других людей.


По мнению Екатерины, к любому делу можно подойти творчески. Например, испечь пирог, посадить цветы, решить проблемную задачу на работе. Для себя она выбрала создание украшений.

- Я всегда рисовала, - рассказывает мастер. - Обучение в лицее искусств, участие в различных областных и городских конкурсах по живописи пробуждали стремление пробовать что-то новое, развиваться и в других направлениях в поисках чего-то «своего». Решила попробовать вышивать те же живописные картины цветными нитками (в технике «изонить»).


Очень скоро Екатерина поняла, что передавать свои художественные задумки можно и следует не только красками на холсте, но и по средствам иголки с нитками.

Еще одно увлечение подтолкнуло мастера к освоению другого направления.

- Я занималась восточными танцами. В какой-то момент решила шить костюмы и украшать их бисером. В конце концов, танцы я все же оставила, зато начался новый период в моей творческой жизни – создание авторских украшений из бисера.


Среди ее работ колье, броши, заколки, ободки, браслеты, серьги, нашивки на вечерние платья. Каждое украшение изготавливается из бисера, бус, страз и натуральных камней на основе из натуральной кожи. Довольно массивные, красивые и заметные во всех смыслах они подчеркивают стиль и уверенность своих обладательниц.

- Но любое направление требует развития, - уверена Екатерина, - поэтому в планах – создание украшений для съемок с лошадьми. Притом украшений именно для лошадей, на радость хозяевам. На выставке такие украшения будут обязательно представлены.

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

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