Авторские украшения от Екатерины Шевчук увидят гости выставки «ART-ель»
- Я люблю творчество во всех его проявлениях, - признается Екатерина. - Считаю, что каждый из нас может быть творческим человеком. Главное понять, что больше всего нравится делать, что приносить удовольствие и восхищает других людей.
По мнению Екатерины, к любому делу можно подойти творчески. Например, испечь пирог, посадить цветы, решить проблемную задачу на работе. Для себя она выбрала создание украшений.
- Я всегда рисовала, - рассказывает мастер. - Обучение в лицее искусств, участие в различных областных и городских конкурсах по живописи пробуждали стремление пробовать что-то новое, развиваться и в других направлениях в поисках чего-то «своего». Решила попробовать вышивать те же живописные картины цветными нитками (в технике «изонить»).
Очень скоро Екатерина поняла, что передавать свои художественные задумки можно и следует не только красками на холсте, но и по средствам иголки с нитками.
Еще одно увлечение подтолкнуло мастера к освоению другого направления.
- Я занималась восточными танцами. В какой-то момент решила шить костюмы и украшать их бисером. В конце концов, танцы я все же оставила, зато начался новый период в моей творческой жизни – создание авторских украшений из бисера.
Среди ее работ колье, броши, заколки, ободки, браслеты, серьги, нашивки на вечерние платья. Каждое украшение изготавливается из бисера, бус, страз и натуральных камней на основе из натуральной кожи. Довольно массивные, красивые и заметные во всех смыслах они подчеркивают стиль и уверенность своих обладательниц.
- Но любое направление требует развития, - уверена Екатерина, - поэтому в планах – создание украшений для съемок с лошадьми. Притом украшений именно для лошадей, на радость хозяевам. На выставке такие украшения будут обязательно представлены.
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Главным федеральным инспектором по Псковской области назначен Андрей Калинин17:20
- Задолженность потребителей Псковской области за природный газ составила около 850 млн рублей15:14
- «Менеджеры, пора закатать рукава!» - новые профессиональные тренды Пскова14:52
- Мужской хор Альберта Мишина выступит в псковском БКЗ14:39
- Псковский филиал Россельхозбанка увеличил продажи монет из драгметаллов10:19
- Итоги Масленицы подведут в пресс-центре «Псковской правды»08:00
- МЧС выпустило инструкцию по сжиганию чучела Масленицы26.02, 09:12
- В Пскове после трагедии в Твери проверили больницы26.02, 09:04
- «Гуляй, Масленица!» отправит псковские автобусы в объезд26.02, 08:51
- Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина приглашает на поэтический вечер25.02, 14:08
- Как поставить машину на учет, объяснили жителям Псковской области25.02, 11:01
- Пскович лишился 26 тысяч рублей, покупая автозапчасти25.02, 10:32
- В деревне Орша отопительные приборы проверили на безопасность25.02, 10:10
- Псковские артисты покорили Архангельск25.02, 09:51
- За минуты до беды. В Плюссе из-под поезда вытащили легковушку24.02, 22:30
- Пскович, покупая запчасти, лишился денег24.02, 11:45
- За сутки зарегистрировали 17 преступлений24.02, 11:40
- МЧС запрещает выезжать на лед24.02, 11:20
- Сегодня обещают небольшой мороз24.02, 09:00
- Сегодня и завтра псковский музей приглашает на сборные экскурсии24.02, 08:50
Лидеры обсуждений
- 10 вопросов об электронной системе оплаты проезда в Пскове (ВИДЕО)
- «Псковская правда» собирает вопросы для Армена Мнацаканяна
- «Псковская правда» собирает вопросы для руководителя Псковского филиала Почты России
- Опочка: Нам придется отказаться от света в подъезде
- Псковичам расскажут о зарплате и условиях службы по контракту в 2017 году
- Чиновников накажут за ОДН
- Платежи за ОДН сократятся в несколько раз
- Резонанс: Странному поведению бабушки нашлось объяснение
- Семейное образование: Чему не учат в школе
- Первый надземный