Они выполнены из бисера, бус, страз и натуральных камней

- Я люблю творчество во всех его проявлениях, - признается Екатерина. - Считаю, что каждый из нас может быть творческим человеком. Главное понять, что больше всего нравится делать, что приносить удовольствие и восхищает других людей.



По мнению Екатерины, к любому делу можно подойти творчески. Например, испечь пирог, посадить цветы, решить проблемную задачу на работе. Для себя она выбрала создание украшений.

- Я всегда рисовала, - рассказывает мастер. - Обучение в лицее искусств, участие в различных областных и городских конкурсах по живописи пробуждали стремление пробовать что-то новое, развиваться и в других направлениях в поисках чего-то «своего». Решила попробовать вышивать те же живописные картины цветными нитками (в технике «изонить»).



Очень скоро Екатерина поняла, что передавать свои художественные задумки можно и следует не только красками на холсте, но и по средствам иголки с нитками.

Еще одно увлечение подтолкнуло мастера к освоению другого направления.

- Я занималась восточными танцами. В какой-то момент решила шить костюмы и украшать их бисером. В конце концов, танцы я все же оставила, зато начался новый период в моей творческой жизни – создание авторских украшений из бисера.



Среди ее работ колье, броши, заколки, ободки, браслеты, серьги, нашивки на вечерние платья. Каждое украшение изготавливается из бисера, бус, страз и натуральных камней на основе из натуральной кожи. Довольно массивные, красивые и заметные во всех смыслах они подчеркивают стиль и уверенность своих обладательниц.

- Но любое направление требует развития, - уверена Екатерина, - поэтому в планах – создание украшений для съемок с лошадьми. Притом украшений именно для лошадей, на радость хозяевам. На выставке такие украшения будут обязательно представлены.





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