Дмитрий Винокуров: Мой деревянный алфавит просят прислать в Париж
25 Февраля 2017 - 08:05Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Винные полки, деревянные игрушки и коробочки, алфавиты – мастер готовится к весенней «ART-ели»
- В моей мастерской опилки, на руках – мозоли, а в доме всегда приятно пахнет деревом.
Работа с ним приносит мне огромное удовольствие, - признается мастер Дмитрий Винокуров. - Ведь это натуральный материал с необыкновенным запахом и текстурой. В нем можно воплотить любую задумку и фантазию.
Дмитрий и его супруга Ольга создали мастерскую «Odvinwood», из стен которой выходят симпатичные полки для вина и специй, деревянные подарочные коробочки (в такую можно положить, например, флешку), буквы и цифры из дерева для малышей. Свои изделия Винокуровы обещают доставлять по всему миру.
- Были заказы в Париж и Израиль на алфавиты и винные полки. В принципе, алфавит можно сделать хоть китайский. Парижане чаще заказывают французский алфавит и украинский. Это частные лица, с магазинами мы не сотрудничаем.
Дмитрий готовит не только отдельные буквы, но и слова, которые можно использовать для украшения интерьера. Конечно, часто с заказами приходят пары перед свадьбами. Просят «семью», «счастье», «любовь». Молодые родители заказывают метрики: имена новорожденных с бирочками в виде сердечек, гирь и будильников с данными малыша.
- Работать я предпочитаю с сосной, - отмечает Дмитрий. - Это очень податливый, простой и благодарный материал. Я стараюсь максимально подчеркнуть естественную красоту дерева. Иногда, если нужно достигнуть состаренного эффекта, я намеренно использую сучковатые доски.
Любовь к дереву Дмитрий впитал с молоком матери, и это не преувеличение. Он родился в семье, где большинство предметов мебели и декора было сделано вручную. Часами мог наблюдать за работой дедушки, который мастерил полки, комоды, буфеты. Так познавались азы.
- Я рад, когда мои работы доставляют удовольствие, создают уют и настроение! – делится мастер радостью созидателя. - Уюта, тепла и добра в каждый дом!
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
Работа с ним приносит мне огромное удовольствие, - признается мастер Дмитрий Винокуров. - Ведь это натуральный материал с необыкновенным запахом и текстурой. В нем можно воплотить любую задумку и фантазию.
Дмитрий и его супруга Ольга создали мастерскую «Odvinwood», из стен которой выходят симпатичные полки для вина и специй, деревянные подарочные коробочки (в такую можно положить, например, флешку), буквы и цифры из дерева для малышей. Свои изделия Винокуровы обещают доставлять по всему миру.
- Были заказы в Париж и Израиль на алфавиты и винные полки. В принципе, алфавит можно сделать хоть китайский. Парижане чаще заказывают французский алфавит и украинский. Это частные лица, с магазинами мы не сотрудничаем.
Дмитрий готовит не только отдельные буквы, но и слова, которые можно использовать для украшения интерьера. Конечно, часто с заказами приходят пары перед свадьбами. Просят «семью», «счастье», «любовь». Молодые родители заказывают метрики: имена новорожденных с бирочками в виде сердечек, гирь и будильников с данными малыша.
- Работать я предпочитаю с сосной, - отмечает Дмитрий. - Это очень податливый, простой и благодарный материал. Я стараюсь максимально подчеркнуть естественную красоту дерева. Иногда, если нужно достигнуть состаренного эффекта, я намеренно использую сучковатые доски.
Любовь к дереву Дмитрий впитал с молоком матери, и это не преувеличение. Он родился в семье, где большинство предметов мебели и декора было сделано вручную. Часами мог наблюдать за работой дедушки, который мастерил полки, комоды, буфеты. Так познавались азы.
- Я рад, когда мои работы доставляют удовольствие, создают уют и настроение! – делится мастер радостью созидателя. - Уюта, тепла и добра в каждый дом!
СправкаНапомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.
Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.
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