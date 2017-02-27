27 Февраля 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
+1 .. +3 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

​Дмитрий Винокуров: Мой деревянный алфавит просят прислать в Париж

25 Февраля 2017 - 08:05
Главная → Заметки → Культура → Ярмарка «ART-ель»
Винные полки, деревянные игрушки и коробочки, алфавиты – мастер готовится к весенней «ART-ели»
- В моей мастерской опилки, на руках – мозоли, а в доме всегда приятно пахнет деревом.


Работа с ним приносит мне огромное удовольствие, - признается мастер Дмитрий Винокуров. - Ведь это натуральный материал с необыкновенным запахом и текстурой. В нем можно воплотить любую задумку и фантазию.
 

Дмитрий и его супруга Ольга создали мастерскую «Odvinwood», из стен которой выходят симпатичные полки для вина и специй, деревянные подарочные коробочки (в такую можно положить, например, флешку), буквы и цифры из дерева для малышей. Свои изделия Винокуровы обещают доставлять по всему миру.
 
- Были заказы в Париж и Израиль на алфавиты и винные полки. В принципе, алфавит можно сделать хоть китайский. Парижане чаще заказывают французский алфавит и украинский. Это частные лица, с магазинами мы не сотрудничаем.
 

Дмитрий готовит не только отдельные буквы, но и слова, которые можно использовать для украшения интерьера. Конечно, часто с заказами приходят пары перед свадьбами. Просят «семью», «счастье», «любовь». Молодые родители заказывают метрики: имена новорожденных с бирочками в виде сердечек, гирь и будильников с данными малыша.
 
- Работать я предпочитаю с сосной, - отмечает Дмитрий. - Это очень податливый, простой и благодарный материал. Я стараюсь максимально подчеркнуть естественную красоту дерева. Иногда, если нужно достигнуть состаренного эффекта, я намеренно использую сучковатые доски.
 

Любовь к дереву Дмитрий впитал с молоком матери, и это не преувеличение. Он родился в семье, где большинство предметов мебели и декора было сделано вручную. Часами мог наблюдать за работой дедушки, который мастерил полки, комоды, буфеты. Так познавались азы.
 
- Я рад, когда мои работы доставляют удовольствие, создают уют и настроение! – делится мастер радостью созидателя. - Уюта, тепла и добра в каждый дом!
 

Справка

Напомним, что 4 и 5 марта с 12 до 19 часов в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2) пройдет весенняя ярмарка подарков ручной работы «АРТ-ель». Ярмарка расположится на первом и на втором этажах комплекса. Приходите за подарками, творческими идеями и весенним настроением! Вход свободный.

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» - в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Свит-дизайнер Наталья...Авторские украшения...Деревянные эко-игрушки...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Лучше фитнеса. Псковичи увлеклись бадминтономСостоялась первая репетиция «Позвольте вам выйти вон!»Юрий Демьяненко вручил награды молодым учёнымФуршет для участников премии «Народное признание»
Весь фото архив

Видео

Роскомнадзор призывает беречь персональные данные Поздравления с 23 февраля от актеров псковского театраПсковичам показали принцип работы электронного билетаСтуденты выяснили, кто самый сытый
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 февраля
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыУправдомПресс-центрЯрмарка «ART-ель»Пишем историю «ПП» вместеСпасибо доктору!Проект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50