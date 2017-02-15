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В Псковской области широко отметят Масленицу (ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА)

15 Февраля 2017 - 15:10
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Масленичная неделя начнется 20 февраля с Областного фольклорного фестиваля «Масленичный разгуляй»
В фестивале примут участие фольклорные коллективы Псковской области. В программе фестиваля концерт, выставка «Масленичное чучело», конкурсы исполнителей традиционных масленичных песен и масленичных угощений. Фестиваль начнется в 14.00 по адресу: г. Псков, ул. Набат, 5 (Псковский областной колледж искусств). Его организатором выступает Псковский областной центр народного творчества. В этот день в 17.00 в выставочном зале Центра народного творчества откроется оригинальная выставка масленичных сувениров, а в 18.00 организаторы праздника приглашают гостей на молодежную вечерку.

21 февраля в Пскове пройдет IV Всероссийская научно-практическая конференция «Зимние праздники русского народного календаря в обрядовой культуре». Ее организатором выступает Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Конференция состоится  на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Некрасова, 7).

С докладами на конференции выступят этномузыкологи, руководители фольклорных коллективов и ансамблей народной песни, преподаватели и студенты образовательных учреждений различных городов России, в том числе Псковской области. К мероприятию приурочены выставка редких библиографических изданий из фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки по теме конференции; презентация новых изданий по фольклору и диалектологии Псковского государственного университета; выставка статуэток Б.М. Кустодиева «Гармонист» и «Плясунья». По окончании конференции состоится концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории.

С 20 по 26 февраля в Псковском музее-заповеднике пройдут интерактивные культурно-образовательные программы и мастер-классы для организованных групп учащихся по предварительным заявкам.

25 февраля Музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей Псковской области на масленичные гулянья «Встречай весну в Изборске!». В 13.00 в «Нескучном садике» начнется праздничная концертная программа с участием ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева,  ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств. Посетителей музея также приглашают на масленичные игры и забавы в Дом купца Шведова, час русского романса – в Дом купца Белянина. Интерактивные площадки для детей будут организованы на площади у Изборской крепости.  

26 февраля с 11.00 в центре Пскова развернется большой праздник «Гуляй, Масленица!». Городской культурный центр при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре и Управления культуры администрации Пскова представит несколько площадок для всенародных проводов зимы.

В Детском парке пройдут масленичные игры и конкурсы с сюрпризами и потешками. На Октябрьской площади состоится театрализованное представление «Отворяй ворота!» с участием Маслены, Барина Блина и лучших творческих коллективов города. В программе праздника также состязания в силе и ловкости, мастер-классы по изготовлению поделок ручной работы, угощение горячими блинами и чаем.
 

20 февраля

14.00 – «Масленичный разгуляй» – областной фольклорный фестиваль (Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Псков, ул. Набат, 5).

17.00 – «Масленичный сувенир» – открытие областной выставки (Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества, г. Псков, ул. Некрасова, 10).

18.00 – «Масленица пришла» – молодежная вечерка (Псковский областной центр народного творчества, 
г. Псков, ул. Некрасова, 10).
 

21 февраля

10.00 – «Зимние праздники народного календаря в обрядовой культуре» – научно-практическая конференция.

15.00 – «Праздничные молодежные гулянья в народных традициях» – концерт фольклорного ансамбля Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Галерея П.П. Оссовского, г. Псков, ул. Некрасова, 7).
 

С 20 февраля по 26 февраля

«Широкая Масленица» – интерактивные культурно-образовательные программы и мастер-классы (для организованных групп по предварительным заявкам) Псковский государственный объединенный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Поганкины палаты, г. Псков, ул. Некрасова, 7).
 

26 февраля

11.00 – «Гуляй, Масленица» – народное гулянье (г. Псков, Октябрьская площадь, Детский парк).

Конкурсы, игры и гулянья, посвященные Масленице, которая символизирует прощание с зимой и встречу долгожданной весны, пройдут во всех районах Псковской области.​
 

25 февраля

«Изборская Масленица» – народное гулянье и большая праздничная программа на территории древней крепости (Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»).

«Пой да пляши, Масленица Изборская!» – праздничная концертная программа с участием народного коллектива ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, ансамбля русской песни «Забава», студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Розыгрыш главного приза праздника – мешка муки! 13.00-15.00. «Нескучный садик».

«Масленица – блиноеда накормила до обеда!» – праздничная площадка с главным масленичным угощением – блинами! Конкурс «Счастливый блин» (Музейное кафе «Блинная»).

«Сидит на печи Емеля – в доме Маслена неделя!» – фольклорные игры с ансамблем «Очелье», песни и угощения народа сето, масленичные сувениры своими руками, интерактивная игра «Изборский дом и все, что в нем» (Дом купца Шведова).

«Масленая везуха» – призы для посетителей музейных экспозиций «Средневековый дворик» – стрельба из лука и арбалета (Дом купца Анисимова).

«Прошедших дней очарованье...» – час русского романса в исполнении преподавателей и студентов Псковского областного колледжа исскуств им. Н.А. Римского-Корсакова. 14.00. Дом купца Белянина

«Хочешь есть блины – не сиди на печи!» – игры и молодецкие забавы (Музейный квартал).

«Масленичный переполох» – народные игры и забавы для детей площадь у Изборской крепости.

Начало праздника в 13.00! Сжигание чучела Масленицы в 15.00.

Телефон: 8(81148) 96-602.

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