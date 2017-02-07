Зрители кардинально разошлись во мнениях о спектакле-открытии

Мнения «За»



«Пиковую даму» зрители покидали под сильным, хотя и разнозаряженным, впечатлением.

Мнения «Против»



Псков глазами Николая Коляды.

Фото опубликовано Kolyada Nikolay (@kolyadanikolay) Фев 4 2017 в 6:09 PST

Фото опубликовано Kolyada Nikolay (@kolyadanikolay) Фев 4 2017 в 5:17 PST

Фото опубликовано Kolyada Nikolay (@kolyadanikolay) Фев 4 2017 в 5:16 PST

Пушкинский театральный фестиваль еще продолжается, но в нынешнем своем воплощении точно войдет в историю как фестиваль, открывавшийся наиболее неоднозначным спектаклем. Им стала «Пиковая дама», поставленная «Коляда-театром» из Екатеринбурга.из Екатеринбурга – фигура в современной драматургии заметная и неоднозначная. Об этом организаторы фестиваля предупреждали заранее. Мол, авторский «Коляда-театр» никого не оставляет равнодушным: у одних вызывает стойкое отторжение, вторые становятся фанатами, готовыми ездить за уральским театром по всей стране. Так в Пскове и вышло. «Фальшивый купон» публика встретила спокойно, а вот открывавшая фестиваль «Пиковая дама» поляризовала околотеатральную общественность.«Я так счастлива, что сгоняла в любимый Псков на два спектакля моего любимого «Коляда-театра». Соскучилась, ничего не знаю подобного по силе и правильному вектору воздействия на меня, столько жизни! В «Пиковой даме» Герман не зловещий, как в опере, а страдающий, почти трогательный, запал в душу, жалко. «Фальшивый купон» вообще теперь любимый спектакль, может, потому что последний (ну то есть крайний) из увиденных».«После трех часов спектакля еще час сидела в машине, переваривала. «Пиковая дама» – это спектакль, который никого не оставит равнодушным. Ожидаемо, ведь сам «Коляда-театр» вызывает эмоции, гарантированно! Эмоции очень разные, очень, это бесспорно. Если вы любите самобытный, яркий, харизматичный, авторский театр, оригинальный режиссерский взгляд, «Коляда-театр» для вас.Отношу поход на этот спектакль в число событий ярких, неоднозначных, запомнившихся.Итак, поздравляю, друзья: Пушкинский фестиваль начался! Смело, неожиданно, очень самобытно и очень харизматично. Все обнулено, все шоры сбиты, стереотипы разбиты в пух и прах».«Не сказала бы, что на фестивальные спектакли зритель идет за стандартами. Ровно наоборот!»«По поводу того, что ожидает публика. Мне интересно, вы в магазине товары не глядя с полок мечете? Или вы все же читаете, что вам предлагает производитель? Сравнение, безусловно, грубое, но суть отражает. Я понимаю, что господам, которые билеты на халяву регулярно получают, даже лень в интернет заглянуть и почитать о спектакле и о его авторе, чтобы не мучить себя неожиданными открытиями. А для тех, кто сам покупал билеты, тем более странно ворчать, что получил не то, что хотел. Сам же покупал! О «Коляда-театре» море информации, видеозаписи спектаклей есть. Я, например, впервые купила билет на фестиваль именно потому, что он открывался нестандартным спектаклем, знала, на что шла. А шок был не от банок и песен с танцами, а от того, что вначале было скучно. Не ожидала я такого поворота, не ожидала, что засыпать буду. Но уйти после первого действия даже в голову не пришло».«Спасибо Пушкинскому театральному фестивалю, что раз в году открывает форточку и дает воздухом подышать».«Должны быть некие флажки, за которые заходить нельзя. Стыд – тоже эмоция, но в театр идешь не за этим».«Пиковую даму» не смотрела, но, судя по «Фальшивому купону», Коляду смотреть – это мужество, выдержка и высокая стрессоустойчивость».«Такое чувство прямо, что те, кому спектакль понравился, ощущают себя автоматически возвысившимися духовно и интеллектуально над теми, кому не понравился. А разве театр – не дело вкуса? Я смотрела очень разные постановки. И, например, «Евгений Онегин» Кулябина – тоже очень себе провокативная вещь, но мне «зашел», а вот это вот бессмысленное первое действие «Дамы» разочаровало, так что я ушла и не жалею. Мне не нужен был катарсис на последних секундах, я в театр хожу за тем, чтобы, наоборот, с первых секунд погрузиться и отключить голову от всего, что за пределами зала».«И все-таки для кого Псковский театр? Вот пишут многие, прежде чем идти в театр, изучите в ютубе и гугле, что привезут на открытие Пушкинского фестиваля в Псков. Логика есть. Но кто это будет делать? Молодежь не ходит в театр, все в клубах. Публика возраста моей мамы – во-первых, не скажу, что они прям такие пользователи интернета, во-вторых, им реально не придет в голову, что открыть фестиваль могут тем, с чего начнут уходить через 20 минут, не дождавшись даже антракта. Лазить в поисках видеозаписей должны те милые великовозрастные женщины, которых было не мало, но они самые первые начали бегство? Псковский театр открыли для своих, там своя специфическая атмосфера для 20 человек, и плевать они хотели на 200 тыс. жителей Пскова и что им эта атмосфера ну как-то не очень близка. Но театр – не частное заведение, туда хотят сходить моя мама, ее подруги, знакомые моего возраста. Но там с каким-то подозрительным упорством продолжают класть посреди сцены кучу и уверять всех, что нынче в моде современное искусство и это мы все примитивно мыслящие и патриархальные».



Фотографии из «Инстаграма» режиссера @kolyadanikolay.

Из первых уст

, арт-директор Пушкинского театрального фестиваля:– Не ожидал, что «Пиковая дама» вызовет такую реакцию. Открываться спектаклем не по Пушкину показалось большой смелостью по отношению к традициям фестиваля, а спектаклей по Пушкину, которые бы встали на псковскую сцену, в России выходит мало. В этом спектакле нет ничего такого провокационного, что могло бы кого-то сильно оскорбить или затронуть. Это не что-то экстравагантное или экспериментальное, «Коляда-театр» ценят консерваторы от театральной критики. Скандала тут никакого не случилось, но затесалась программная ошибка. Не очень хорошо спектакль прошел еще и потому, что не поставили подзвучку на сцене, не очень хорошо было слышно. Технический момент сыграл определенную роль. Был очень рад, что другой спектакль этого же театра – «Фальшивый купон», из-за которого я их и позвал, прошел при совершенно ином настроении. Самое главное – это зрители. Конечно, проводить фестиваль, чтобы показать то, что люди не хотят видеть, раздражать, учить, мол, ты не понимаешь высокое искусство – такой задачи совершенно нет. Хочется показать живое, нестандартное, чего в Пскове не видели. Если бы я знал, что будет такая реакция, не стал бы включать спектакль в программу. Обычно этот театр очень тепло принимают, в Москве прошли их гастроли буквально перед приездом в Псков. Видимо, эстетика этого спектакля не совсем подошла для открытия, ждали чего-то более чинного и привычного. В этом была ошибка. Были зрители, которые горячо спектакль приняли, видел дам, которые ходили к Николаю Коляде, плакали, обнимали его, благодарили. Сложилось ощущение, что зрители, пришедшие по билетам, отнеслись к спектаклю более тепло, чем приглашенные. Я, конечно, очень уважаю зрителя, но мне кажется, не очень было приятно, когда уходили во время действия. Кажется, можно найти в себе силы досидеть до антракта.