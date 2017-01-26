Столичные режиссеры рассказали, что везут на фестиваль (ВИДЕО)
Организаторам Пушкинского театрального фестиваля кажется, что они прыгнули выше головы
Каким спектаклям псковский зритель уже выразил свои симпатии рублем, почему Пушкина разбавили другой классикой и какая связь между театром и церковной литургией.
Уже на следующей неделе, 3 февраля, в Пскове «Пиковой дамой» откроется очередной Пушкинский театральный фестиваль. Спектаклей под этим названием в программе будет целых три: екатеринбургского «Коляда-Театра», Псковского драматического и петербургского театра «Кукольный формат». Кукольники Северной столицы получили за свое творение целых два «Золотых софита» (высшая театральная премия Петербурга), но продолжают прямо сейчас дорабатывать постановку. На минувшей неделе режиссеров из Петербурга связал с «Псковской правдой» телемост, организованный агентством ТАСС.
– Надеюсь, привезем хороший вариант, – не без доли кокетства говорит худрук театра Анна Викторова. – Среди игроков за карточным столом зрители увидят русских писателей. Многие из них были зависимы, играли страстно: Достоевский, Крылов, Некрасов, Гоголь.
В программе фестиваля есть спектакль по произведению уже самого Достоевского. «Братьев Карамазовых» везет Небольшой драматический театр из Петербурга. Его художественный руководитель Лев Эренбург называет Псков «очень симпатичным городочком» и признается, что Достоевского… не любит. Спектакль рождался в полемике с писателем, что, по мысли художника, дает ему дыхание.
Зрители увидят сразу двух «Золотых рыбок», от музея-театра «Булгаковский дом» из Москвы и театра-цирка «Монгольфьери» из Петербурга. Поразительно, но оба спектакля длятся час, режиссером обеих постановок числится Лариса Маркина (и это два разных человека, однофамильцы), оба режиссера играют в своих спектаклях старух. Встреча состоится 10 февраля, когда на большой сцене с разницей в три часа покажут оба спектакля.
Юные зрители разных возрастов оценили афишу фестиваля, школами почти полностью раскуплены билеты на «Золотую рыбку» и «Пиковую даму». Билетов нет и на «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову. Спектакль везет театр «Мастерская». Его руководитель Григорий Козлов не так давно непродолжительное время являлся худруком Псковского драмтеатра и оставил вместо себя соратника Александра Кладько.
– Как гость я бывал на Пушкинском фестивале, но в качестве участника впервые, – сказал Козлов. – «Мастерская» бывала на гастролях в Пскове, счастливы приехать еще раз. Псковский зритель этот спектакль не видел, у нас экзамен перед псковичами.
Постановка рассказывает о событиях столетней давности: в 1917 году молодой врач приезжает в маленькую русскую деревню и делает свои первые шаги в профессии. Спектакль имеет приставку моно-, то есть на протяжении всего действа на сцене будет только один актер.
В фестивальной программе еще два моноспектакля: «Аленький цветочек» уже упомянутого «Кукольного формата» и «Пушкин. Сказки для взрослых» московского Центра драматургии и режиссуры.
– Спектакль во многом посвящен проблеме и этике актерства. Пушкинский текст, который произносит артист, меняет его. Из фигляра он превращается к концу спектакля в жреца, – рассказывает Андрей Пронин, арт-директор Пушкинского театрального фестиваля.
Многие постановки еще видели не все театралы в родных городах.
По его словам, включение в программу спектаклей по произведениям не только Пушкина обусловлено тем, что не все выходящие в России пушкинские постановки можно перенести из родных театров на псковскую сцену. Зато зрители увидят свежие работы, которые пока видели далеко не все любители театра в родных городах. Два спектакля – «Записки юного врача» и «Снегурочка» театра «Старый дом» из Новосибирска – номинированы в этом сезоне на премию «Золотая маска».
– В «Снегурочке» драматические актеры извлекают музыку из бытовых предметов на сцене, – продолжает Андрей Пронин. – Это жанр неведомый, глубокий по своим смыслам спектакль. Он ставит вопрос о том, что такое настоящее возрождение национальной культуры и что такое эрзац-возрождение.
За карточным столом «Кукольного формата» соберутся русские классики.
– Нам хотелось сделать программу максимально насыщенной, – рассказал Пронин о формировании афиши фестиваля. – Кажется, немного прыгнули выше головы. Возникают вопросы, удастся ли нам так мероприятия расставить, чтобы они не накладывались друг на друга. Программа разнообразная показывает панораму театра, объединенную стержнем – спектакли по шедеврам русской классики. На первом месте, конечно, Пушкин.
– Фестиваль выходит на совершенно иной уровень. В программе очень сильные спектакли, сильные режиссеры. Собрано самое лучшее со всей страны, – считает продюсер фестиваля, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. –Возрождаются научные формы фестиваля, состоится довольно серьезная конференция «Литургия и театр», нас ждет интересное действо и обсуждение. Приезжают многие умные – подчеркиваю – умные люди.
По словам Марины Николаевой, директора фестиваля, основная программа и дополнительная (лекции, встречи с режиссерами и актерами, творческая лаборатория) соединены не механически. Красной нитью через весь фестиваль протянется его неофициальная тема – взаимодействие театра и церкви. Не только православной, одна из лекций будет посвящена театру и исламу.
– Мне надоели истории о конфронтации между церковью и театром. Это все наносное, – считает Андрей Пронин. – Надо протянуть друг другу руки. Конфликта нет. Логично найти в православном Пскове точки схождения и взаимопонимания для двух этих важных институций.
Руки церкви протягивает не только театр. В конференции примут участие и церковные ученые.
– Откроет конференцию уникальное музыкальное событие, – дополняет Марина Николаева. – В Приказных палатах ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» представит действо, которое трудно охарактеризовать по жанру, – реконструкцию печного чина, запрещенного Петром I.
Уже на следующей неделе, 3 февраля, в Пскове «Пиковой дамой» откроется очередной Пушкинский театральный фестиваль. Спектаклей под этим названием в программе будет целых три: екатеринбургского «Коляда-Театра», Псковского драматического и петербургского театра «Кукольный формат». Кукольники Северной столицы получили за свое творение целых два «Золотых софита» (высшая театральная премия Петербурга), но продолжают прямо сейчас дорабатывать постановку. На минувшей неделе режиссеров из Петербурга связал с «Псковской правдой» телемост, организованный агентством ТАСС.
– Надеюсь, привезем хороший вариант, – не без доли кокетства говорит худрук театра Анна Викторова. – Среди игроков за карточным столом зрители увидят русских писателей. Многие из них были зависимы, играли страстно: Достоевский, Крылов, Некрасов, Гоголь.
В программе фестиваля есть спектакль по произведению уже самого Достоевского. «Братьев Карамазовых» везет Небольшой драматический театр из Петербурга. Его художественный руководитель Лев Эренбург называет Псков «очень симпатичным городочком» и признается, что Достоевского… не любит. Спектакль рождался в полемике с писателем, что, по мысли художника, дает ему дыхание.
Пушкин плюс
Зрители увидят сразу двух «Золотых рыбок», от музея-театра «Булгаковский дом» из Москвы и театра-цирка «Монгольфьери» из Петербурга. Поразительно, но оба спектакля длятся час, режиссером обеих постановок числится Лариса Маркина (и это два разных человека, однофамильцы), оба режиссера играют в своих спектаклях старух. Встреча состоится 10 февраля, когда на большой сцене с разницей в три часа покажут оба спектакля.
Юные зрители разных возрастов оценили афишу фестиваля, школами почти полностью раскуплены билеты на «Золотую рыбку» и «Пиковую даму». Билетов нет и на «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову. Спектакль везет театр «Мастерская». Его руководитель Григорий Козлов не так давно непродолжительное время являлся худруком Псковского драмтеатра и оставил вместо себя соратника Александра Кладько.
– Как гость я бывал на Пушкинском фестивале, но в качестве участника впервые, – сказал Козлов. – «Мастерская» бывала на гастролях в Пскове, счастливы приехать еще раз. Псковский зритель этот спектакль не видел, у нас экзамен перед псковичами.
Постановка рассказывает о событиях столетней давности: в 1917 году молодой врач приезжает в маленькую русскую деревню и делает свои первые шаги в профессии. Спектакль имеет приставку моно-, то есть на протяжении всего действа на сцене будет только один актер.
В дни фестиваля три молодых режиссера создадут эскизы спектаклей с псковскими актерами. Зрители и специалисты решат, дорабатывать ли их до полноценных проектов в репертуар.
В фестивальной программе еще два моноспектакля: «Аленький цветочек» уже упомянутого «Кукольного формата» и «Пушкин. Сказки для взрослых» московского Центра драматургии и режиссуры.
– Спектакль во многом посвящен проблеме и этике актерства. Пушкинский текст, который произносит артист, меняет его. Из фигляра он превращается к концу спектакля в жреца, – рассказывает Андрей Пронин, арт-директор Пушкинского театрального фестиваля.
Многие постановки еще видели не все театралы в родных городах.
По его словам, включение в программу спектаклей по произведениям не только Пушкина обусловлено тем, что не все выходящие в России пушкинские постановки можно перенести из родных театров на псковскую сцену. Зато зрители увидят свежие работы, которые пока видели далеко не все любители театра в родных городах. Два спектакля – «Записки юного врача» и «Снегурочка» театра «Старый дом» из Новосибирска – номинированы в этом сезоне на премию «Золотая маска».
– В «Снегурочке» драматические актеры извлекают музыку из бытовых предметов на сцене, – продолжает Андрей Пронин. – Это жанр неведомый, глубокий по своим смыслам спектакль. Он ставит вопрос о том, что такое настоящее возрождение национальной культуры и что такое эрзац-возрождение.
Средства с продажи билетов на выступление камерного хора Смольного собора из Петербурга пойдут на строительство храма Святителя Луки при городской больнице Пскова.
За карточным столом «Кукольного формата» соберутся русские классики.
Приедут умные людиАрт-директор фестиваля сообщил, что в этом году организаторы пошли на риск, отказавшись от коммерческой продукции. «Для бухгалтерии не очень радостно, но у нас серьезный фестиваль».
– Нам хотелось сделать программу максимально насыщенной, – рассказал Пронин о формировании афиши фестиваля. – Кажется, немного прыгнули выше головы. Возникают вопросы, удастся ли нам так мероприятия расставить, чтобы они не накладывались друг на друга. Программа разнообразная показывает панораму театра, объединенную стержнем – спектакли по шедеврам русской классики. На первом месте, конечно, Пушкин.
– Фестиваль выходит на совершенно иной уровень. В программе очень сильные спектакли, сильные режиссеры. Собрано самое лучшее со всей страны, – считает продюсер фестиваля, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев. –Возрождаются научные формы фестиваля, состоится довольно серьезная конференция «Литургия и театр», нас ждет интересное действо и обсуждение. Приезжают многие умные – подчеркиваю – умные люди.
По словам Марины Николаевой, директора фестиваля, основная программа и дополнительная (лекции, встречи с режиссерами и актерами, творческая лаборатория) соединены не механически. Красной нитью через весь фестиваль протянется его неофициальная тема – взаимодействие театра и церкви. Не только православной, одна из лекций будет посвящена театру и исламу.
– Мне надоели истории о конфронтации между церковью и театром. Это все наносное, – считает Андрей Пронин. – Надо протянуть друг другу руки. Конфликта нет. Логично найти в православном Пскове точки схождения и взаимопонимания для двух этих важных институций.
Руки церкви протягивает не только театр. В конференции примут участие и церковные ученые.
– Откроет конференцию уникальное музыкальное событие, – дополняет Марина Николаева. – В Приказных палатах ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» представит действо, которое трудно охарактеризовать по жанру, – реконструкцию печного чина, запрещенного Петром I.
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