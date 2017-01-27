Мировой шедевр спасут от национального позора
Для привлечения внимания общества к сохранности мелетовских фресок в Пскове организовали выставку их копий в зале Союза художников
На открытии выставки копий фресок Успенской церкви села Мелетово объявили о выделении федерального финансирования на восстановление церкви и начали собирать деньги на стоящий рядом Троицкий храм – образец «русского народного модерна».
- Сам Крылов будет! – восторженно шушукалась в гардеробе стайка школьниц, вероятно, учениц художественной школы.
Профессор Санкт-Петербургской академии художеств, заслуженный художник Александр Крылов еще в советское время со своими учениками выполнял копии фресок церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово (сейчас это Карамышевская волость Псковского района). Художник считает, что национальную идею, которую в нашей стране упорно ищут уже 25 лет, псковичи сформулировали еще в XV веке, а мелетовская церковь стала ее воплощением в «сакральных красках псковской земли».
«Ситуация – остроаварийная, это стадия открытого «чахоточного» процесса, когда разрушения идут в режиме текущего времени и в любой момент могут привести к обрушению. Для этого есть все предпосылки. Архитектурные трещины, которые ранее наблюдались на стенах притвора и придела, уже распространились на основную часть храма. Наибольшая конструктивная трещина располагается на апсиде храма. Раскрытие трещины достигает 10 см (!), что само по себе чрезвычайно опасно. Размеры трещин увеличиваются особенно быстро 2 года, идут крупные вывалы кладки, которые могут обрушиться в любое время. Ситуация усугубляется тем, что на памятнике не продумана гидроизоляция, дождевые и грунтовые воды попадают непосредственно в кладку и разрушают памятник».
Для привлечения внимания общества к сохранности мелетовских фресок организовали выставку их копий в зале Союза художников. Открылась выставка 18 января, а на 29-е число запланирован «круглый стол» по проблеме.
Копии предоставил Псковский музей-заповедник, в чьих фондах они хранятся. Только в конце прошлого года музей смог преодолеть все бюрократические препятствия, оформив документы на право использовать Успенскую церковь в своей деятельности. Выражаясь проще, теперь туда можно водить туристов. Это в теории, на практике храм вот-вот рассыплется.
- Нами получена предварительная информация о выделении средств на первоочередные противоаварийные работы на архитектурной части памятника и на первый этап проектно-исследовательских работ, - на вернисаже неожиданно поделилась обнадеживающими данными Елена Яковлева, председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия.
Объектом федерального значения она не является, но тоже стоит в аварийном состоянии и требует срочных мер. Уцелев после решения 70-х годов об уничтожении, церковь может разрушиться от причин простых и оттого более трагичных – от небрежения. Псков – дом Святой Троицы, такое состояние храма вдвойне не делает чести псковичам.
- Эта церковь – воплощение русского стиля, близкого к модерну, но народного, - отмечает профессор Александр Крылов. – Местность окружали болота и крестьяне окрестных деревень, растянувшись на несколько километров, по цепочке передавали кирпичи друг другу. Таким образом перенесли стройматериалы.
Совсем недавно Троицкую церковь в Мелетово взял под крыло Троицкий кафедральный собор Пскова. Приход уже обратился в госорганы за заданием на проектирование. Но вопрос финансирования остается открытым. Епархия завела расчетный счет и выпустила серию открыток с реквизитами. А на открытии выставки установили коробку для первых пожертвований в пользу восстановления Троицкой церкви.
Добраться до своих же фресок задача для псковичей почти такая же невозможная, как найти смерть Кощея. Фрагменты фресок отыскала в послевоенные десятилетия археологическая экспедиция Эрмитажа, которую 30 лет возглавлял Василий Дмитриевич Белецкий. В Ленинград настенные росписи церквей Довмонтова города отправились для сохранности.
Как вернуть фрески в Псков знает кандидат искусствоведения Тамара Шулакова. По ее мысли, Псков должен стать центром изучения фресковой живописи. Сделать это позволяет обширный список фресковых памятников, расписанных мастерами разных школ в разное время: храмы Мирожского и Снятогорского монастырей, церкви Довмонтова города, Мелетово, Успенский пещерный храм Печерского монастыря, Анастасьевская часовня под Ольгинским мостом.
- Псковские фрески так же ценны, как Акрополь с Парфеноном в Афинах, Колизей и Ватикан в Риме, Собор Богоматери и Лувр с «Моной Лизой» в Париже, - просвещает искусствовед.
Тамара Шулакова предлагает создать музей фрески в одном из старинных зданий. Туда нужно вернуть фрески из Эрмитажа, там нужно выставить копии росписи, еще уцелевшей на стенах псковских храмов. Ранее о создании такого пространства говорил директор Псковского музея Юрий Киселев. Он предлагал восстановить для этого один их храмов Довмонтова города.
Пока все это находится в категории мечтаний, каждый пскович может заглянуть в Союз художников, чтобы своими глазами увидеть, над чем так бьются ревнители псковской старины.
- Сам Крылов будет! – восторженно шушукалась в гардеробе стайка школьниц, вероятно, учениц художественной школы.
Профессор Санкт-Петербургской академии художеств, заслуженный художник Александр Крылов еще в советское время со своими учениками выполнял копии фресок церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово (сейчас это Карамышевская волость Псковского района). Художник считает, что национальную идею, которую в нашей стране упорно ищут уже 25 лет, псковичи сформулировали еще в XV веке, а мелетовская церковь стала ее воплощением в «сакральных красках псковской земли».
Национальный позорОргалит, грунт, гипс, темпера, ПВА стали материалом для точного воспроизведения уникальной живописи. Трещины на ликах, сколотые нимбы, отсутствующие фрагменты фресок – реализм таланта копиистов явственно показывает, как неумолимо время. Дубликаты фресок выполнены еще в 80-е годы, за прошедшие 30-35 лет ситуация только усугубилась. Настолько, что храм в Мелетово назвали «мировым шедевром, который постепенно превращается в национальный позор». Это цитата из протокола выездного заседания научно-методического совета Министерства культуры. Специалисты обследовали памятник XV века в конце прошлого года и пришли к неутешительным выводам:
На открытии выставки объявили о выделении федерального финансирования для восстановления уникального памятника.
«Ситуация – остроаварийная, это стадия открытого «чахоточного» процесса, когда разрушения идут в режиме текущего времени и в любой момент могут привести к обрушению. Для этого есть все предпосылки. Архитектурные трещины, которые ранее наблюдались на стенах притвора и придела, уже распространились на основную часть храма. Наибольшая конструктивная трещина располагается на апсиде храма. Раскрытие трещины достигает 10 см (!), что само по себе чрезвычайно опасно. Размеры трещин увеличиваются особенно быстро 2 года, идут крупные вывалы кладки, которые могут обрушиться в любое время. Ситуация усугубляется тем, что на памятнике не продумана гидроизоляция, дождевые и грунтовые воды попадают непосредственно в кладку и разрушают памятник».
Для привлечения внимания общества к сохранности мелетовских фресок организовали выставку их копий в зале Союза художников. Открылась выставка 18 января, а на 29-е число запланирован «круглый стол» по проблеме.
Копии предоставил Псковский музей-заповедник, в чьих фондах они хранятся. Только в конце прошлого года музей смог преодолеть все бюрократические препятствия, оформив документы на право использовать Успенскую церковь в своей деятельности. Выражаясь проще, теперь туда можно водить туристов. Это в теории, на практике храм вот-вот рассыплется.
- Нами получена предварительная информация о выделении средств на первоочередные противоаварийные работы на архитектурной части памятника и на первый этап проектно-исследовательских работ, - на вернисаже неожиданно поделилась обнадеживающими данными Елена Яковлева, председатель Госкомитета по охране объектов культурного наследия.
Крестьянская цепочкаТут бы и выдохнуть. Но рядом с Успенской церковью стоит храм Троицы Живоначальной. Ему чуть более ста лет, эта церковь – последняя, построенная на псковской земле перед революцией.
Троицкая церковь стоит совсем рядом с Успенским храмом.
Объектом федерального значения она не является, но тоже стоит в аварийном состоянии и требует срочных мер. Уцелев после решения 70-х годов об уничтожении, церковь может разрушиться от причин простых и оттого более трагичных – от небрежения. Псков – дом Святой Троицы, такое состояние храма вдвойне не делает чести псковичам.
- Эта церковь – воплощение русского стиля, близкого к модерну, но народного, - отмечает профессор Александр Крылов. – Местность окружали болота и крестьяне окрестных деревень, растянувшись на несколько километров, по цепочке передавали кирпичи друг другу. Таким образом перенесли стройматериалы.
Совсем недавно Троицкую церковь в Мелетово взял под крыло Троицкий кафедральный собор Пскова. Приход уже обратился в госорганы за заданием на проектирование. Но вопрос финансирования остается открытым. Епархия завела расчетный счет и выпустила серию открыток с реквизитами. А на открытии выставки установили коробку для первых пожертвований в пользу восстановления Троицкой церкви.
Специалисты считают, что кладка в мелетовском храме может обрушиться в любое время.
Наши Колизей и ВатиканНа выставке не только копии фресок Успенской церкви и живописные работы Аркадия Филинова, запечатлевшие Мелетовские дали и оба храма. Еще одна часть этого своеобразного триптиха – фотографии фресок Довмонтова города. Снимки выполнены начальником городского Управления культуры Юрием Мартыновым, который специально ездил в Петербург. Там в Старой Деревне на Черной речке в новом фондохранилище Эрмитажа скрыты осколки псковской старины. Как не вспомнить сказочное «игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу».
Добраться до своих же фресок задача для псковичей почти такая же невозможная, как найти смерть Кощея. Фрагменты фресок отыскала в послевоенные десятилетия археологическая экспедиция Эрмитажа, которую 30 лет возглавлял Василий Дмитриевич Белецкий. В Ленинград настенные росписи церквей Довмонтова города отправились для сохранности.
Фрески Довмонтова города псковичи могут увидеть только на фото.
Как вернуть фрески в Псков знает кандидат искусствоведения Тамара Шулакова. По ее мысли, Псков должен стать центром изучения фресковой живописи. Сделать это позволяет обширный список фресковых памятников, расписанных мастерами разных школ в разное время: храмы Мирожского и Снятогорского монастырей, церкви Довмонтова города, Мелетово, Успенский пещерный храм Печерского монастыря, Анастасьевская часовня под Ольгинским мостом.
- Псковские фрески так же ценны, как Акрополь с Парфеноном в Афинах, Колизей и Ватикан в Риме, Собор Богоматери и Лувр с «Моной Лизой» в Париже, - просвещает искусствовед.
Тамара Шулакова предлагает создать музей фрески в одном из старинных зданий. Туда нужно вернуть фрески из Эрмитажа, там нужно выставить копии росписи, еще уцелевшей на стенах псковских храмов. Ранее о создании такого пространства говорил директор Псковского музея Юрий Киселев. Он предлагал восстановить для этого один их храмов Довмонтова города.
Пока все это находится в категории мечтаний, каждый пскович может заглянуть в Союз художников, чтобы своими глазами увидеть, над чем так бьются ревнители псковской старины.
КонкретноЦерковь Успения Богоматери в селе Мелетово построена в 1461 году на скрещении дорог из Пскова на Новгород и Москву. Через четыре года расписана по заказу псковских посадников. Церковь примечательна разнообразным составом росписи, так как к ее изготовлению привлекали как художников-монументалистов, так и тех, кто ранее трудился над книжными миниатюрами. Сюжеты росписи взяты из литературных источников религиозного характера.
Цифры64 626 человек подписали в интернете петицию за срочное проведение противоаварийных работ на мелетовской церкви. По данным сайта, на котором собирали подписи, петиция передана в Министерство культуры.
Юлия Шарипова Автор фото: Андрей Степанов
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