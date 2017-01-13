В мир прекрасного – с искусствоведом Ольгой Кошельковой



«Волшебный теплый мир».



«Кораблик».



«Серебро Господа моего».





Светлана Гаврилова сегодня.

Важно

Справка

Не побоюсь повторить избитую истину: в канун Рождества или Нового года, в святочные дни, да и просто в начале пути в человеке оживает страстное желание чуда, чего-то волшебно-прекрасного. И ничем желание это, к счастью, не вытравить. Вот потому-то в конце декабря и открываются выставки, подобные персональной экспозиции Светланы Гавриловой. Название взято из стихотворения Арсения Тарковского: «Если ангел объектива под крыло твой мир берет…». Если не на такую выставку приходить в поисках сказочных, волшебных эмоций, то на какую же?Непредсказуемость, устремление в совершенный, сказочный мир, неустанный поиск прекрасного в окружающем мире и вечные попытки его преобразить – все это смело можно отнести к характерным чертам творчества автора. Начинаю порой думать, что принцип жизни неунывающего клоуна Славы Полунина («Превращай жизнь в произведение искусства») Светлана когда-то взяла на вооружение. А вооружившись, отправилась на поиски себя и будущих героев своих фотографий. Они для нее – не просто модели, но – очень близкие люди. Не может наш автор относиться к фотографируемым ею персонажам прохладно. Она пропускает через себя все их радости и огорчения, проблемы и открытия. И вот уже из разряда «клиентов» они плавно переходят в ее друзья. Никто и не понял, когда это произошло. Но в прекрасный осенний день 29 сентября одна из постоянных «моделей» звонит Светлане и произносит: «Я тебя поздравляю: сегодня ровно 9 лет нашей дружбе». А сейчас – уже десять.Ради таких признаний, наверное, стоит и жить, и творить, и забывать обо всем, даже о том, что еще минуту назад казалось непереносимым и непреодолимым. Отступает все, дело выходит на первый план.Поговорите с фотографами, снимающими детей. Никто не считает это дело легким. А Светлана – наоборот, говорит, что дети доверчивее, легче раскрываются. Однажды она обмолвилась даже:– А может, я сама как ребенок.Что-то в этом есть. По крайней мере, детские портреты от Гавриловой – украшение любой выставки. Пять лет тому назад дело было, но помню, как сейчас: едем после успешного благотворительного проекта с подарками в Идрицкий дом малютки (воспитанники – малыши до трех лет). Путь неблизкий, да и морально настраиваешься на все что угодно: не бывает благостно и радостно в подобных местах. Светлану, хотя она на тот момент неважно себя чувствовала, уговорили тоже поехать поснимать. И отказаться она могла, и поснимать немного, вполсилы, но тогда это была бы не она, а совершенно другой человек. Результатом поездки стала ее персональная фотовыставка «Загляните в детские глаза» в галерее «На Бастионной». Эмоциональный градус экспозиции просто зашкаливал. Считаю ее одной из удач автора.И сегодня в галерее «Дар» возле детских портретов зрители невольно задерживаются. Буквально каждый из них – открытие.– Есть ли у вас какой-то секрет или столько удач подряд – совершенная случайность?– Дети не хотят показаться лучше, чем они есть. Мне кажется, надо просто постараться разглядеть в каждом из них личность, а внутри они и так – ангелы. Всегда немного заранее готовлюсь к съемке: узнаю у родителей, чем их ребенок увлекается, и приношу с собой то, что его может заинтересовать: кисти, краски, книги, иногда – игрушку…– Словом, говорите с ними на их языке. Судя по их к вам отношению, вы – родственные души. Так?– Конечно. Главное – доверие. Я ведь семейный фотограф, а в этом случае без доверия – никуда.– А как становятся семейным фотографом?– Как правило, все начинается с поисков фотографа для съемки свадьбы. Затем у молодых родителей появляются дети – первый, второй… И я становлюсь их семейным фотографом.– Сложно ли снимать свадьбу? Или увлекательно?– И то и другое. Но коль скоро день свадьбы – особенный и достаточно нервный для многих, тут надо быть психологом, уметь вовремя разрядить обстановку шуткой.Светлана фотографирует много, очень много. Вечный фотоаппарат на шее – ее стиль. «Ни дня без кадра!» – как она говорит. Смотрю на портреты и понимаю, что каждый из них – признание в любви. Любование, безмолвное восхищение моделью, подспудно вырывающаяся буря эмоций. И этой буре вторит название работы, чаще всего это – цитата из Игоря Северянина, Марины Цветаевой, Бориса Гребенщикова. «Говорят, нет лазурнее взора, как у тех, кто влюблен и любим» (Игорь Северянин) – название портрета Светланы Нечаевой-Коренблюм. Именно взор этот магнитом притягивает к портрету, основой колорита которого являются цвета одеяния Богородицы – синий и темно-красный. Портрет, поражающий сдержанным благородством и простотой. Если бы не достаточно лаконичная форма, подобной глубины достичь, пожалуй, вряд ли удалось бы…– Увлечение поэзией – это у вас давно?– С юности. Когда-то сама пыталась писать стихи. А затем, в Пскове, повезло: нашла свою «стаю», прибилась к «Театру Слова» Леонида Изотова. Там постоянно звучали стихи, среда была совершенно естественная, творческая, интересные, яркие люди – Артем Тасалов, Ирина Девяткина, Лев Летягин, Владимир Луцкер, Сергей Тимофеев, Марина Михайлова, Лев Шлосберг, Татьяна Данилова. Хочется процитировать Л. Шлосберга: «Все мы вышли из «Театра Слова», как из гоголевской «Шинели».– А фотография? С чего и с кого все началось?– Самую первую свою фотографию помню до сих пор: снимала на фотоаппарат «Смена» сестру Татьяну. А учил меня фотографии Игорь Соловьев в псковском фотоклубе «Фрагмент». Но это была лишь техническая сторона фотодела. По-настоящему же видеть мир, как видит его художник, научила меня Татьяна Данилова. Это именно тот человек, которого я считаю своим учителем и кому глубоко и искренне благодарна.На выставке «Если ангел объектива…» взгляд невольно задерживается на пейзажах. На большинстве из них – Псков, причем увиденный по-особенному. Настолько полюбились эти пейзажи псковичам, что некоторые из них, покидая город надолго, забрали с собой, на память, видеоролик с работами фотографа и сейчас пересматривают наш, галерейный фильм не где-нибудь, а на полуострове Ямал.– Вы много снимаете наш город. Есть ли на то особые причины?– От Коли – моя любовь к Пскову (ныне покойный муж Светланы, Николай Гаврилов, был реставратором и коренным псковским жителем). Мы с ним часто разглядывали дореволюционный Псков на фотографиях Михаила Герасимова. Чаще всего это были открытки из Колиной коллекции. Когда приезжали гости, он водил их по Пскову, цитировал летописи, увлекательно рассказывал, и не было на моей памяти лучшего знатока псковской истории. Многого я не ценила прежде, а теперь с удовольствием вспоминаю: встречи с яркими, интересными людьми – учеными, реставраторами, художниками, историками и экспертами моды, поездки на выставки в петербургские и московские музеи, полет на концерт Пако де Лусия… Коля был коллекционером, гурманом, тонким знатоком вин. И познакомились мы на горнолыжном курорте, в Чегете…Для тех, кто забыл или не знал вовсе, напоминаю на всякий случай: Николай Гаврилов создал в 1996 году замечательную галерею «Приказная палата». Именно там в 1997 году состоялась первая персональная фотовыставка Светланы – эстетская, натюрмортная, с дегустацией шампанских вин, в том числе французских. Во вкусе и чутье Коле не откажешь, это верно! Оставить послевкусие от выставки, заронить зерна ассоциаций в сердца зрителей – это он умел. И создать особый настрой на выставке любимой жены ему удалось отменно. А она сегодня с удовольствием рассказывает, как приятно ей подбирать для новых натюрмортов предметы из собранной мужем коллекции. У Светланы есть мечта об устройстве выставки памяти мужа в музее, которому тот отдал большую часть своей жизни. Хочется, чтобы ее мечта осуществилась.Вы знаете, многим из нас откровенно симпатичны люди, умеющие быть благодарными. Так вот, перед нами – человек именно такой породы. Светлана не просто умеет, она хочет быть благодарной, боится кого-либо обделить, не упомянуть, забыть. Главное для нее – чтобы всем было хорошо. Она очень хлебосольна: не дай Бог кого-то обделить – все равно чем: добрым словом, вкуснятиной, вниманием. И делу отдается с теми же пылом и страстью. Ее ультрастрастная работа «Валенсия» снята, к примеру, в Испании, и в кадр попали очень дорогие ей люди – семейство Косенковых, их дружбе уже более десятка лет. И «Валенсия» – еще одно признание в любви. Света говорит:– Ирина – человек удивительный, любящий помогать. Она подарила мне путешествие в Валенсию и угадала: я влюбилась в этот город даже больше, чем в вожделенную мною Барселону. Совершенно не ожидала такого яркого сочетания старины и современной стильной архитектуры.Вы думаете, о других местах и людях она отзывается с меньшим восторгом? Ничего подобного! С удовольствием рассказывает о своих печорских и олоховских друзьях, о подруге из Петрозаводска Ирине Ларионовой, журналисте и фотографе, крестной маме Георгия, сына Светланы. Ирина преодолела неблизкий путь из Карелии до Пскова, чтобы побывать на открытии выставки подруги.В арсенале Светланы Гавриловой – выставки, изданные открытки и четыре книги с ее фотографиями, но главное богатство, как считает она сама, – «люди, которых подарила мне судьба».Она сама всегда готова броситься на помощь тому, кто в ней нуждается. И ей отвечают тем же. Надо было видеть, как организовала работу по подготовке выставки Светланы, а потом и готовила экспозицию Татьяна Данилова. Так самоотверженно редкий художник и на своей-то собственной выставке работает, доложу я вам. Выводов не делаю. А зачем?До 22 января продлится выставка С. Гавриловой.Светлана Гаврилова родилась в Юдино Ярославской области. Окончила Ярославский политехнический институт. Работала инженером-конструктором на псковском радиозаводе и «Псковхимлегмаше». Член фотоклуба «Фрагмент». Руководитель детской фотостудии «Стрижи» при «Фрагменте». Участник фотопроектов «Псковского кукольного дома». Изданы открытки и книги с авторскими фотографиями.Книги: «Псков на ладони», «Изборск на ладони», «Печоры на ладони», «Псков – старинный русский город». Участник многочисленных выставок, семь из них – персональные. В настоящее время – свободный художник.