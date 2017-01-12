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Глашатай истин вековых…

11 Января 2017 - 18:00
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Поэтесса и журналист Валентина Игнатьева – о жизни и творчестве Льва Малякова
11 января исполнилось 90 лет со дня рождения Льва Малякова – известного поэта, писателя, автора 10 поэтических сборников, 4 романов. К этой знаменательной дате приурочены памятные мероприятия, которые пройдут в псковских библиотеках, в средней школе № 24 г. Пскова, носящей имя нашего выдающегося земляка. Пару лет назад «Псковская правда» уже подробно рассказывала об этом выдающемся человеке.
 

Спасительнаявера


Творчество Льва Малякова получило высокую оценку еще в советское время, как, впрочем, и плодотворная деятельность на посту руководителя псковского отделения Лениздата.

Стихи и проза пользовались большой популярностью. В них проступала кровная связь с родной землей, с русским крестьянством, ощущалось глубокое постижение истории России через судьбы людей, через собственную судьбу. Характеризуя литературную работу Льва Малякова, академик Д.С. Лихачев называл ее «по-хорошему традиционной». Стихи - «по-плотницки ладно сбитыми, русскими и народными. И одновременно очень весомыми». Говоря о прозе, отмечал, что и в прозе он «умеет оставаться поэтом», умеет видеть «в мгновенном, эфемерном частицы вечного, важного всегда и для всех».

В 90-е - в постсоветский период - Лев Иванович создает свое лучшее прозаическое произведение о годах фашистской оккупации на Псковщине – роман «Страдальцы». Пишет объемный цикл поэм, стихи, пронизанные болью за разорение страны, произошедшее благодаря грабительским либеральным реформам. Однако и в поздней гражданской лирике много света от неизбывной веры в Россию – веры спасительной для его настрадавшегося сердца. И все чаще обращается к христианским ценностям.

На этот путь некогда убежденного атеиста подтолкнут Юрий Павлович Спегальский - ученый, художник, выдающийся реставратор, который, по авторитетному мнению Д.С. Лихачева, обладал «даром проникновения в жизнь Древней Руси» и был истинным  «поэтом древнего Пскова». Общение с таким человеком заставило Малякова заглянуть в себя, пересмотреть свои взгляды. Но и Спегальский остался ему благодарен за неоценимую поддержку проектов, за очень существенную помощь в издании альбома «По Пскову XVII века». За год до своей кончины Лев Иванович вернется к тем насыщенным будням в поэме «Поэт древнего Пскова», посвятив ее памяти великого подвижника.
 

И почва, и судьба

Но и сам он был подвижником, неутомимым тружеником - что всегда прилагается к таланту. С малолетства пахал да косил, с ранней юности воевал, а потом пера из рук не выпускал. На жизнь не жаловался. Считал, все ему дано: и почва, и судьба.

С каким воспаленным обожанием он рассказывал о своей деревеньке на гдовщине, до мелочей вспоминая о нехитром крестьянском быте, о доме о четырех углах с ракитами под окном, примостившись возле которого прочел первую в жизни книжку - «Капитанскую дочку» Пушкина, о родителях, трудившихся в поте лица, чтобы прокормить желторотую троицу. И если у их ребятишек от сытости животы не лопались, то уж в родительской любви недостатка не было. Все это он и считал своей почвой - родиной души.

Война оставила страшную отметину, обернулась незаживающей сердечной раной. Пройдя ее юнцом от начала до конца – до конца своих дней так и не смог забыть, как 14-летним пареньком с материнского благословления отправлялся в Псков собирать сведения для партизан. 100 км туда, 100 обратно. В лютые морозы. Однажды, оказавшись возле псковской тюрьмы, наблюдал за немцами, загонявшими арестованных в грузовик. Среди обреченных на расстрел узнал отца, который на выкрик сына успел лишь взмахнуть рукой – попрощался.
 

Псковские писатели в библиотеке (слева направо: Бологов А.А., Бакусов Г.А., Нечаев Е.П., Гейченко С.С., Маляков Л.И., Дударева С.В.).

В честь отца сына своего нарек Иваном. К тому же к этому имени у него было особое отношение - на Иванах Россия держалась. В 1972 году вышел в свет пятый сборник его стихов «Иваны России». Стихи замечательные, «весомые». И вдруг сборник запрещают к продаже специальным постановлением Комитета по печати РФ: не понравился подход к истории. Малякову грозили большие неприятности. Драму предотвратил поэт-фронтовик Михаил Дудин – вступился, отстоял. И все же дорого обошлись «Иваны» за них пострадавшему – перенес один за другим два инфаркта. Боль отпускала, когда садился за письменный стол. Не испытав боли, о чужой не расскажешь, как о своей. Он же говорил голосом народа, и его слушала вся Россия.
 

Посвящение в профессию

Из творческого окружения особо выделял Игоря Григорьева и Александра Гусева. С Григорьевым сдружились в студенческие годы, когда учился в ЛГУ на факультете журналистики, с Гусевым несколько позже. Были они людьми трудных судеб, с непростыми характерами, и каждый – со своим творческим почерком. Роднило отношение к духовным ценностям, к писательскому труду, в котором видели и смысл, и суть своей жизни. Если представить русскую тройку, то в ее упряжке любой из них мог сойти за коренного. Так и «везли» они на своих плечах до поры до времени литературу Псковщины, заботясь и о новой смене.

Для Малякова открывались новые имена, оказывать поддержку начинающим становилось с годами все более насущной потребностью. Научить писать стихи нельзя, но можно научить их понимать, анализировать. Он не учил, а наставлял, когда видел в подопечных искру таланта, указывал на недостатки, заставляя оттачивать мастерство, «слышать» слово. Помню, как мы с ним, «добивали» рукопись моего сборника стихов «Душа – подобна храму», готовя его к печати. Намучал, но «слух» вернул, с чем и отправил для пущей убедительности к Александру Гусеву. Тот в свою очередь довел почти до слез, а потом неожиданно заявил: «Стихи хорошие, поэма о Цветаевой заслуживает особого внимания и требует продолжения». Лев Иванович посмеивался, наперед зная, что уж кто-кто, а Гусев умеет «стружку снять». Вероятно, у них была отработанная схема посвящения в профессию. Когда же дело было сделано, на похвалы не скупились. Маляков с явным одобрением отзывался о стихах Веры Сергеевой, Татьяны Гореликовой.
 

Ни дня без строчки

В нем чувствовалась педагогическая жилка, возможно, унаследованная от матери-учительницы. На встречи, организованные школами, институтами, училищами, собирались большие молодежные аудитории, и он умел держать напряженное внимание содержательностью своих выступлений, пытаясь заронить в души слушателей зерна здорового патриотизма. Читал не только свои стихи, но и стихи Игоря Григорьева, память о котором всегда жила в его сердце. И читал прекрасно, со свойственным ему артистизмом, вызывая благодарные отклики. Сказывалось, конечно, и внешнее обаяние – был он красив, статен, высок.

Эти выходы в народ ценил не меньше, чем корпение над черновиками будущих созданий. Они давали подпитку, создавали настроение, приносили ощутимую пользу людям. Все изменилось в ельцинскую эпоху – обесценилось то, чему служил не одно десятилетие. Открытие школы-лицея им. Пушкина, директором которого стал, не спасло. Однако и в то гибельное время не опускал своих натруженных рук, не изменял раз и навсегда заведенным правилам. Поднимался ранним утром и шел к письменному столу.

- Дисциплина, - говорил мне не однажды, - очень важна в нашем деле. Запомни – ни дня без строчки!

Я запомнила. Запомнила и нашу последнюю встречу, когда, сидя за его письменным столом, обсуждали рукопись моей книги «Помяните добрым словом». Ни одной редакторской пометки он не сделал и был доволен этой работой. Передал коротенький отзыв, благословил на успех, а на следующий день – 16 января 2002 года – его не стало.

Даже по истечении 15 лет горько смириться с такой огромной утратой. Но рукописи не горят, дело его живет, и есть у него продолжатели.
 

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