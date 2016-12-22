На Пушкинский театральный фестиваль привезут спектакль «Золотой маски», Пушкина разбавят русской классикой и соберут деньги на строительство храма

Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 13 февраля.

Арт-директором очередного Пушкинского театрального фестиваля назначен. Он входит в экспертный совет престижной театральной премии «Золотая маска». Поэтому вполне логично, что Псков увидит спектакли-номинанты. В частности, на фестиваль приедет новосибирский театр «Старый дом» с оперой «Снегурочка» по Островскому. В постановке не используются музыкальные инструменты, звуковой ряд артисты на сцене создают при помощи бытовых предметов. Псковичи увидят необычное действо раньше, чем жители столиц. Только после фестиваля театр отправится в Москву на показ перед жюри «Золотой маски». Некоторые критики специально приедут в Псков, чтобы посмотреть спектакль тут. Так что зрелище обещает быть захватывающим.Другой нестоличный гость фестиваля – «Коляда-театр».– Николай Владимирович Коляда – культовое имя для современного театра. Драматург, который в какой-то момент начал сам ставить свои пьесы. Воспитал большое количество молодежи. Его постановки нравятся как театральным эстетам, так и неискушенному зрителю, – отрекомендовал Андрей Пронин гостей. – Он знает какое-то «птичье слово», связанное с архетипом русской жизни.Фестиваль откроется «Пиковой дамой» «Коляда-театра». Также в программе – их постановка «Фальшивого билета» по рассказу Льва Толстого. Нынешний фестиваль позиционирует себя не просто как фестиваль по Пушкину, но и в принципе по русской классике.– По Пушкину спектаклей выходит не так много, – объясняет Андрей Пронин. – Не все они хороши, не все их есть возможность привезти. Хочется, чтобы это был фестиваль разнообразного театрального искусства. Чтобы экспериментальная жизнь соседствовала с традиционными формами, чтобы зрители могли выбрать спектакли, которые соответствуют вкусовым запросам разных поколенческих групп, чтобы люди с разными культурными предпочтениями были бы этим фестивалем удовлетворены.Театральный деятель называет «большой честью» тот факт, что его позвали работать над Пушкинским фестивалем. «Он известен во всей стране, театры с радостью и интересом едут на фестиваль, – словно бы удивлен Андрей Пронин. – У вас здесь кипит достаточно яркая современная продвинутая жизнь. Вы здесь живете не в провинциальных дебрях, знаете тренды современного театра». Мантру о том, что Псков театральный – вовсе не провинциальный город, повторяют все столичные театральные деятели после первого знакомства. Впрочем, приятно в очередной раз услышать этому подтверждение.Прочие участники фестиваля приедут из Москвы и Петербурга, а местный театр готовит к фестивалю премьеру. В филармонии выступит хор Исаакиевского собора Петербурга. Сборы с концерта пойдут на строительство храма святителя Луки при Псковской городской больнице. За круглым столом эксперты обсудят взаимодействие театра и православной культуры, их общие цели и формы.Инновационной станет режиссерская лаборатория. В дни проведения Пушкинского театрального фестиваля разные режиссеры поставят три эскиза с артистами местной труппы. Зрители услышат три разных театральных языка. Позднее в театре определят, какой эскиз дорабатывать до полноценного спектакля в репертуар, а что оставить единичным показом в рамках фестиваля.– Спектакли в Пушкинских Горах будут навряд ли, – огорчил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области. – Надеюсь заручиться поддержкой Георгия Николаевича Василевича, директора Пушкинского заповедника, чтобы часть режиссерской лаборатории провести в Пушкинских Горах. Хотя бы один день. С точки зрения полноценных спектаклей тяжело что-либо встает, там все-таки не театральный зал.