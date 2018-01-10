Спальное место у доски
10 Января 2018 - 09:47Главная → Заметки → Образование → Псковские горизонты
Балерины в столовой, мячи на стенах и часы из книг появились в псковской школе
В декабре мы рассказывали о том, как изменилась псковская школа № 24, ученики которой приняли участие в «Неделе перемен», организованной Гёте-институтом в Санкт-Петербурге и музейным фестивалем «Детские дни». Всю неделю вместо уроков и домашнего задания старшеклассники под руководством тьюторов меняли школьное пространство: придумывали, рисовали, клеили. Победителем же проекта была признана школа № 9, в которой происходили не менее интересные события. Корреспонденты «Псковской правды» прогулялись по школьным коридорам.
Идея родилась не сразу. Команда под руководством театрального режиссера Евгении Львовой (Псков) первоначально планировала изменить стандартную схему проведения уроков. Начали с того, что составили список самых интересных. Один из уроков по замыслу ребят и вовсе должен был проходить в виде квеста.
— А в итоге получилась комната снов, — улыбается участница проекта Валерия Ковалева. — Мы раздобыли пустые коробки — для этого оббегали все близлежащие магазины и набрали 60 штук — склеили их и разместили в них сны.
Комната снов представляла собой лабиринт из коробок. Правда, по окончании проекта комнату пришлось разобрать.
В классе наступила кромешная ночь, при этом каждый сон особенным образом и цветом в зависимости от жанра подсвечивался. Элементами сна стали рисунки, игрушки из киндер-сюрпризов и всякая другая мелочевка. Идея так всех захватила, что на определенном этапе к ее воплощению подключились все участники проекта. Стоит ли говорить о том, что отбоя от желающих оказаться в комнате снов не было. Вечером сны смотрели учителя, с утра — ученики начальной школы.
— Цель стояла — провести урок иначе, — говорит директор школы № 9 Елена Зубарева. — Считаю, задача выполнена. Все задают одни и те же вопросы. Что за урок? На какую тему? Да никакой не урок, и нет никакой темы, есть просто познание мира, осмысление, изменение пространства. Одним словом, нестандартный подход.
Все это вам снится. Это всего лишь сон.
— Наша команда организовала киноклуб, — делится участница проекта Анжелика Ошека. — Обустроили мы его прямо в школьной столовой (она совмещена с актовым залом. — Прим. авт.). Установили проектор, подключили аппаратуру.
Ребятам предстояло не только выбрать фильм, но и получить у его правообладателя разрешение на просмотр. Остановились на ленте «Мой дедушка был вишней». Поставили скамейки, принесли пледы и подушки. На просмотр пригласили всех желающих. Вместе во время фильма плакали, а потом обсуждали увиденное и пили чай с печеньками.
— Основная находка для ребят — получение разрешения на показ фильма, — объясняет подоплеку директор. — И они с этим заданием справились. Более того, появилось пожелание, чтобы киноклуб работал в школе на постоянной основе. Думаю, мы его реализуем.
— Мы долго думали, что изобразить в столовой, которая по совместительству еще и актовый зал, — говорит участница проекта Софья Воронцова. — Остановились на двух балеринах. Начали с того, что нарисовали эскиз. Проблемы же начались, когда мы стали наносить рисунок на стену, а все ходили мимо и комментировали.
— Но нам понравилось, — говорит Софья. — Мы удовольствие от процесса получили. Еще бы! Оставили такой след в школе!
— У нас первоначально несколько вариантов было, — признается участница проекта Екатерина Кендрали. — Думали написать какую-нибудь цитату, но не смогли выбрать нужную. Остановились на спортсменах и мячах, как оказалось, не прогадали.
— А мы хотели выделить библиотеку, — объясняет участник проекта Никита Кузьмин. — Она ничем не примечательна, разве что табличкой. Очень хотелось к ней привлечь внимание. Так появились часы из книг. Композиция состоит из большого нарисованного на стене циферблата, а каждому часу соответствует какая-то книга. Например, 12 часов — это сказка «12 месяцев». Из-за того, что затруднительно было найти книги, взяли списанные учебники. Но ничего! Это все-таки школа.
На другой стене спортзала — футбол, волейбол и баскетбол.
Участие в проекте принимали ученики сразу двух классов — 10 «А» и 9 «В». Что примечательно, в последнем учатся ребята с особенностями развития.
— Делали все вместе, — говорит координатор проекта в школе, учитель немецкого языка Лариса Ларина. — Было интересно, а смогут ли они взаимодействовать друг с другом и каким образом. Все получилось замечательно, вплоть до того, что вечером была дискотека, которую подготовили как раз ученики 9 класса, интересующиеся музыкой.
Кровать в классеОдин из классов в школе вдруг превратился в комнату снов. Представьте, что вместо привычных парт и стульев в классе — лабиринт из пустых коробок, а прямо у доски —спальное место. В некоторых коробках вырезана маленькая дырочка, если в нее заглянуть — увидишь сон. Снов — девять, и все они разные: от романтических пейзажей до мистики.
Идея родилась не сразу. Команда под руководством театрального режиссера Евгении Львовой (Псков) первоначально планировала изменить стандартную схему проведения уроков. Начали с того, что составили список самых интересных. Один из уроков по замыслу ребят и вовсе должен был проходить в виде квеста.
— А в итоге получилась комната снов, — улыбается участница проекта Валерия Ковалева. — Мы раздобыли пустые коробки — для этого оббегали все близлежащие магазины и набрали 60 штук — склеили их и разместили в них сны.
Комната снов представляла собой лабиринт из коробок. Правда, по окончании проекта комнату пришлось разобрать.
В классе наступила кромешная ночь, при этом каждый сон особенным образом и цветом в зависимости от жанра подсвечивался. Элементами сна стали рисунки, игрушки из киндер-сюрпризов и всякая другая мелочевка. Идея так всех захватила, что на определенном этапе к ее воплощению подключились все участники проекта. Стоит ли говорить о том, что отбоя от желающих оказаться в комнате снов не было. Вечером сны смотрели учителя, с утра — ученики начальной школы.
— Цель стояла — провести урок иначе, — говорит директор школы № 9 Елена Зубарева. — Считаю, задача выполнена. Все задают одни и те же вопросы. Что за урок? На какую тему? Да никакой не урок, и нет никакой темы, есть просто познание мира, осмысление, изменение пространства. Одним словом, нестандартный подход.
Все это вам снится. Это всего лишь сон.
Разрешите посмотреть?Команда Евгении Львовой состояла из 17 человек, но, чтобы успеть больше, ребята поделились на три группы. Придумывали и творили не переставая, разве что в школе ночевать не оставались.
— Наша команда организовала киноклуб, — делится участница проекта Анжелика Ошека. — Обустроили мы его прямо в школьной столовой (она совмещена с актовым залом. — Прим. авт.). Установили проектор, подключили аппаратуру.
Ребятам предстояло не только выбрать фильм, но и получить у его правообладателя разрешение на просмотр. Остановились на ленте «Мой дедушка был вишней». Поставили скамейки, принесли пледы и подушки. На просмотр пригласили всех желающих. Вместе во время фильма плакали, а потом обсуждали увиденное и пили чай с печеньками.
— Основная находка для ребят — получение разрешения на показ фильма, — объясняет подоплеку директор. — И они с этим заданием справились. Более того, появилось пожелание, чтобы киноклуб работал в школе на постоянной основе. Думаю, мы его реализуем.
Часы из списанных учебниковОдна из групп творила под руководством художника, фотографа и педагога Моны Яс (Берлин). Итогом стали балерины в столовой, мячи в спортзале и часы из книг.
— Мы долго думали, что изобразить в столовой, которая по совместительству еще и актовый зал, — говорит участница проекта Софья Воронцова. — Остановились на двух балеринах. Начали с того, что нарисовали эскиз. Проблемы же начались, когда мы стали наносить рисунок на стену, а все ходили мимо и комментировали.
Одни говорили: «Зачем вы это делаете?». Другие, преимущественно младшие школьники: «Ой, как красиво!». Третьи настаивали: «Цвет не тот, срочно перекрашивайте». В итоге ребята провозились с двумя балеринами все пять дней.
Балерины собрали больше всего комментаторов. Перекрашивали их ребята несколько раз.
Балерины собрали больше всего комментаторов. Перекрашивали их ребята несколько раз.
— Но нам понравилось, — говорит Софья. — Мы удовольствие от процесса получили. Еще бы! Оставили такой след в школе!
В спортзале любопытствующих тоже хватало. Однако то ли команда держала оборону, то ли идея сразу всем пришлась по душе, но реализовали ее без особых проблем. За пару дней маленький и мрачный спортзал превратился в живое динамичное пространство.
Нестандартную конструкцию спортзала ребята здорово обыграли фигурками спортсменов.
Нестандартную конструкцию спортзала ребята здорово обыграли фигурками спортсменов.
— У нас первоначально несколько вариантов было, — признается участница проекта Екатерина Кендрали. — Думали написать какую-нибудь цитату, но не смогли выбрать нужную. Остановились на спортсменах и мячах, как оказалось, не прогадали.
— А мы хотели выделить библиотеку, — объясняет участник проекта Никита Кузьмин. — Она ничем не примечательна, разве что табличкой. Очень хотелось к ней привлечь внимание. Так появились часы из книг. Композиция состоит из большого нарисованного на стене циферблата, а каждому часу соответствует какая-то книга. Например, 12 часов — это сказка «12 месяцев». Из-за того, что затруднительно было найти книги, взяли списанные учебники. Но ничего! Это все-таки школа.
На другой стене спортзала — футбол, волейбол и баскетбол.
Участие в проекте принимали ученики сразу двух классов — 10 «А» и 9 «В». Что примечательно, в последнем учатся ребята с особенностями развития.
— Делали все вместе, — говорит координатор проекта в школе, учитель немецкого языка Лариса Ларина. — Было интересно, а смогут ли они взаимодействовать друг с другом и каким образом. Все получилось замечательно, вплоть до того, что вечером была дискотека, которую подготовили как раз ученики 9 класса, интересующиеся музыкой.
Ольга Нефедова Автор фото: Андрей Степанов
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