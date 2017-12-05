Четвёрка опоры
05 Декабря 2017 - 13:02Главная → Заметки → Образование
Что такое кванториум для талантливой молодежи, для кого открывают центр народных промыслов и чем профориентационный школьный лагерь поможет экономик
Псковский государственный университет является крупнейшим вузом Псковской области. Это первый классический университет в регионе. В его структуре 10 факультетов, 54 кафедры, филиал в городе Великие Луки, институт непрерывного образования, а также колледж. Обучение ведется по 190 образовательным программам, в том числе по 86 направлениям подготовки бакалавриата, 25 — специалитета, 40 — магистратуры, 19 специальностям аспирантуры и 20 специальностям среднего профессионального образования, реализует свыше 100 программ дополнительного образования. Как опорный вуз будет развивать четыре новых проекта.
В рамках проекта создаются инжиниринговый центр, который позволит проводить научно-технические разработки по заказу предприятий-партнеров; Центр оценки квалификаций с экзаменационными функциями для подтверждения профессиональных компетенций специалистов. Предусмотрено открытие кванториума для вовлечения талантливой молодежи в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность, профориентационные площадки «Территория твоей профессии» для подготовки участников к региональным чемпионатам JuniorSkills, WorldSkills, проведение профориентационного лагеря для молодежи региона, организация молодежных соревнований инженерно-технической направленности, предоставление возможности развития инженерно-творческого потенциала школьников и студентов.
Ключевые партнеры по проекту: ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».
Будут созданы тиражируемые инклюзивные системы сопровождения, разработаны образовательные программы подготовки специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В том числе технологии ранней помощи, образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и включения людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в активную жизнь общества, методики психолого-педагогической и социальной работы с людьми с особыми потребностями, а также абилитации и социальной адаптации.
Для реализации задач проекта создаются Центр дефектологии и логопедии, учебный медицинский симуляционный центр, Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Ключевые партнеры по проекту: Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, клинические медицинские организации региона, Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и Российский национальный исследова- тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.
Ключевые партнеры по проекту: администрация Псковской области, региональное музейное и бизнес-сообщество, региональные религиозные организации Русской православной церкви.
Ключевые партнеры по проекту: администрация Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, МБУ «Городской молодежный центр», Медиахолдинг Псковской области, ООО Научное инновационное предприятие «Дельта-Т», МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор».
Собственный студенческий городок, создание которого ведется на берегу реки Великой в Пскове, позволит сохранить в регионе талантливую молодежь.
Центр инновацийДля внедрения в промышленность региона передовых технологий, содействия инновационному развитию и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции реализуется проект «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Интеграция научных и производственных ресурсов обеспечит существенный рост числа инновационных разработок и услуг.
В рамках проекта создаются инжиниринговый центр, который позволит проводить научно-технические разработки по заказу предприятий-партнеров; Центр оценки квалификаций с экзаменационными функциями для подтверждения профессиональных компетенций специалистов. Предусмотрено открытие кванториума для вовлечения талантливой молодежи в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность, профориентационные площадки «Территория твоей профессии» для подготовки участников к региональным чемпионатам JuniorSkills, WorldSkills, проведение профориентационного лагеря для молодежи региона, организация молодежных соревнований инженерно-технической направленности, предоставление возможности развития инженерно-творческого потенциала школьников и студентов.
Ключевые партнеры по проекту: ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».
Поддержка особых людейСтратегический проект «Комплексные адаптивные технологии, методики непрерывного обучения и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании» предусматривает дальнейшее развитие и тиражирование опыта псковского региона по абилитации, социальной адаптации людей с особыми потребностями от рождения до старости и включение их в активную жизнь общества за пределами стационаров.
Будут созданы тиражируемые инклюзивные системы сопровождения, разработаны образовательные программы подготовки специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В том числе технологии ранней помощи, образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и включения людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в активную жизнь общества, методики психолого-педагогической и социальной работы с людьми с особыми потребностями, а также абилитации и социальной адаптации.
Для реализации задач проекта создаются Центр дефектологии и логопедии, учебный медицинский симуляционный центр, Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
Ключевые партнеры по проекту: Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, клинические медицинские организации региона, Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и Российский национальный исследова- тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.
Социальное предпринимательствоПроект «Россия начинается здесь» предполагает сохранение и развитие русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия. Приграничное положение Псковской области позволяет превратить ПсковГУ в ключевой элемент региональной системы социального предпринимательства в сфере туризма и псковских народных промыслов в центр разработок по сохранению и развитию русской культурно-исторической и этнокультурной идентичности. Это позволит создать в регионе новые рабочие места и замедлить темпы оттока трудоспособного населения за пределы региона. Ресурсный центр развития псковских народных промыслов при университете станет основой региональной системы социального предпринимательства в области производства ремесленно-сувенирной продукции.
Ключевые партнеры по проекту: администрация Псковской области, региональное музейное и бизнес-сообщество, региональные религиозные организации Русской православной церкви.
Молодежное пространствоСущественным прорывом является создание собственного университетского городка. Реализация проекта «Пространство опережающего развития региона — университетский городок ПсковГУ» позволит создать единое молодежное пространство для развития молодежи на территории Псковской области, популяризации региональных молодежных активностей, продвижения молодежных достижений и инициатив. Он позволит сохранить талантливых выпускников школ и университета в Псковской области, сформировать систему рекрутинга и карьерных лифтов для выпускников ПсковГУ в органы власти, в профессиональные структуры и бизнес-сообщество.
Ключевые партнеры по проекту: администрация Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, МБУ «Городской молодежный центр», Медиахолдинг Псковской области, ООО Научное инновационное предприятие «Дельта-Т», МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор».
Собственный студенческий городок, создание которого ведется на берегу реки Великой в Пскове, позволит сохранить в регионе талантливую молодежь.
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