​Что такое кванториум для талантливой молодежи, для кого открывают центр народных промыслов и чем профориентационный школьный лагерь поможет экономик

Центр инноваций

Поддержка особых людей

Социальное предпринимательство

Молодежное пространство



Собственный студенческий городок, создание которого ведется на берегу реки Великой в Пскове, позволит сохранить в регионе талантливую молодежь.



Псковский государственный университет является крупнейшим вузом Псковской области. Это первый классический университет в регионе. В его структуре 10 факультетов, 54 кафедры, филиал в городе Великие Луки, институт непрерывного образования, а также колледж. Обучение ведется по 190 образовательным программам, в том числе по 86 направлениям подготовки бакалавриата, 25 — специалитета, 40 — магистратуры, 19 специальностям аспирантуры и 20 специальностям среднего профессионального образования, реализует свыше 100 программ дополнительного образования. Как опорный вуз будет развивать четыре новых проекта.Для внедрения в промышленность региона передовых технологий, содействия инновационному развитию и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции реализуется проект «Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Интеграция научных и производственных ресурсов обеспечит существенный рост числа инновационных разработок и услуг.В рамках проекта создаются инжиниринговый центр, который позволит проводить научно-технические разработки по заказу предприятий-партнеров; Центр оценки квалификаций с экзаменационными функциями для подтверждения профессиональных компетенций специалистов. Предусмотрено открытие кванториума для вовлечения талантливой молодежи в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность, профориентационные площадки «Территория твоей профессии» для подготовки участников к региональным чемпионатам JuniorSkills, WorldSkills, проведение профориентационного лагеря для молодежи региона, организация молодежных соревнований инженерно-технической направленности, предоставление возможности развития инженерно-творческого потенциала школьников и студентов.Ключевые партнеры по проекту: ООО «Промышленный электротехнический кластер Псковской области» и Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино».Стратегический проект «Комплексные адаптивные технологии, методики непрерывного обучения и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном обслуживании» предусматривает дальнейшее развитие и тиражирование опыта псковского региона по абилитации, социальной адаптации людей с особыми потребностями от рождения до старости и включение их в активную жизнь общества за пределами стационаров.Будут созданы тиражируемые инклюзивные системы сопровождения, разработаны образовательные программы подготовки специалистов по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В том числе технологии ранней помощи, образования, сопровождаемого проживания, сопровождаемой занятости и включения людей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в активную жизнь общества, методики психолого-педагогической и социальной работы с людьми с особыми потребностями, а также абилитации и социальной адаптации.Для реализации задач проекта создаются Центр дефектологии и логопедии, учебный медицинский симуляционный центр, Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями развития.Ключевые партнеры по проекту: Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, клинические медицинские организации региона, Северо-Западныйгосударственный медицинский университет им. И.И. Мечникова и Российский национальный исследова- тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.Проект «Россия начинается здесь» предполагает сохранение и развитие русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия. Приграничное положение Псковской области позволяет превратить ПсковГУ в ключевой элемент региональной системы социального предпринимательства в сфере туризма и псковских народных промыслов в центр разработок по сохранению и развитию русской культурно-исторической и этнокультурной идентичности. Это позволит создать в регионе новые рабочие места и замедлить темпы оттока трудоспособного населения за пределы региона. Ресурсный центр развития псковских народных промыслов при университете станет основой региональной системы социального предпринимательства в области производства ремесленно-сувенирной продукции.Ключевые партнеры по проекту: администрация Псковской области, региональное музейное и бизнес-сообщество, региональные религиозные организации Русской православной церкви.Существенным прорывом является создание собственного университетского городка. Реализация проекта «Пространство опережающего развития региона — университетский городок ПсковГУ» позволит создать единое молодежное пространство для развития молодежи на территории Псковской области, популяризации региональных молодежных активностей, продвижения молодежных достижений и инициатив. Он позволит сохранить талантливых выпускников школ и университета в Псковской области, сформировать систему рекрутинга и карьерных лифтов для выпускников ПсковГУ в органы власти, в профессиональные структуры и бизнес-сообщество.Ключевые партнеры по проекту: администрация Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, МБУ «Городской молодежный центр», Медиахолдинг Псковской области, ООО Научное инновационное предприятие «Дельта-Т», МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор».