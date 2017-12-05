Юрий Демьяненко: Мы создаём университет будущего
05 Декабря 2017 - 08:34Главная → Заметки → Образование
Какие преимущества получил ПсковГУ вместе со статусом опорного вуза
В 2017 году ПсковГУ вошел в число 33 опорных вузов России. В числе задач опорного университета — обеспечение социальной сферы и экономики кадрами и формирование научно-образовательных центров, ориентированных на запросы региональной экономики. Каким образом руководство вуза намерено добиваться поставленных целей, «Псковской правде» рассказал ректор университета Юрий Демьяненко.
— Какие возможности полученный статус открывает перед университетом и регионом?
— Получение ПсковГУ статуса опорного университета выводит Псков в орбиту тех городов, которые становятся интересными для инвестирования. Основой развития университета и региона должен стать приход в область новых предприятий и создание рабочих мест. На нас возложены очень важные задачи по подготовке необходимых для региона кадров с учетом потребностей отрасли и работодателей.
Кроме того, «опорность» открывает для ПсковГУ новые перспективы в сфере сетевого взаимодействия с другими опорными вузами, с российскими и зарубежными партнерами.
— В числе задач — активное взаимодействие с региональной властью, бизнесом и научно-исследовательскими учреждениями. Как выстраиваются эти отношения?
— За последние годы по заказам предприятий и организаций региона были разработаны и внедрены 62 новые образовательные программы высшего образования. Так, по ходатайству музеев разработана образовательная программа «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». По запросу таможенных органов реализуется программа «Таможенное дело». Для преодоления дефицита специалистов с высшим медицинским образованием организовано обучение по специальностям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика». С 2018 года планируется открыть подготовку по специальности «лечебное дело». По согласованию с руководством Промышленного кластера дорабатываются образовательные программы инженерных специальностей — «электротехника», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Таким образом, университет стал более привлекательным для обучения не только псковичей, но и ребят из других регионов. За 5 лет число иностранных студентов увеличилось в 6 раз, на сегодняшний день это более 1300 обучающихся из 41 страны мира.
— Поможет ли статус опорного вуза решить проблему «вымывания» из региона талантливой молодежи, уезжающей в расположенные рядом Москву и Петербург?
— В регионе должен быть сильный университет, способный обеспечить территорию педагогами, врачами, инженерами и другими необходимыми специалистами. Но для того, чтобы сильные талантливые выпускники школ хотели поступать в региональные университеты и оставаться здесь, они должны понимать, что региональный вуз может дать качественное образование, которое позволит после его окончания получить хорошую работу. Молодежь должна видеть перспективу, а опорный вуз должен стать местом притяжения одаренных людей и быть открытым к конструктивному сотрудничеству.
— Какие надежды на университет возлагает регион? Какую роль ПсковГУ призван играть в его развитии?
— Университет и регион осознают важность общего дела. С одной стороны, вуз грамотно выстраивает коммуникацию с представителями власти, бизнеса, промышленности и общественностью, а с другой — эти сферы нуждаются в поддержке вуза, где готовят кадры.
В настоящее время предполагается развитие региона по нескольким векторам. Это развитие туристического кластера на базе культурно-исторического наследия области, включая потенциал Ганзейских дней. Обеспечение промышленного роста за счет развития наукоемких прорывных промышленных проектов электротехнического кластера Псковской области, особая экономическая зона «Моглино». Реализация социальных проектов в области инклюзивного образования и медицины, а также проектов в области молодежной политики.
Университет играет роль разработчика и проводника современных технологий в промышленности, туристическом секторе, социальной сфере, молодежной политике. ПсковГУ готовит кадры для промышленных предприятий и социальной сферы, снижает дефицит медицинских кадров. На базе института непрерывного образования функционирует система переподготовки и повышения квалификации.
В области социальной политики университет имеет значительный опыт работы с детьми с особыми потребностями. Вуз ведет подготовку кадров и обеспечивает научно-методическое сопровождение. Методики и технологии, имеющиеся в ПсковГУ, будут внедряться в регионе и масштабироваться на другие субъекты Российской Федерации.
Создание университетского городка в виде кампуса позволит объединить различные виды и формы молодежной активности и развить деятельность ПсковГУ по поддержке молодежных сообществ.
Однако сделать предстоит еще немало. Задача ПсковГУ — подготовка специалистов, которые будут оставаться в регионе и работать на его благо.
В рамках программы развития опорного университета реализуются четыре стратегических проекта.
Сильный университет поможет усилить экономику региона, уверен Юрий Демьяненко.
— Какие возможности полученный статус открывает перед университетом и регионом?
— Получение ПсковГУ статуса опорного университета выводит Псков в орбиту тех городов, которые становятся интересными для инвестирования. Основой развития университета и региона должен стать приход в область новых предприятий и создание рабочих мест. На нас возложены очень важные задачи по подготовке необходимых для региона кадров с учетом потребностей отрасли и работодателей.
Кроме того, «опорность» открывает для ПсковГУ новые перспективы в сфере сетевого взаимодействия с другими опорными вузами, с российскими и зарубежными партнерами.
— В числе задач — активное взаимодействие с региональной властью, бизнесом и научно-исследовательскими учреждениями. Как выстраиваются эти отношения?
— За последние годы по заказам предприятий и организаций региона были разработаны и внедрены 62 новые образовательные программы высшего образования. Так, по ходатайству музеев разработана образовательная программа «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». По запросу таможенных органов реализуется программа «Таможенное дело». Для преодоления дефицита специалистов с высшим медицинским образованием организовано обучение по специальностям «медицинская биохимия» и «медицинская кибернетика». С 2018 года планируется открыть подготовку по специальности «лечебное дело». По согласованию с руководством Промышленного кластера дорабатываются образовательные программы инженерных специальностей — «электротехника», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства». Таким образом, университет стал более привлекательным для обучения не только псковичей, но и ребят из других регионов. За 5 лет число иностранных студентов увеличилось в 6 раз, на сегодняшний день это более 1300 обучающихся из 41 страны мира.
— Поможет ли статус опорного вуза решить проблему «вымывания» из региона талантливой молодежи, уезжающей в расположенные рядом Москву и Петербург?
— В регионе должен быть сильный университет, способный обеспечить территорию педагогами, врачами, инженерами и другими необходимыми специалистами. Но для того, чтобы сильные талантливые выпускники школ хотели поступать в региональные университеты и оставаться здесь, они должны понимать, что региональный вуз может дать качественное образование, которое позволит после его окончания получить хорошую работу. Молодежь должна видеть перспективу, а опорный вуз должен стать местом притяжения одаренных людей и быть открытым к конструктивному сотрудничеству.
— Какие надежды на университет возлагает регион? Какую роль ПсковГУ призван играть в его развитии?
— Университет и регион осознают важность общего дела. С одной стороны, вуз грамотно выстраивает коммуникацию с представителями власти, бизнеса, промышленности и общественностью, а с другой — эти сферы нуждаются в поддержке вуза, где готовят кадры.
В настоящее время предполагается развитие региона по нескольким векторам. Это развитие туристического кластера на базе культурно-исторического наследия области, включая потенциал Ганзейских дней. Обеспечение промышленного роста за счет развития наукоемких прорывных промышленных проектов электротехнического кластера Псковской области, особая экономическая зона «Моглино». Реализация социальных проектов в области инклюзивного образования и медицины, а также проектов в области молодежной политики.
Университет играет роль разработчика и проводника современных технологий в промышленности, туристическом секторе, социальной сфере, молодежной политике. ПсковГУ готовит кадры для промышленных предприятий и социальной сферы, снижает дефицит медицинских кадров. На базе института непрерывного образования функционирует система переподготовки и повышения квалификации.
В области социальной политики университет имеет значительный опыт работы с детьми с особыми потребностями. Вуз ведет подготовку кадров и обеспечивает научно-методическое сопровождение. Методики и технологии, имеющиеся в ПсковГУ, будут внедряться в регионе и масштабироваться на другие субъекты Российской Федерации.
Создание университетского городка в виде кампуса позволит объединить различные виды и формы молодежной активности и развить деятельность ПсковГУ по поддержке молодежных сообществ.
Однако сделать предстоит еще немало. Задача ПсковГУ — подготовка специалистов, которые будут оставаться в регионе и работать на его благо.
В рамках программы развития опорного университета реализуются четыре стратегических проекта.
Сильный университет поможет усилить экономику региона, уверен Юрий Демьяненко.
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