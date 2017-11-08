В школы возвращается астрономия
У каждого учебного заведения есть право самостоятельно принять решение – включить астрономию в расписание с 1 сентября 2017 года или же с 1 января 2018-го. Отдельных учителей астрономии не будет, этот предмет, как и раньше, станут преподавать физики.
Астрономию убрали из перечня обязательных предметов в 1993 году. Министр образования и науки Ольга Васильева назвала парадоксальной ситуацию, когда у первой покорившей космос страны в школах нет астрономии. Также в Минобрнауки решили, что помимо понимания устройства мира, в том числе за пределами Земли, астрономия будет мотивировать к изучению физики и математики, а также привьет иммунитет к лженауке и псевдонаучным сенсациям.
Учебники для школьников Псковской области уже купили.
– Они очень интересные, красочные, – сказал начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти. – Уверен, что у большинства детей этот предмет вызовет интерес.
Изменения коснутся также системы государственной итоговой аттестации. Псковская область, как и все субъекты Российской Федерации, с этого учебного года начнет печатать контрольно-измерительные материалы прямо в пунктах приема экзаменов. Это сделано для того, чтобы избежать утечки информации и сделать экзамены еще более прозрачными.
1 сентября в Пскове начала работу новая школа на 1350 мест. О том, как в новой школе прошла первая четверть, рассказала заместитель директора Елена Яковлева:
– Школа большая, мы учимся взаимодействовать друг с другом. Новое оборудование осваиваем поэтапно. Мы должны научить работать с новым оборудованием учителей, в том числе и с тем, которое предназначено для детей с ограниченными возможностями здоровья. За два месяца произошла масса событий. У нас проходили стажировку учителя из Хакасии и Краснодарского края. Также приезжали коллеги из Беларуси.
В следующем году обещаютпостроить новую школу в Дно, а в 2019–2020 годах – в Гдовском районе, Великих Луках и Пскове.
По словам Александра Седунова, сейчас в Псковской области примерно 130 вакансий учителей. Еще три-четыре года назад эта цифра была на сотню больше. Среди работающих в школах педагогов лишь 10 % составляют мужчины.
– Хотелось бы, чтобы призыв об активном участии мужчин в системе образования, который звучал в конце 90-х – начале 2000-х годов, продолжал работать и наши молодые люди приходили в школы, – сказал Александр Седунов.
Цифры
63 тысячи школьников учится в Псковской области. Их число с каждым годом увеличивается на 1100-1200 человек.
Кстати
ЕГЭ по астрономии, в том числе на добровольной основе, вводить не планируют.
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