О свободных местах, учителях из Прибалтики, второй смене и поборах

Новая школа в Пскове давно находится в центре внимания горожан. Едва утихла информационная волна, связанная с набором и закреплением территории, как тут же поднялась вторая: якобы руководство школы уже занялось поборами, а спортзал строят с нарушениями. Правду от домыслов отделили в пресс-центре «Псковской правды».



Зачем зимой нужна была онлайн-регистрация?

Мониторинг, который проводился в декабре-январе 2016-2017 годов, те самые пресловутые списки, о которых говорили, помог понять, какое количество детей будет в классах. Это в свою очередь позволило спланировать учебную нагрузку и выяснить необходимое число учителей.



Не потеряют ли своих педагогов другие школы города?

Учителей, которые хотели бы перейти работать в гимназию из других псковских школ, совсем немного. Руководство Пскова собирается пригласить педагогов из числа выпускников университета.



Кто будет преподавать в гимназии?

Список желающих довольно объемный. Резюме потенциальные учителя присылали начиная с января. С мая начались собеседования. Есть желающие из Санкт-Петербурга, стран Балтии, Москвы. По штатному расписанию должно быть 144 учителя.



Что будет с учениками бывшей лингвистической гимназии?

В лингвистической гимназии обучалось чуть более 400 человек. Все они перейдут в новую школу. В прежних классах училось по 36-37 человек, в новом учреждении такого не будет. Кто-то останется в своем родном классе, а кто-то объединится в новый класс со вновь пришедшими школьниками.



Уйдет ли вторая смена из близлежащих школ?

Создание современных условий и уход от второй смены – одна из задач, которую преследует строительство новой гимназии. Предполагается, что вторая половина дня у школьников должна быть освобождена для дополнительных занятий и часть классов близлежащих школ (№ 8, 24, 26) уйдут от второй смены. Говорить более конкретно пока рано, это станет ясно к сентябрю.



Как дети будут добираться до школы?

До конца лета к школе сделают несколько подъездов, установят три пешеходных кнопочных светофора, в том числе со стороны Родины, оборудуют автобусную установку. Также будет увеличено количество проезжающих мимо автобусов.



Правда, что уже надо сдавать какие-то деньги?

Информация о дополнительных сборах денег с родителей была тщательно проверена, но подтверждения не нашли. Никаких поборов никто не ведет. Однако никто не отменял благотворительность. По словам руководства школы, родители сами приходят и предлагают свою помощь.



Сколько детей примет детский сад, который откроют в прежнем здании на ул. Юбилейной?

Гимназия находилась в типовом здании детского сада, который могли бы посещать 240 детей. Когда состоится переезд в новую школу, в старом здании останется две дошкольные группы гимназии. В сентябре начнут работать еще 4 группы дошкольников и позднее, после установки необходимого оборудования для малышей, откроется ясельная группа для детей от полутора лет. Большие и крупные реконструкции и изменения в здании не требуются.



Правы ли те, кто говорит о ненадлежащем качестве спортзалов?

Все спортивные залы в школе сделаны в соответствии с существующим проектом, который прошел экспертизу. Существует технический надзор, который следит за качеством выполняемых работ. Никаких нарушений в конструкции спортзалов не было.



Сколько и какие классы уже набраны?

На данный момент сформировано четыре 2-х класса, три 3-х, четыре 4-х, пять 5-х, по четыре 6-х, 7-х и 8-х классов, три 9-х. Набор в 10-е классы проходит по профильному конкурсу. 11-е классы в этом году набирать не будут. В школе будет один одиннадцатый класс – тот, который перейдет из лингвистической гимназии.



Почему набрали только пять первых классов?

Начальная школа расположена в отдельном модуле в здании. В ней 16 классов, для которых закуплена специальная мебель. Больше классов там разместить не получится.



Можно ли еще подать заявление в школу?

Да, можно. Очередей и ажиотажа нет. Все, кто еще хочет, чтобы их дети учились в новой школе (за исключением 1-х классов), могут обратиться в гимназию. Прием в старом здании на Юбилейной ведется каждый будний день с 11:00 до 15:00. С 3 июля заявления будут приниматься от всех желающих вне зависимости от места регистрации ребенка, но только при наличии свободных мест. Кроме того, вся информация есть на ее сайте гимназии.



Прямая речь

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов:



«Это первая вновь построенная за более чем 25-летний период школа, и не только в Пскове, но и во всей Псковской области. Строительная готовность высокой степени. Уже происходит расстановка оборудования в большинстве учебных помещений. Специалисты приступили к монтажу компьютерной техники, мультимедийных проигрывателей, интерактивных досок. Ведь новая школа – это не только новые стены, но и новая образовательная программа, новые возможности для наших детей»



Глава администрации Пскова Игорь Калашников:



«Город очень ждал эту школу. Нет никаких сомнений, что 1 сентября в ней прозвенит первый звонок. Сейчас прорабатывается вопрос о приобретении дополнительного оборудования, которое позволит сделать школу уютной и комфортной. Параллельно мы ведем работу по использованию старого здания гимназии. Оно будет переоборудовано под детский сад. Часть средств на оборудование детского сада уже запланирована в бюджете»



Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко:



«Комплектация первых классов подошла к концу, остались несколько человек с закрепленных за школой территорий, которые еще не обратились, места для них зарезервированы. Если же они откажутся и поведут детей в другие школы – их места отдадут детям с других территорий. С улиц Венской и Балтийской в школу попали все, кто хотел»

