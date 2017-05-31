Какие профессии востребованы в Псковской области сейчас? И что будет с рынком труда через 5-10 лет?

На 1 мая в службе занятости Псковской области зарегистрировано 3984 безработных. Это 81 % к аналогичному периоду прошлого года. Также по сравнению с прошлым годом на 6 % увеличилось число вакансий.

Средняя зарплата в Псковской области, по данным на март текущего года, составила 22 564,6 рубля. К марту 2016 года рост 105,7 %.



Среднее образование сегодня обеспечивает высокой зарплатой на современном оборудовании.​

Сельское хозяйство в приоритете

Каков потенциал

В Псковской области готовят высококвалифицированных рабочих и служащих по 34 укрупненным группам профессий. Они включают в себя 78 профессий общероссийского классификатора.



71 % вакансий сегодня в области – это вакансии с заработной платой выше прожиточного минимума.

В 2016 году в службу занятости за помощью обращались

Кстати

На кого пойти учиться, чтобы профессия радовала и приносила стабильный доход? Эту тему обсудили на круглом столе в редакции «Псковской правды».Сейчас в базе данных областной службы занятости среди общего количества свободных рабочих мест преобладают вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Их почти 70 %.– Эта тенденция прослеживается на протяжении последних лет, – говорит Сергей Аржаников. – Однако в последнее время также чуть увеличилась потребность в инженерно-технических работниках и служащих.Что касается рабочих специальностей, то в основном востребованы вакансии, не требующие высокой квалификации. Велик спрос на подсобных рабочих, грузчиков, дворников. Такие предложения не сопровождаются высокой зарплатой.Увы, но зарплата подсобного рабочего в среднем 9071 рубль.Полученное образование тоже не гарантирует вчерашнему выпускнику мгновенное трудоустройство. У многих самостоятельные поиски работы не приводят к успеху.Среди тех, кто обратился в центры занятости, на первом месте юристы, затем идут специалисты государственного и муниципального управления, менеджеры, экономисты. Со средним образованием: штукатуры, продавцы, портные, кондитеры, парикмахеры, юрисконсульты.Казалось бы, в большинстве востребованные специальности.– Рынок нашей области характерен тем, что есть диспропорция между спросом и предложением, в первую очередь территориально, – пояснил Сергей Аржаников. – Выпускники находятся в одном месте, а рабочие места – в другом.Переезжать из районов в областной центр молодые специалисты готовы не всегда, мешает отсутствие жилья и возможности решить эту проблему.А специалистам найти работу сложнее, потому что работодатель хочет иметь квалифицированного и опытного работника. Увы, работодатели не хотят вкладываться в будущих специалистов, хотят получить готовые кадры.– Очень большой потенциал развития у сельского хозяйства и пищевой промышленности, – говорит Марина Аникеева. – Санкции, которые применили к Российской Федерации, как раз стимулируют развитие пищевой промышленности. Сельское хозяйство – основа экономики нашего региона, и кадровые проблемы этой отрасли стоят очень остро.По прогнозам экспертов, в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов, таких как туристический кластер «Псковский», который подразумевает под собой создание туристской инфраструктуры, в ближайшем будущем вырастет потребность в кадрах, работающих в сфере услуг.– Я думаю, что будут расти требования именно к квалификации специалистов, – продолжает Марина Аникеева. – К примеру, нужны будут экскурсоводы со знанием иностранного языка, если мы планируем увеличить поток туристов в Псковскую область. Наша свободная экономическая зона тоже будет претендовать на квалифицированную рабочую силу, в том числе и на инженерно-технических сотрудников. Недавно было подписано соглашение с одним из резидентов, который планирует производство натяжных потолков.Наши квалифицированные кадры уезжают в Москву и Санкт-Петербург. Там зарплаты выше. Как оставить ценных специалистов дома – головная боль местных властей.Псковской области остро не хватает медиков, как врачей, так и медсестер.– Введение новых специальностей и направлений требует значительных финансовых вложений для того, чтобы это обучение действительно соответствовало потребностям работодателя, – говорит Владимир Микушев. – Для любого не сырьевого российского региона типично, когда потребность в тех или иных специалистах сильно диффузно рассеяна. Нужно много разных специалистов в широком спектре, но маленькими порциями, потому что экономика широко диверсифицирована. В этом сложность. К примеру, хлебокомбинату нужно всего 5-6 технологов в год.Ориентируясь на запросы, возможности и инвестиционные планы региона, в ПсковГУ существенно изменили спектр образовательных программ.– Больше тридцати новых направлений и специальностей мы только отлицензировали, – продолжает Владимир Микушев. – Сейчас 50 % всех выпускников университета остаются и работают в Псковской области. Задача, чтобы через пять лет в нашей области оставалось не менее 70 % выпускников. К примеру, база для того, чтобы готовить специалистов по лечебному делу, у нас уже есть. Документы на лицензирование находятся в Рособрнадзоре.Еще одно интересное направление, по которому в ПсковГУ впервые планируют набрать студентов уже в этом году, – это водные биоресурсы. Псковский регион богат водоемами, у нас очень много озер, в которых возможно садковое рыборазведение. И этот потенциал целиком в области не используется, в том числе и по причине нехватки специалистов.– Особенность рыбы нашего региона в том, что она очень чистая, – продолжает Владимир Микушев. – Эта отрасль потенциально может дать очень много для развития экономики Псковской области. Но рыборазведением могут заниматься только квалифицированные специалисты. Во-вторых, человек должен здесь жить, он не может издали это делать.Еще один пример: через несколько лет в ПсковГУ будет первый выпуск по специальности «таможенное дело». Приграничный регион нуждается в своих специалистах высокого уровня.Повара и автомеханики идут нарасхватНа фоне идеи о необходимости во что бы то ни стало получить высшее образование многие незаслуженно забывают о среднем профессиональном образовании.А между тем в Псковской области двадцать учреждений, которые готовят специалистов со средним специальным образованием. Пятнадцать основных и пять, которые являются их филиалами.Набор в 2015-2016 годах в средние профессиональные учебные заведения на бюджетные места был 100 %.– С трудоустройством выпускников колледжей все обстоит очень даже неплохо, – говорит Елена Куликова. – Мы ведем постоянный мониторинг. Поваров, автомехаников берут нарасхват, и этих специалистов постоянно не хватает.Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на пятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы worldskills russia 2017» недавно сказала, что наша страна должна повернуться лицом к среднему профессиональному образованию. Высшее мы уже реформируем несколько лет, старательно вкладываем туда деньги. У нас в Псковской области хорошие колледжи, они готовят достойных специалистов.Всегда ли необходимо устраиваться по специальности – вопрос, конечно, дискуссионный. Да и как повернется жизнь, никогда не знаешь. Конкурентное преимущество всегда будет иметь тот специалист, который владеет большим количеством навыков.– Если государство тратит деньги на подготовку специалиста, оно заинтересовано в том, чтобы человек работал по специальности, – говорит Сергей Аржаников. – Выбирать нужно не только то, что тебе нравится, оценивать не только возможную зарплату, перспективы, но и четко понимать, где именно ты будешь работать. Притязания выпускников далеко не всегда коррелируют с потребностями экономики.325 выпускников 2016 года. (8,7 % от всех выпускников 2016 года).81 из них с высшим образованием, 244 из них со средним образованием.1,8 месяца стоит на бирже труда выпускник со средним специальным образованием.1,7 месяца стоит на бирже труда выпускник с высшим образованием.Завод ЗЭТО участвует в университетской программе подготовки инженерно-технических специалистов на условиях софинансирования.